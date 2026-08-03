comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Lali confirmó una tercera fecha en River: todos los detalles sobre la preventa y la venta general

La cantante argentina anunció este show como un cierre especial de su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, un tour que marcó un antes y un después en su carrera artística.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lali anunció nuevo show en River.
Lali anunció nuevo show en River. Foto: Instagram @lali
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Luego de llenar dos estadios Monumental, con más de 160.000 personas como público, Lali Espósito confirmó una nueva fecha en River. La cita pactada con sus fans será el sábado 26 de septiembre y significará el cierre definitivo de su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, un tour que marcó un antes y un después en su carrera artística.

La noticia del nuevo show en el estadio llegó después de que sus fans agotaran ocho shows durante la gira, que fueron cinco en Vélez Sarsfield en 2025 y dos en River Plate en 2026, lo que consolidó a Lali como una de las cantantes argentinas de pop más convocantes del momento.

Cuándo es la preventa y venta general para el show de Lali

La preventa para el tercer show de Lali en River es este miércoles 5 a partir de las 11 de la mañana a través de la web oficial de All Access. El beneficio de las 9 cuotas sin interés es para clientes con tarjetas Macro Visa.

Una vez agotada la preventa, la venta general se habilitará automáticamente con todos los medios de pago y la posibilidad de abonar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa.

Contenido Recomendado

En medio del escándalo con Rosalía y la campaña Anti-Argentina, Lali respondió con una frase viral de Moria Casán

En medio del escándalo con Rosalía y la campaña Anti-Argentina, Lali respondió con una frase viral de Moria Casán

¿Casualidad o pista? El video de María Becerra que encendió los rumores sobre la aparición de Lali en la final del Mundial 2026

¿Casualidad o pista? El video de María Becerra que encendió los rumores sobre la aparición de Lali en la final del Mundial 2026
Precio de las entradas para el show de Lali. Foto: Instagram.

La elección de la fecha no es casualidad

El show pactado para el 26 de septiembre no es casualidad. La fecha coincide con el segundo aniversario del estreno de “Fanático”, la canción que marcó un antes y un después en la carrera de Lali y que terminó siendo un himno del pop argentino.

Con este tercer show en River, la artista argentina promete festejar el recorrido de un tour que cambió por completo la escala de sus puestas artísticas y un nuevo capítulo exitoso para su carrera.

Lali anunció un tercer show en River para septiembre. Foto: Instagram @lali

El emotivo video que Kylie Minogue compartió tras su participación en River

Luego de su participación en los shows de Lali en River, Kylie Minogue utilizó sus redes sociales para recordar la experiencia vivida en Buenos Aires. La cantante publicó un video recopilando algunos de los momentos más destacados de la noche junto a Lali, incluyendo imágenes sobre el escenario, abrazos y fragmentos de las canciones que interpretaron juntas.

Cuando conocí a Lali después de mi show en Buenos Aires en 2025, supe que era una conexión destinada a surgir. Estas dos últimas noches como invitada sorpresa en sus memorables presentaciones en el Estadio River Plate fueron como un sueño. Qué honor compartir el escenario contigo, Lali (¡mi hermana argentina!) y felicidades a ti y a tu adorable y maravilloso equipo. Y… la amo 💞“, escribió la artista.

El video que Kylie Minogue le dedicó a Lali tras acompañarla en sus dos shows en River. Video: Instagram / kylieminogue.

La publicación fue recibida con entusiasmo por los fanáticos de ambas artistas, quienes destacaron la complicidad y la conexión que mostraron durante toda la presentación. En pocas horas, el contenido acumuló miles de reproducciones, comentarios y mensajes celebrando el encuentro entre dos referentes del pop.

El gesto también fue interpretado como una muestra de afecto hacia el público argentino, con el que Kylie mantiene un vínculo especial desde hace décadas. Durante su estadía en el país, la australiana se mostró cercana a sus seguidores y compartió distintos momentos de su visita.

Lali EspósitoShowConciertoRiver Plate
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tiene solo 7 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las mejores miniseries para ver en HBO Max este fin de semana

    Tiene solo 7 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las mejores miniseries para ver en HBO Max este fin de semana

  2. Rating semanal:qué canal fue el más visto en la televisión argentina del 27 de julio al 2 de agosto

    Rating semanal: qué canal fue el más visto en la televisión argentina del 27 de julio al 2 de agosto

  3. Con pileta suspendida y patio central:así es por dentro la imponente casa de Hernán Drago que ganó un premio de arquitectura

    Con pileta suspendida y patio central: así es por dentro la imponente casa de Hernán Drago que ganó un premio de arquitectura

  4. Con diseño romano y vistas a un lago:así es por dentro la mansión francesa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

    Con diseño romano y vistas a un lago: así es por dentro la mansión francesa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

  5. Dura 93 minutos, está basada en un hecho real de Brasil y es una de las más vistas en la Argentina

    Dura 93 minutos, está basada en un hecho real de Brasil y es una de las más vistas en la Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei afirmó que la alianza con Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas

Javier Milei afirmó que la alianza con Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas

Elecciones en Santiago del Estero:el Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios

Reforma electoral, Ley de Propiedad Privada y cumbre de líderes de derecha:el Gobierno retoma la actividad legislativa tras el receso invernal

Javier Milei redobló su ataque contra Lula:“Es un ladrón, corrupto y lo liberaron por una falla en el procedimiento”

Economía

Jubilados y Ganancias en agosto 2026:quiénes pagan y cuál es el nuevo piso actualizado

Jubilados y Ganancias en agosto 2026: quiénes pagan y cuál es el nuevo piso actualizado

Bono extraordinario para las Fuerzas Armadas:quiénes lo cobran y cuándo se paga

Colectivos, trenes y servicios:uno por uno, cuáles son los aumentos que rigen en agosto

ANSES:quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de agosto y cuándo arrancan los pagos del mes

Internacionales

¿Podés cortar las ramas del árbol de tu vecino si invaden tu patio? Un abogado explicó qué dice la ley

¿Podés cortar las ramas del árbol de tu vecino si invaden tu patio? Un abogado explicó qué dice la ley

Estados Unidos acelerará la producción de componentes para los sistemas Patriot y THAAD por la creciente demanda de misiles

Irán niega negociaciones con EE.UU. pese al anuncio de Donald Trump sobre la reanudación del diálogo

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia:ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos