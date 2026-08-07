comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Se acerca la Fiesta de la Mujer Campesina: cuándo y dónde será el histórico evento que celebra la identidad rural

La localidad de Crotto volverá a rendir homenaje a las mujeres con un encuentro que contará con desfiles a caballo, gastronomía criolla y actividades para toda la familia. Todos los detalles.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El desfile de mujeres a caballo es uno de los momentos más emblemáticos de la Fiesta de la Mujer Campesina, una celebración que destaca el trabajo y las tradiciones rurales en la localidad de Crotto.
El desfile de mujeres a caballo es uno de los momentos más emblemáticos de la Fiesta de la Mujer Campesina, una celebración que destaca el trabajo y las tradiciones rurales en la localidad de Crotto. Foto: Tapalqué
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La localidad bonaerense de Crotto, ubicada en el partido de Tapalqué, volverá a rendir homenaje a quienes forman parte de la historia y el desarrollo de las comunidades rurales con la realización de la XI Fiesta de la Mujer Campesina, un encuentro que ya se convirtió en una de las celebraciones más representativas del pueblo.

La jornada se llevará adelante el domingo 16 de agosto, desde las 10 de la mañana, en la Plaza Malvinas Argentinas, con una programación que combinará tradición, cultura, gastronomía y actividades recreativas para vecinos y visitantes.

Una fiesta que pone en valor el trabajo de las mujeres rurales

Uno de los momentos centrales será el acto protocolar, donde se realizará la entrega de reconocimientos a mujeres vinculadas al ámbito rural, destacando su aporte al trabajo de la tierra, la producción y la vida comunitaria.

También habrá un tradicional desfile de mujeres a caballo, una de las imágenes más esperadas de cada edición, que busca visibilizar el protagonismo femenino en las tareas y costumbres del campo bonaerense.

Contenido Recomendado

Llega el Festival de la Torta y el Chocolate:dónde se hace y cómo llegar al evento que celebra el Día del Niño

Llega el Festival de la Torta y el Chocolate: dónde se hace y cómo llegar al evento que celebra el Día del Niño

El pueblo que se prepara para el 4° Encuentro de Asado a la Estaca:cuándo y dónde se hace el evento criollo con entrada gratis

El pueblo que se prepara para el 4° Encuentro de Asado a la Estaca: cuándo y dónde se hace el evento criollo con entrada gratis

La celebración nació a partir de una iniciativa impulsada por estudiantes de la Escuela Secundaria N.º 1 de Crotto, con el objetivo de recuperar tradiciones locales y reivindicar el papel de las mujeres campesinas en la construcción de la identidad del pueblo.

Gastronomía, feria y música para disfrutar en familia

Además de los homenajes, el predio contará con una propuesta gastronómica que incluirá carnes asadas, productos regionales y comidas típicas elaboradas por instituciones y vecinos de la comunidad.

Los visitantes también podrán recorrer una feria de artesanos y emprendedores, participar de talleres, disfrutar de juegos recreativos y sumarse a distintas actividades pensadas para todas las edades.

La programación se completará con espectáculos musicales en vivo, que acompañarán una jornada destinada a celebrar las tradiciones rurales y fortalecer los vínculos comunitarios.

Crotto, un pueblo con identidad rural y espíritu comunitario

Ubicado a 26 kilómetros de Tapalqué y a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Crotto es una pequeña localidad de alrededor de 300 habitantes reconocida por su fuerte sentido de pertenencia y su patrimonio histórico vinculado al ferrocarril.

La Fiesta de la Mujer Campesina es uno de los eventos más importantes del calendario local y reúne cada año a familias, turistas y vecinos de la región. Organizada por la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria N.º 1 Anexo Crotto junto con la Municipalidad de Tapalqué, la propuesta busca mantener vivas las tradiciones del campo y reconocer el aporte fundamental de las mujeres en la vida rural bonaerense.

Cómo llegar a Crotto para la Fiesta de la Mujer Campesina

La localidad de Crotto, en el partido de Tapalqué, se encuentra a unos 26 kilómetros de la ciudad cabecera y a aproximadamente 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para quienes viajen en automóvil, la opción más habitual es llegar primero a Tapalqué y, desde allí, continuar por el acceso rural que conecta directamente con el pueblo.

Desde Buenos Aires, el recorrido puede realizarse por la Ruta Nacional 205 hasta la zona de Bolívar y luego tomar los caminos provinciales que conducen a Tapalqué. Una vez en la ciudad, la señalización permite acceder fácilmente a Crotto, una pequeña localidad de fuerte identidad rural ubicada junto a las antiguas vías del ferrocarril.

El trayecto hasta el pueblo ofrece paisajes característicos de la llanura bonaerense y permite descubrir uno de los rincones más tranquilos del centro de la provincia, escenario de una celebración que cada año reúne a vecinos, productores y visitantes de distintos puntos de la región.

Fiestas RegionalesTapalquéMujer
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Soñó con ser Mar del Plata, fracasó como destino turístico y hoy es un paraíso de paz frente al mar

    Soñó con ser Mar del Plata, fracasó como destino turístico y hoy es un paraíso de paz frente al mar

  2. Llega el Festival de la Torta y el Chocolate:dónde se hace y cómo llegar al evento que celebra el Día del Niño

    Llega el Festival de la Torta y el Chocolate: dónde se hace y cómo llegar al evento que celebra el Día del Niño

  3. El pueblo que se prepara para el 4° Encuentro de Asado a la Estaca:cuándo y dónde se hace el evento criollo con entrada gratis

    El pueblo que se prepara para el 4° Encuentro de Asado a la Estaca: cuándo y dónde se hace el evento criollo con entrada gratis

  4. Buscan voluntarios para ocuparse de caballos, ponis y burros:ofrecen alojamiento gratis y capacitación completa

    Buscan voluntarios para ocuparse de caballos, ponis y burros: ofrecen alojamiento gratis y capacitación completa

  5. Los pueblos más antiguos de Buenos Aires:rincones con más de 250 años de historia, tradición y paisajes únicos

    Los pueblos más antiguos de Buenos Aires: rincones con más de 250 años de historia, tradición y paisajes únicos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse