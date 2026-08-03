Lali confirmó una tercera fecha en River: todos los detalles sobre la preventa y la venta general

Lali anunció nuevo show en River. Foto: Instagram @lali

Luego de llenar dos estadios Monumental, con más de 160.000 personas como público, Lali Espósito confirmó una nueva fecha en River. La cita pactada con sus fans será el sábado 26 de septiembre y significará el cierre definitivo de su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, un tour que marcó un antes y un después en su carrera artística.

La noticia del nuevo show en el estadio llegó después de que sus fans agotaran ocho shows durante la gira, que fueron cinco en Vélez Sarsfield en 2025 y dos en River Plate en 2026, lo que consolidó a Lali como una de las cantantes argentinas de pop más convocantes del momento.

Cuándo es la preventa y venta general para el show de Lali

La preventa para el tercer show de Lali en River es este miércoles 5 a partir de las 11 de la mañana a través de la web oficial de All Access. El beneficio de las 9 cuotas sin interés es para clientes con tarjetas Macro Visa.

Una vez agotada la preventa, la venta general se habilitará automáticamente con todos los medios de pago y la posibilidad de abonar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa.

Precio de las entradas para el show de Lali. Foto: Instagram.

La elección de la fecha no es casualidad

El show pactado para el 26 de septiembre no es casualidad. La fecha coincide con el segundo aniversario del estreno de “Fanático”, la canción que marcó un antes y un después en la carrera de Lali y que terminó siendo un himno del pop argentino.

Con este tercer show en River, la artista argentina promete festejar el recorrido de un tour que cambió por completo la escala de sus puestas artísticas y un nuevo capítulo exitoso para su carrera.

Lali anunció un tercer show en River para septiembre. Foto: Instagram @lali

El emotivo video que Kylie Minogue compartió tras su participación en River

Luego de su participación en los shows de Lali en River, Kylie Minogue utilizó sus redes sociales para recordar la experiencia vivida en Buenos Aires. La cantante publicó un video recopilando algunos de los momentos más destacados de la noche junto a Lali, incluyendo imágenes sobre el escenario, abrazos y fragmentos de las canciones que interpretaron juntas.

“Cuando conocí a Lali después de mi show en Buenos Aires en 2025, supe que era una conexión destinada a surgir. Estas dos últimas noches como invitada sorpresa en sus memorables presentaciones en el Estadio River Plate fueron como un sueño. Qué honor compartir el escenario contigo, Lali (¡mi hermana argentina!) y felicidades a ti y a tu adorable y maravilloso equipo. Y… la amo 💞“, escribió la artista.

El video que Kylie Minogue le dedicó a Lali tras acompañarla en sus dos shows en River. Video: Instagram / kylieminogue.

La publicación fue recibida con entusiasmo por los fanáticos de ambas artistas, quienes destacaron la complicidad y la conexión que mostraron durante toda la presentación. En pocas horas, el contenido acumuló miles de reproducciones, comentarios y mensajes celebrando el encuentro entre dos referentes del pop.

El gesto también fue interpretado como una muestra de afecto hacia el público argentino, con el que Kylie mantiene un vínculo especial desde hace décadas. Durante su estadía en el país, la australiana se mostró cercana a sus seguidores y compartió distintos momentos de su visita.