comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Qué pasa si el narcotest le da positivo a un diputado: la contundente medida que se aplicará en la Legislatura de Neuquén

La Cámara de Diputados de Neuquén aprobó el protocolo técnico de la Ley 3531 que establece exámenes toxicológicos obligatorios, aleatorios y sorpresivos para los 35 legisladores en ejercicio. La normativa abarca los tres poderes del Estado provincial y se supo qué pasa si hay una negativa injustificada o la confirmación de consumo sin justificación.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La medida ya comenzó a regir y se supo qué pasa si el análisis de un diputado da como resultado positivo.
La medida ya comenzó a regir y se supo qué pasa si el análisis de un diputado da como resultado positivo. Foto: LM Neuquén
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Cámara de Diputados de Neuquén aprobó por mayoría la Resolución 1248, cuya medida establece el protocolo técnico de control toxicológico que regirá para los 35 integrantes del cuerpo legislativo provincial. De esta manera, se reglamentará la aplicación efectiva de la Ley 3531 impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

La propuesta cosechó 30 votos afirmativos y dos negativos de la oposición durante la sesión legislativa. De esta manera, se destrabó la aplicación de los controles en el ámbito parlamentario que hasta el momento no se habían ejecutado bajo el argumento de no contar con un procedimiento formalizado.

Qué pasa si el narcotest le da positivo a un diputado

El punto central de la normativa aprobada establece que la negativa injustificada a someterse al test equivale automáticamente a un resultado positivo, lo que conlleva la pérdida inmediata del cargo para el funcionario involucrado. En tanto, ante un primer resultado positivo en los test rápidos de saliva u orientación, la norma prevé la realización de un examen de contraprueba confirmatorio en un laboratorio habilitado por el Ministerio de Salud de Neuquén antes de aplicar las medidas administrativas o de destitución correspondientes.

Narcotest en la Legislatura de Neuquén: cómo será la mecánica de los controles

Los exámenes tendrán características estrictas para garantizar su transparencia e imparcialidad en el ámbito parlamentario:

Contenido Recomendado

Santa Fe puso en marcha los narcotest a las fuerzas de seguridad:Maximiliano Pullaro se realizó el primero

Santa Fe puso en marcha los narcotest a las fuerzas de seguridad: Maximiliano Pullaro se realizó el primero

Ernestina Pais volvió a chocar un auto estacionado y se negó a hacerse el test de alcoholemia

Ernestina Pais volvió a chocar un auto estacionado y se negó a hacerse el test de alcoholemia
  • Carácter del testeo: serán de cumplimiento obligatorio, aleatorio y sorpresivo.
  • Periodicidad y costo: se realizarán con una frecuencia mínima bimestral y el costo económico de cada análisis recaerá sobre el propio legislador sometido al control.
  • Lugar de realización: los exámenes se ejecutarán exclusivamente dentro del edificio de la Legislatura, sin traslados a centros externos.
  • Flexibilidad operativa: podrán aplicarse durante las sesiones del recinto principal (ordinarias, extraordinarias o preparatorias) como así también en el transcurso de las reuniones de comisiones y de la Comisión Observadora Permanente.
  • Coordinación técnica: el área de Medicina Laboral de la Legislatura coordinará el operativo junto al laboratorio habilitado, garantizando la confidencialidad, la cadena de custodia de las muestras y la independencia de las autoridades políticas.

El protocolo aprobado se enmarca en la legislación sancionada originalmente en septiembre de 2025 y reglamentada por el Poder Ejecutivo a comienzos de este año. La norma fija el examen toxicológico como un requisito indispensable de permanencia en la función pública para los tres poderes del Estado provincial.

El universo alcanzado incluye a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, extendiéndose a:

  • Ministros
  • Magistrados
  • Defensores
  • Intendentes
  • Fiscales
  • Concejales
  • Secretarios
  • Fiscales de Estado
  • Directivos de organismos autárquicos y empresas estatales
Cámara de Diputados de Neuquén
La normativa establece exámenes toxicológicos obligatorios, aleatorios y sorpresivos para los 35 legisladores en ejercicio. Foto: @LegislaturaNqn

La batería de análisis busca detectar metabolitos de sustancias como opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos.

Cabe recordar que tras la sanción original de la ley, el propio gobernador Rolando Figueroa fue el primer funcionario en someterse al test de forma pública para dar el ejemplo institucional. “Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo. Esta medida brinda tranquilidad a la sociedad respecto a nuestra salud, quienes tomamos decisiones trascendentes debemos hacerlo con plena conciencia”, había expresado en aquella oportunidad tras dar resultado negativo.

NarcotestLegislaturaNeuquén
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Alerta en los municipios:por qué 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires no podrán presentarse en las elecciones de 2027

    Alerta en los municipios: por qué 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires no podrán presentarse en las elecciones de 2027

  2. Salió a la luz el plan de Argentina y Chile para sacar la energía de Vaca Muerta al Pacífico:“Juntos seríamos dinamita”

    Salió a la luz el plan de Argentina y Chile para sacar la energía de Vaca Muerta al Pacífico: “Juntos seríamos dinamita”

  3. Milei tiene como prioridad a Estados Unidos y pondrá en stand by su viaje al Reino Unido:los detalles de su agenda internacional

    Milei tiene como prioridad a Estados Unidos y pondrá en stand by su viaje al Reino Unido: los detalles de su agenda internacional

  4. PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados:cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

    PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados: cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

  5. El Gobierno reglamentó el acuerdo que permite la entrega de subsidios y asignaciones para israelíes que residan en Argentina

    El Gobierno reglamentó el acuerdo que permite la entrega de subsidios y asignaciones para israelíes que residan en Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas:qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas: qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina:“No hay que confundir empatía con las políticas públicas”

Una figura cercana a Milei lanzó una inesperada frase de cara a las elecciones presidenciales de 2027:“Faltan votos”

Patricia Bullrich puso en duda su eventual candidatura a jefa de Gobierno:“Soy consciente de la necesidad de una coalición”

Economía

La Canasta Básica Total aumentó un 2,2% y una familia tipo necesitó más de $1.560.000 para no ser pobre en julio

La Canasta Básica Total aumentó un 2,2% y una familia tipo necesitó más de $1.560.000 para no ser pobre en julio

Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas:qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina:“No hay que confundir empatía con las políticas públicas”

La inflación de julio 2026 fue de 2,1% y acumula un alza de 19,3% en el año

Internacionales

Imágenes impactantes:se estrelló un avión caza F-16 de Turquía durante un vuelo de entrenamiento

Imágenes impactantes: se estrelló un avión caza F-16 de Turquía durante un vuelo de entrenamiento

Alarma por las picaduras de mantarraya en playas de California:qué recomiendan los socorristas y qué medidas tomaron las autoridades

A 65 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín, un repaso por este hito que separó familias y a una nación

Terremoto en Colombia:el presidente Abelardo De la Espriella informó que hay más de 260 muertos y declaró emergencia económica