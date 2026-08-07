ANSES mantiene descuentos para jubilados en agosto: cómo ahorrar en supermercados y comercios adheridos

Descuentos en supermercados Foto: -

En agosto, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES pueden acceder a promociones especiales en comercios de distintos rubros. La ventaja forma parte del esquema de Beneficios ANSES, una herramienta pensada para reducir el impacto de los gastos diarios en alimentos, productos de limpieza, perfumería, medicamentos y otros consumos habituales.

El programa reúne una amplia red de comercios adheridos y puntos de venta distribuidos en todo el país. Según la información difundida, la red incluye más de 7.000 comercios adheridos y alrededor de 12.000 puntos de venta disponibles para los beneficiarios.

La propuesta resulta especialmente atractiva porque no exige una inscripción compleja ni trámites adicionales. En la mayoría de los casos, el acceso se realiza al momento de pagar la compra con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión.

Cómo acceder al descuento de ANSES en supermercados y comercios

Para usar el beneficio, el requisito central es simple: el jubilado o pensionado debe abonar con la tarjeta de débito vinculada al cobro de su prestación previsional. De esa manera, el sistema identifica al titular y permite aplicar el descuento correspondiente o generar el reintegro, según las condiciones de cada comercio.

Supermercados Foto: El Cuco Digital

En algunos locales, la rebaja puede verse directamente en la línea de caja. En otros casos, el ahorro se acredita luego como reintegro en la cuenta bancaria asociada al beneficio. Por eso, antes de comprar, conviene revisar las condiciones de vigencia, los días disponibles, los topes y la modalidad de aplicación.

Entre los rubros incluidos aparecen supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio y comercios de distintos rubros, de acuerdo con las promociones disponibles en cada caso.

Qué supermercados están adheridos a los beneficios de ANSES

Dentro de las cadenas mencionadas en la red de beneficios se encuentran Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar.

Los descuentos pueden variar según la empresa, la sucursal, el día de la semana y el medio de pago utilizado. Algunas promociones parten desde un 10% de ahorro en supermercados, mientras que en ciertos rubros como perfumería y limpieza pueden llegar al 20%, siempre sujeto a las condiciones establecidas por cada comercio adherido.

Este punto es clave para los beneficiarios: aunque el programa funciona a nivel nacional, no todas las promociones se aplican igual en todos los locales. Por eso, antes de completar una compra grande, es recomendable consultar si el comercio participa del programa, si el descuento está vigente y si existe un tope de reintegro.

Bancos con beneficios extra para jubilados de ANSES

Además de las promociones generales, algunos bancos ofrecen descuentos adicionales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en sus cuentas. Estas ventajas pueden complementar los beneficios de ANSES y ampliar el ahorro mensual.

El consumo en Argentina. Foto: NA

Por ejemplo, se informó que quienes cobran en Banco Nación pueden acceder a un reintegro adicional del 5% en compras realizadas con tarjetas de débito o crédito mediante BNA+ MODO, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

También se mencionan promociones de otras entidades financieras, aunque los porcentajes, topes, días de uso y comercios adheridos pueden cambiar según cada campaña. Por este motivo, lo más conveniente es verificar las condiciones desde la app del banco o en los canales oficiales antes de realizar la compra.

Quiénes pueden usar los descuentos de ANSES en agosto

Los principales destinatarios son los jubilados y pensionados que cobran sus haberes mediante ANSES. Para acceder, deben utilizar la tarjeta asociada a la cuenta de cobro y comprar en locales adheridos al programa o a las promociones bancarias vigentes.

El beneficio apunta a consumos frecuentes, por lo que puede ser útil para organizar compras semanales o mensuales. En tiempos de presión sobre el presupuesto familiar, planificar dónde comprar, qué medio de pago usar y qué día conviene hacerlo puede marcar una diferencia importante.

Recomendaciones para aprovechar mejor el beneficio

Para no perder el descuento, es importante tener en cuenta tres puntos. Primero, pagar siempre con la tarjeta correcta, es decir, la vinculada al cobro de la jubilación o pensión. Segundo, consultar si el comercio está adherido antes de hacer la compra. Tercero, revisar si el beneficio se aplica en caja o si llega como reintegro posterior.

También conviene guardar el ticket y controlar los movimientos de la cuenta bancaria. Si la promoción funciona por reintegro, la acreditación puede no verse en el momento, sino después de realizada la operación.