Túnel del Brennero: así avanza la mayor conexión ferroviaria subterránea del mundo entre Austria e Italia

El túnel del Brennero en los Alpes que conectará la ciudad austríaca de Innsbruck con la localidad italiana de Fortezza. Foto: Wikipedia.

Europa alcanzó un nuevo hito en una de sus obras de infraestructura más ambiciosas. Austria, Italia y la Comisión Europea celebraron la conexión de los dos frentes de excavación del túnel del Brennero, un proyecto ferroviario que atraviesa los Alpes a 1.400 metros de profundidad y que, una vez finalizado, se convertirá en la mayor conexión ferroviaria subterránea del mundo.

El encuentro entre los túneles excavados desde la ciudad austríaca de Innsbruck y la italiana de Fortezza se produjo con una precisión de apenas unos centímetros, pese a los 64 kilómetros de longitud de la obra. El acto contó con la participación de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el canciller de Austria, Christian Stocker; y el comisario europeo de Comercio, Apostolos Tzitzikostas.

El túnel del Brennero en los Alpes que conectará la ciudad austríaca de Innsbruck con la localidad italiana de Fortezza. Foto: Lombardi-Group.

El túnel del Brennero transformará el transporte en Europa

El proyecto del túnel del Brennero es actualmente la mayor obra de infraestructura en construcción en Europa y forma parte del corredor ferroviario Escandinavia-Mediterráneo, una red estratégica que conectará el norte y el sur del continente mediante líneas ferroviarias de alta capacidad.

Su principal objetivo es mejorar el transporte de pasajeros y mercancías entre Italia, Austria y el resto de Europa Central, evitando los pasos de montaña y reduciendo significativamente los tiempos de viaje.

El túnel del Brennero en los Alpes que conectará la ciudad austríaca de Innsbruck con la localidad italiana de Fortezza. Foto: Wikipedia.

Cuando entre en funcionamiento, el túnel permitirá aumentar el tráfico ferroviario desde los actuales 260 trenes diarios hasta más de 650, además de retirar de las rutas más de 1,2 millones de camiones al año, disminuyendo la congestión vial y las emisiones contaminantes.

Otra ventaja será la reducción del tiempo de viaje entre Innsbruck y Fortezza, que pasará de unos 80 minutos por el tradicional paso del Brennero a apenas 25 minutos.

Una obra de ingeniería de dimensiones históricas

El proyecto es desarrollado por la empresa binacional pública BBT SE, creada por Austria e Italia para ejecutar esta compleja infraestructura.

La construcción comprende dos túneles paralelos, uno para cada sentido de circulación, conectados entre sí mediante galerías de evacuación cada 350 metros, un diseño similar al utilizado en el túnel bajo el Canal de la Mancha.

Curiosamente, ambos países utilizaron métodos de excavación diferentes. En el lado austríaco predominó la perforación mediante explosivos, mientras que desde Italia se emplearon gigantescas máquinas tuneladoras capaces de avanzar varios metros por día.

Aunque la perforación principal ya quedó conectada, aún resta completar el revestimiento definitivo, instalar las vías ferroviarias, los sistemas de electrificación, ventilación, extracción de humo y los equipos de seguridad contra incendios antes de habilitar la circulación de trenes.

Retrasos y aumento del costo del proyecto

El túnel del Brennero acumula más de una década de retrasos respecto del cronograma original, que contemplaba su inauguración en 2016. Actualmente, las previsiones indican que difícilmente entre en servicio antes del final de esta década.

Las demoras también elevaron considerablemente el presupuesto. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, el costo de la obra aumentó alrededor de un 40% respecto de la estimación realizada en 2019 y ya alcanza unos 8.500 millones de euros.

El túnel del Brennero en los Alpes que conectará la ciudad austríaca de Innsbruck con la localidad italiana de Fortezza. Foto: Revista constructivo.

Si se incluyen los accesos ferroviarios y las conexiones con las redes nacionales de Austria e Italia, la inversión total ascenderá a entre 10.000 y 11.000 millones de euros, financiados en partes iguales por ambos gobiernos y la Comisión Europea.

Más allá de los sobrecostos, se considera que el túnel será una infraestructura clave para modernizar el transporte europeo, favorecer el comercio internacional y consolidar una red ferroviaria más eficiente y sostenible entre Escandinavia y el Mediterráneo.