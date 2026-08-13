Qué pasa si el narcotest le da positivo a un diputado: la contundente medida que se aplicará en la Legislatura de Neuquén

La medida ya comenzó a regir y se supo qué pasa si el análisis de un diputado da como resultado positivo. Foto: LM Neuquén

La Cámara de Diputados de Neuquén aprobó por mayoría la Resolución 1248, cuya medida establece el protocolo técnico de control toxicológico que regirá para los 35 integrantes del cuerpo legislativo provincial. De esta manera, se reglamentará la aplicación efectiva de la Ley 3531 impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

La propuesta cosechó 30 votos afirmativos y dos negativos de la oposición durante la sesión legislativa. De esta manera, se destrabó la aplicación de los controles en el ámbito parlamentario que hasta el momento no se habían ejecutado bajo el argumento de no contar con un procedimiento formalizado.

Qué pasa si el narcotest le da positivo a un diputado

El punto central de la normativa aprobada establece que la negativa injustificada a someterse al test equivale automáticamente a un resultado positivo, lo que conlleva la pérdida inmediata del cargo para el funcionario involucrado. En tanto, ante un primer resultado positivo en los test rápidos de saliva u orientación, la norma prevé la realización de un examen de contraprueba confirmatorio en un laboratorio habilitado por el Ministerio de Salud de Neuquén antes de aplicar las medidas administrativas o de destitución correspondientes.

Narcotest en la Legislatura de Neuquén: cómo será la mecánica de los controles

Los exámenes tendrán características estrictas para garantizar su transparencia e imparcialidad en el ámbito parlamentario:

Carácter del testeo: serán de cumplimiento obligatorio, aleatorio y sorpresivo .

Periodicidad y costo: se realizarán con una frecuencia mínima bimestral y el costo económico de cada análisis recaerá sobre el propio legislador sometido al control.

Lugar de realización: los exámenes se ejecutarán exclusivamente dentro del edificio de la Legislatura, sin traslados a centros externos.

Flexibilidad operativa: podrán aplicarse durante las sesiones del recinto principal (ordinarias, extraordinarias o preparatorias) como así también en el transcurso de las reuniones de comisiones y de la Comisión Observadora Permanente.

Coordinación técnica: el área de Medicina Laboral de la Legislatura coordinará el operativo junto al laboratorio habilitado, garantizando la confidencialidad, la cadena de custodia de las muestras y la independencia de las autoridades políticas.

El protocolo aprobado se enmarca en la legislación sancionada originalmente en septiembre de 2025 y reglamentada por el Poder Ejecutivo a comienzos de este año. La norma fija el examen toxicológico como un requisito indispensable de permanencia en la función pública para los tres poderes del Estado provincial.

El universo alcanzado incluye a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, extendiéndose a:

Ministros

Magistrados

Defensores

Intendentes

Fiscales

Concejales

Secretarios

Fiscales de Estado

Directivos de organismos autárquicos y empresas estatales

La normativa establece exámenes toxicológicos obligatorios, aleatorios y sorpresivos para los 35 legisladores en ejercicio. Foto: @LegislaturaNqn

La batería de análisis busca detectar metabolitos de sustancias como opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos.

Cabe recordar que tras la sanción original de la ley, el propio gobernador Rolando Figueroa fue el primer funcionario en someterse al test de forma pública para dar el ejemplo institucional. “Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo. Esta medida brinda tranquilidad a la sociedad respecto a nuestra salud, quienes tomamos decisiones trascendentes debemos hacerlo con plena conciencia”, había expresado en aquella oportunidad tras dar resultado negativo.