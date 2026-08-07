El pueblo “del abuelo”: dónde queda Nono, el destino turístico entre sierras y lagos y el origen de su curioso nombre

Pueblo Nono Foto: Canal26.com

Hay nombres que parecen susurrar una historia antigua. Nono, en Córdoba, es uno de ellos: breve, cálido, familiar, como una palabra dicha al oído junto al fuego. Aunque muchos lo relacionan enseguida con la figura del “abuelo”, su origen se hunde mucho más atrás, en las lenguas originarias, en la forma del paisaje y en la memoria profunda del Valle de Traslasierra.

Ubicado al oeste de la provincia de Córdoba, Nono se encuentra en el Valle de Traslasierra, una de las regiones más buscadas por quienes quieren combinar descanso, naturaleza y pueblos con identidad serrana. Desde la ciudad de Córdoba, el acceso más habitual es por el Camino de las Altas Cumbres y luego por la RP 14, en un recorrido de alrededor de 160 kilómetros según la Agencia Córdoba Turismo.

Dónde queda Nono, el pueblo cordobés que parece detenido en el tiempo

Nono forma parte del departamento San Alberto y se ubica en una zona privilegiada de Traslasierra, rodeada por paisajes de sierras, ríos y senderos que lo convierten en una parada obligatoria para viajeros que buscan algo más que una escapada de verano. La Dirección de Turismo local lo presenta como un destino para disfrutar en familia, con actividades de senderismo, cabalgatas, cicloturismo, ferias de artesanías y recorridos por casas con historia.

El pueblo está muy cerca de destinos emblemáticos como Mina Clavero y Villa Cura Brochero, lo que permite armar una ruta turística completa por el valle. Sin embargo, Nono tiene un encanto propio: es más silencioso, más pausado y conserva esa estética de calles tranquilas, construcciones bajas y aire serrano que todavía resiste al turismo masivo.

El origen del nombre Nono: no significa “abuelo”, pero tiene una historia fascinante

Aunque en Argentina muchas personas usan “nono” como una forma cariñosa de decir abuelo, el nombre del pueblo cordobés tiene otra raíz. Según distintas referencias históricas y turísticas, Nono provendría del vocablo ñuñu, asociado a la idea de “mama” o “senos”, en referencia a dos cerros cercanos cuya forma habría inspirado el topónimo.

Pueblo Nono Foto: Canal26.com

Otra explicación difundida en guías turísticas sostiene que el nombre fue dado por comunidades originarias de la zona, a partir de dos cerros que rodeaban el lugar y que eran llamados “Nuños”, término que con el paso del tiempo habría derivado en el actual Nono.

Lo interesante es que el nombre funciona como una puerta de entrada a una historia mucho más amplia: la presencia de pueblos originarios en Traslasierra, la posterior llegada española y la transformación del territorio en un punto de encuentro entre culturas, caminos, creencias y modos de vida.

Un destino entre ríos, balnearios y paisajes serranos

Si algo define a Nono es el agua. El destino cuenta con dos ríos de aguas cristalinas: el río Los Sauces y el río Chico. El primero se caracteriza por aguas más cálidas y zonas de baja profundidad, mientras que el río Chico atraviesa grandes piedras y forma ollas naturales ideales para nadar.

Pueblo Nono Foto: Canal26.com

Entre los lugares más elegidos aparece la Juntura de los Ríos, donde ambos cursos de agua se encuentran y forman uno de los paisajes más fotografiados de la zona. También se destacan balnearios como Las Tropas y Los Remansos, con cascadas, piletones naturales y rincones perfectos para pasar el día.

Además, los senderos permiten conocer el entorno desde otra perspectiva. La Agencia Córdoba Turismo menciona circuitos como Sendero del Arroyo, El Empedrado y Sendero de La Juntura, además de la posibilidad de realizar trekking hacia el cerro Champaquí, ubicado a pocos kilómetros.

Nono y sus casas con historia: el lado más antiguo de Traslasierra

Nono no es solo naturaleza. También es historia viva. De acuerdo con Córdoba Turismo, se trata de uno de los pueblos más antiguos de Traslasierra, fundado a fines del 1700, y esa antigüedad todavía puede verse en las construcciones del centro.

Pueblo Nono Foto: Canal26.com

Alrededor de la plaza principal aparecen casas típicas de adobe, antiguos almacenes de ramos generales y una capilla de 1908, parte del circuito conocido como “Casas con historia”. Ese paseo permite descubrir una postal menos apurada del turismo cordobés: puertas de madera, paredes gruesas, patios internos y relatos familiares que sobrevivieron al paso del tiempo.

También hay registros turísticos que vinculan la zona con la cultura comechingona y la describen como un antiguo asentamiento indígena dentro de la región de Traslasierra. Esa capa histórica le suma profundidad al destino y lo diferencia de otros pueblos serranos más conocidos.

Museo Rocsen, laberintos y sabores serranos: qué hacer en Nono

Uno de los grandes imperdibles es el Museo Polifacético Rocsen, considerado por Córdoba Turismo como una parada obligatoria. El organismo provincial señala que reúne más de 55.000 piezas de distintas partes del mundo y recrea escenarios de diversas épocas, lo que lo vuelve un paseo ideal para disfrutar en familia.

Otro atractivo es el Laberinto de Nono, que suma juegos de coordinación y equilibrio, además de una confitería con vista panorámica. Para quienes prefieren experiencias al aire libre, la Dirección de Turismo local destaca opciones como senderismo, cabalgatas, cicloturismo y ferias de artesanías.

La gastronomía también juega un papel clave. Entre los sabores típicos aparecen el cabrito a la llama, las empanadas fritas y la trucha rellena, platos señalados por Córdoba Turismo como parte de la identidad local.