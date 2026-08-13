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El embajador de EE.UU. aseguró que la presencia de empresas chinas en Vaca Muerta aleja inversiones: “No pierdan esta oportunidad”

Lo aseguró Peter Lamelas en el AmCham Energy Forum 2026. Además, sostuvo que las compañías internacionales necesitan operar sobre redes confiables.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Peter Lamelas en el AmCham Energy Forum 2026.
Peter Lamelas en el AmCham Energy Forum 2026. Foto: X
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El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, aseguró en el AmCham Energy Forum 2026 en Buenos Aires que la presencia de empresas chinas en Vaca Muerta aleja las inversiones de la formación de hidrocarburos no convencionales.

En su discurso de apertura del foro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el representante norteamericano en el país dijo: “China exige a sus empresas que le den a su Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA. Cualquier dato que pasa por sus redes es controlado por el Partido Comunista chino. Esto no vale. Y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta”.

“La seguridad energética de los datos es una cuestión de seguridad nacional de ambos países. Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en Argentina, pero quieren garantías de que sus datos están protegidos y están en redes de confianza”, agregó.

Peter Lamelas en el AmCham Energy Forum 2026. Video: X

La representación diplomática intervino en una negociación entre la compañía tecnológica china Huawei y la empresa cooperativa CALF, de Neuquén, que busca importar equipos para extender el servicio de fibra óptica a la zona de Vaca Muerta, donde operan compañías energéticas de varios países, entre ellos de Estados Unidos.

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Un funcionario de la embajada estadounidense envió un mensaje de texto a comienzos de agosto a uno de los gerentes de CALF en el que le advertía que los visados de los directivos podrían ser revocados si el acuerdo comercial con Huawei no era cancelado, algo que la embajada china en Argentina criticó en un comunicado.

Lamelas refrendó de manera pública la advertencia a CALF, aunque representantes de la empresa visitaron al embajador en Buenos Aires para una reunión que fue calificada por ambas partes como “productiva”.

Vaca Muerta. Foto: NA.
Vaca Muerta. Foto: NA.

Durante su discurso, Lamelas sostuvo que Estados Unidos trabaja para fomentar el financiamiento público y privado en proyectos energéticos y tecnológicos en Argentina, e incentivó a los líderes empresariales presentes en el foro a que inviertan y pidan ayuda a su embajada para desarrollarse.

“La energía que va a mover el mundo por los próximos 30 años viene de Vaca Muerta. Estamos decidiendo el futuro de Vaca Muerta y de Argentina, por favor no pierdan esta oportunidad”, concluyó.

Los roces diplomáticos entre China y Estados Unidos sobre inversiones en Argentina no son nuevos. Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en mayo pasado, cuando una empresa belga que competía por la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay recibió una llamada de la Embajada estadounidense para pedir explicaciones sobre sus supuestos vínculos con China

Vaca MuertaPeter LamelasChinaEstados Unidos
Matias Greisert
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