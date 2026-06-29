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Javier Milei se mostró confiado para las elecciones 2027: “Los mercados están viendo que vamos a reelegir”

“A nivel financiero estamos blindados”, señaló el presidente, quien afirmó que los datos del primer trimestre de 2026 no fueron buenos producto de “un intento de golpe de Estado del semestre del año pasado”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Javier Milei se mostró confiado de cara a 2027.
Javier Milei se mostró confiado de cara a 2027. Foto: EFE
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Javier Milei aseguró este lunes que, de acuerdo a los mercados internacionales, tiene posibilidad de ser reelecto en las próximas elecciones y dijo que no teme un ataque especulativo el año que viene.

“A nivel financiero estamos blindados, el riesgo país está a la baja. Los mercados miran a futuro. Claramente están viendo que vamos a reelegir. Conforme vaya evolucionando la economía... hay economistas que dicen que no estamos blindados”, dijo el jefe de Estado en declaraciones al canal de streaming Neura.

Para el presidente, la economía se encuentra en marcha y a buen ritmo. “El proceso está, lo importante es la tendencia ciclo. En realidad, la economía argentina viene viajando a un ritmo del 4%. Los datos del PBI: 2,3%. Cuando el crecimiento promedio anual era 1% previo a nuestra llegada, en los últimos 100 años”, explicó.

Por otro lado, Milei reconoció que los datos del primer trimestre de este 2026 no fueron buenos producto de “un intento de golpe de Estado del semestre del año pasado, el Congreso en una actitud clara destituyente trató de violentar el equilibrio fiscal”.

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Javier Milei se mostró confiado de cara a 2027. Foto: REUTERS

Según Milei, “hay una corporación política que es enemiga del país, porque está dispuesta a prender fuego e país con tal de poder. Hay 50 funcionarios presos, condenados... es interesante que los argentinos tomen consciencia sobre quien está del otro lado, les importa la caja”.

“A muchos no les importa robarles a los sectores más vulnerables, eran los gerentes de la pobreza. Hemos terminado con ellos”, agregó.

La entrevista se basó en estadísticas y proyecciones en materia económica. En esa línea, dijo que la economía volverá a crecer después de “un freno en seco”.

Sobre la inversión, ponderó la baja de riesgo país, la infraestructura vial y el RIGI: “Los tres motores de la economía, y el salario real va a seguir ganando y los informales están creciendo en términos salariales sistemáticamente”. Luego, el jefe de Estado comentó que no tiene datos del impacto de la reforma laboral pero que gracias a la ley habrá más gente que “se pasará a la formalidad”.

“Las jubilaciones en términos reales crecen, eso también va a motorizar la economía. La economía crecerá”, añadió y ponderó la apertura económica que realizó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Javier Milei canceló su viaje a la cumbre del Mercosur

Milei no participará de la cumbre del Mercosur: suspendió su viaje a Paraguay previsto para este martes 30 de junio y permanecerá en Buenos Aires. El motivo se da en que el presidente quiere supervisar la transición en el Gabinete junto a Diego Santilli y su equipo.

La decisión fue motivada principalmente por los preparativos del acto de jura de Santilli como nuevo coordinador de ministros en lugar de Manuel Adorni, el cual está programado para mañana en el Salón Blanco de Casa Rosada, a las 17.30.

En lugar de Milei, trascendió que será el canciller Pablo Quirno quien represente a la Argentina en el encuentro de Asunción. El funcionario ya se encuentra en el país vecino desde la mañana de este lunes para participar de un encuentro con los ministros de Relaciones Exteriores del bloque.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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