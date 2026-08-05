Brasil rebajó la relación diplomática con Argentina: qué significa quedar al nivel de “encargado de negocios”

Se resquebrajan las relaciones diplomáticas entre Brasil y Argentina. Foto: REUTERS

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió rebajar la relación diplomática con Argentina al nivel de encargado de negocios, una medida excepcional que refleja el fuerte deterioro del vínculo bilateral tras las reiteradas declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, luego de una nueva escalada verbal entre ambos mandatarios.

Además del retiro del embajador Julio Bitelli de Buenos Aires, Brasil resolvió mantener su representación diplomática en el rango más bajo previsto por el derecho internacional sin llegar a romper relaciones. La medida tiene un fuerte contenido político, ya que representa la señal de mayor descontento que un país puede expresar antes de una ruptura diplomática formal.

Embajada de Brasil en Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Qué significa que un país quede representado por un encargado de negocios

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada en 1961, establece tres categorías de jefes de misión diplomática: embajadores, enviados o ministros y encargados de negocios.

Mientras los embajadores son acreditados directamente ante el jefe de Estado del país receptor, los encargados de negocios presentan sus credenciales ante el ministro de Relaciones Exteriores. Esa diferencia protocolar también implica un menor nivel de interlocución política entre ambos gobiernos, y aunque la Convención aclara que los derechos, inmunidades y funciones diplomáticas son prácticamente los mismos, el peso político de la representación cambia de manera significativa.

En condiciones normales, un encargado de negocios actúa de forma transitoria cuando el embajador se encuentra ausente. Sin embargo, cuando un Estado decide mantener esa figura de manera permanente, suele hacerlo porque considera que las relaciones atraviesan una crisis que impide sostener una representación de mayor jerarquía.

Precisamente ese fue el argumento esgrimido por Itamaraty al anunciar la degradación del vínculo con Argentina, al señalar que la medida se mantendrá mientras continúen las “reiteradas agresiones” del presidente Milei.

La crisis diplomática entre Milei y Lula

La tensión se profundizó después del viaje de Javier Milei a Brasil para respaldar políticamente a Flavio Bolsonaro, ocasión en la que volvió a calificar a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”. También cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Desde Brasil interpretaron esos dichos como una injerencia en asuntos internos. Posteriormente, Lula respondió durante un acto público y evitó polemizar directamente con Milei, aunque cuestionó duramente su actitud. El canciller Mauro Vieira calificó el episodio como una provocación sin precedentes en más de dos siglos de relaciones bilaterales.

Lula y Milei y una relación quebrada. Foto: Prensa Gobierno

Lejos de moderar el tono, Milei reiteró posteriormente sus críticas en una entrevista televisiva, lo que terminó acelerando la decisión de Brasil. Más allá del conflicto político, la rebaja al nivel de encargado de negocios puede afectar el funcionamiento cotidiano de la relación bilateral. Las gestiones diplomáticas pasan a canalizarse exclusivamente a través de las cancillerías, con menor capacidad de diálogo directo entre los gobiernos.

El impacto cobra especial relevancia porque Brasil continúa siendo el principal socio comercial de Argentina, por lo que cualquier deterioro institucional podría influir en la coordinación política, económica y consular entre ambos países.