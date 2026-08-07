Se acerca la Fiesta de la Mujer Campesina: cuándo y dónde será el histórico evento que celebra la identidad rural

El desfile de mujeres a caballo es uno de los momentos más emblemáticos de la Fiesta de la Mujer Campesina, una celebración que destaca el trabajo y las tradiciones rurales en la localidad de Crotto. Foto: Tapalqué

La localidad bonaerense de Crotto, ubicada en el partido de Tapalqué, volverá a rendir homenaje a quienes forman parte de la historia y el desarrollo de las comunidades rurales con la realización de la XI Fiesta de la Mujer Campesina, un encuentro que ya se convirtió en una de las celebraciones más representativas del pueblo.

La jornada se llevará adelante el domingo 16 de agosto, desde las 10 de la mañana, en la Plaza Malvinas Argentinas, con una programación que combinará tradición, cultura, gastronomía y actividades recreativas para vecinos y visitantes.

Una fiesta que pone en valor el trabajo de las mujeres rurales

Uno de los momentos centrales será el acto protocolar, donde se realizará la entrega de reconocimientos a mujeres vinculadas al ámbito rural, destacando su aporte al trabajo de la tierra, la producción y la vida comunitaria.

También habrá un tradicional desfile de mujeres a caballo, una de las imágenes más esperadas de cada edición, que busca visibilizar el protagonismo femenino en las tareas y costumbres del campo bonaerense.

La celebración nació a partir de una iniciativa impulsada por estudiantes de la Escuela Secundaria N.º 1 de Crotto, con el objetivo de recuperar tradiciones locales y reivindicar el papel de las mujeres campesinas en la construcción de la identidad del pueblo.

Gastronomía, feria y música para disfrutar en familia

Además de los homenajes, el predio contará con una propuesta gastronómica que incluirá carnes asadas, productos regionales y comidas típicas elaboradas por instituciones y vecinos de la comunidad.

Los visitantes también podrán recorrer una feria de artesanos y emprendedores, participar de talleres, disfrutar de juegos recreativos y sumarse a distintas actividades pensadas para todas las edades.

La programación se completará con espectáculos musicales en vivo, que acompañarán una jornada destinada a celebrar las tradiciones rurales y fortalecer los vínculos comunitarios.

Crotto, un pueblo con identidad rural y espíritu comunitario

Ubicado a 26 kilómetros de Tapalqué y a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Crotto es una pequeña localidad de alrededor de 300 habitantes reconocida por su fuerte sentido de pertenencia y su patrimonio histórico vinculado al ferrocarril.

La Fiesta de la Mujer Campesina es uno de los eventos más importantes del calendario local y reúne cada año a familias, turistas y vecinos de la región. Organizada por la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria N.º 1 Anexo Crotto junto con la Municipalidad de Tapalqué, la propuesta busca mantener vivas las tradiciones del campo y reconocer el aporte fundamental de las mujeres en la vida rural bonaerense.

Cómo llegar a Crotto para la Fiesta de la Mujer Campesina

La localidad de Crotto, en el partido de Tapalqué, se encuentra a unos 26 kilómetros de la ciudad cabecera y a aproximadamente 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para quienes viajen en automóvil, la opción más habitual es llegar primero a Tapalqué y, desde allí, continuar por el acceso rural que conecta directamente con el pueblo.

Desde Buenos Aires, el recorrido puede realizarse por la Ruta Nacional 205 hasta la zona de Bolívar y luego tomar los caminos provinciales que conducen a Tapalqué. Una vez en la ciudad, la señalización permite acceder fácilmente a Crotto, una pequeña localidad de fuerte identidad rural ubicada junto a las antiguas vías del ferrocarril.

El trayecto hasta el pueblo ofrece paisajes característicos de la llanura bonaerense y permite descubrir uno de los rincones más tranquilos del centro de la provincia, escenario de una celebración que cada año reúne a vecinos, productores y visitantes de distintos puntos de la región.