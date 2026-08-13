Independiente echó a Gustavo Quinteros tras la goleada 4 a 0 ante Atlético Tucumán: quién es el nuevo DT

El director técnico fue despedido por la dirigencia tras la goleada por 4 a 0 ante Atlético Tucumán. Foto: Locos x el Rojo

Independiente despidió a Gustavo Quinteros tras la histórica goleada por 4 a 0 que sufrió ante Atlético Tucumán por Copa Argentina. La dirigencia del Rojo se reunió en la mañana de este jueves 13 de agosto y tomó la decisión de interrumpir el contrato del entrenador, quien estuvo casi un año en la institución. Su reemplazante será Carlos Matheu, actual director técnico de la Reserva, quien asumirá un interinato hasta fin de año.

La determinación llegó pocas horas después de que Quinteros asegurara públicamente que no tenía intenciones de presentar la renuncia y que pretendía continuar intentando revertir el presente deportivo del “Rojo”.

Sin embargo, sus declaraciones posteriores a la eliminación tampoco cayeron bien puertas adentro. El entrenador asumió la responsabilidad por la goleada, pero también volvió a marcar diferencias con la conducción por el mercado de pases y los refuerzos que había solicitado y no llegaron.

“Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente”, dijo, pero el foco de su discurso rápidamente giró hacia la falta de refuerzos: “Ni estos jugadores ni el cuerpo técnico somos responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos. Necesitamos la ayuda de todos para volver al lugar que Independiente merece”.

Independiente despidió a Gustavo Quinteros. Foto: X @Independiente

Finalmente, la dirigencia entendió que el ciclo estaba agotado y resolvió interrumpir un contrato que tenía vigencia hasta diciembre de 2026.

En tanto, la rescisión del contrato se está resolviendo por estas horas y no será sencilla. En la dirigencia saben que el entrenador difícilmente cederá sin negociación, lo que complica los tiempos y el aspecto económico de la operación.

Los nombres que suenan para reemplazar a Gustavo Quinteros en Independiente

Un sector de la Comisión Directiva pretende avanzar por Omar De Felippe, con la intención de ofrecerle conducir al equipo hasta diciembre y, posteriormente, evaluar el proyecto deportivo de cara a 2027.

De Felippe mantiene un vínculo especial con Independiente por haber sido el entrenador que asumió durante la temporada 2013/14 en la Primera Nacional y terminó conduciendo al equipo en el regreso a la Primera División.

Por otro lado, otra parte de la dirigencia impulsa el nombre de Rubén Darío Insúa, que también aparece sobre la mesa en las primeras conversaciones destinadas a definir al nuevo conductor.