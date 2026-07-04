Voto latino y Donald Trump: por qué crece el desencanto antes de las elecciones de medio término en EEUU

Se vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: EFE

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos representan el primer gran examen político para la administración de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. A pocos meses de los comicios del 3 de noviembre, distintos sondeos muestran un panorama poco alentador para el Partido Republicano, especialmente por la pérdida de apoyo entre los votantes latinos, un sector que fue clave para la victoria presidencial de 2024.

Preocupa al Partido Republicano la falta de apoyo. Foto: REUTERS

En aquella elección, Trump obtuvo cerca del 46% del voto latino, un crecimiento histórico respecto de sus campañas anteriores. Ese respaldo permitió ampliar su base electoral y fue decisivo en varios estados competitivos. Sin embargo, el escenario cambió de forma significativa tras casi un año y medio de gestión.

Desilusión entre los votantes latinos

Diversas encuestas reflejan un creciente desencanto de la comunidad latina con el actual gobierno. Uno de los estudios más citados fue realizado por la organización UnidosUS, que consultó a 3.000 votantes latinos y reveló que uno de cada cuatro de quienes apoyaron a Trump en 2024 no volvería a hacerlo. Además, el 67% de los encuestados desaprueba la gestión presidencial.

Los latinos representan más de 36 millones de electores en Estados Unidos y constituyen uno de los grupos demográficos con mayor crecimiento e influencia política. Por ese motivo, cualquier cambio en sus preferencias electorales puede tener un fuerte impacto en los resultados.

Economía e inflación, las principales preocupaciones

Uno de los principales motivos del deterioro en la imagen de Trump entre los votantes latinos es la situación económica. Durante la campaña presidencial, el mandatario prometió reducir la inflación, mejorar los salarios, generar empleo y abaratar el costo de vida.

Sin embargo, según el politólogo Jerónimo Cortina, profesor de la Universidad de Houston, muchas de esas expectativas no se trasladaron a la economía cotidiana de las familias.

Aunque los indicadores macroeconómicos muestran una economía relativamente sólida, numerosos trabajadores consideran que los precios siguen elevados y que el poder adquisitivo no mejoró al ritmo prometido durante la campaña electoral.

La política migratoria también afecta el respaldo

Otro factor que explica la caída del apoyo latino es la política migratoria impulsada por la administración Trump.

Las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto con el endurecimiento de las medidas contra la inmigración irregular, generaron preocupación incluso entre ciudadanos estadounidenses de origen latino.

Muchos norteamericanos están descontentos con las políticas de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Foto: Reuters/Carlos Osorio.

El analista político Julio Sevilla sostiene que el impacto no se limita únicamente a los inmigrantes sin documentos, sino también al clima de incertidumbre que estas políticas generan dentro de muchas familias hispanas.

Un desafío clave para los republicanos

Las elecciones legislativas renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Históricamente, el partido que ocupa la Casa Blanca suele perder bancas en este tipo de comicios, una tendencia que podría repetirse este año.

Además de la caída en el respaldo latino, los republicanos también muestran señales de debilitamiento entre otros sectores minoritarios, como los votantes afroamericanos y asiáticos.

Preocupan las elecciones de medio término en la Casa Blanca. Foto: EFE

Según distintos analistas, recuperar ese apoyo antes de noviembre será una tarea muy difícil. La baja popularidad del presidente y la percepción de que varias de sus principales promesas no fueron cumplidas complican las posibilidades del oficialismo.

Si el descontento entre los votantes latinos se mantiene, el Partido Republicano podría enfrentar una elección de medio mandato especialmente desafiante, con consecuencias que marcarán el equilibrio político en Washington durante los próximos años.