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Femicidio de Romina Calvo: el desesperado grito que escuchó una panadera al momento del crimen en Villa Devoto

La investigación está a cargo del Juzgado Nacional Criminal y Correccional 62 y fue caratulada como “femicidio seguido de intento de suicidio”. El asesino fue identificado como Walter Humberto Verón, quien en este momento se encuentra internado en el Hospital Vélez Sarsfield.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Femicidio en Villa Devoto: una panadera escuchó un fuerte grito minutos antes del hecho
Femicidio en Villa Devoto: una panadera escuchó un fuerte grito minutos antes del hecho Foto: Captura
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El barrio porteño de Villa Devoto continúa consternado por el femicidio de Romina Calvo, una mujer de 40 años asesinada a cuchillazos por su marido Walter Humberto Verón (56) frente a su hija de ocho años este miércoles 13 de agosto en una vivienda de la calle Pedro Morán y Alta Gracia. Mientras la investigación avanza a cargo del juez Darío Bonanno, en las últimas horas habló una panadera que trabaja cerca de la casa de la familia y aseguró que, al momento del crimen, la sorprendió un desesperado grito.

En su testimonio, la mujer indicó que cerca de las cinco y media de la mañana se encontraba llegando a su lugar de trabajo y escuchó voces de personas discutiendo. “Estaba muy oscuro todavía, entonces, no sabía muy bien de dónde venía, parecía una discusión, pero no me imaginaba que algo así”, expresó.

Femicidio en Villa Devoto
Una panadera escuchó un grito antes del crimen. Foto: Google Maps

La frase que escuchó la panadera minutos antes del femicidio de Romina Calvo

En tanto, la panadera también llegó a oír la voz de una mujer (presuntamente la víctima) decir: “¿Qué estás haciendo hijo de p***?“. ”Eso fue lo único que escuché, después no hubo más ruidos”, señaló en diálogo con Mediodía de Noticias.

Los investigadores buscan reconstruir los momentos previos al hecho criminal y, para ello, la declaración de los testigos será esencial. Pero, por otro lado, las cámaras de seguridad dispuestas en la zona y dentro del domicilio donde ocurrió el femicidio también fueron solicitadas por las autoridades judiciales.

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Cómo ocurrió el femicidio de Villa Devoto y cómo avanza la investigación

Hasta el momento, los investigadores saben que el hecho tuvo lugar este miércoles en horas de la madrugada. Tras una discusión, Walter Humberto Verón tomó un cuchillo carnicero de mango blanco y atacó a su esposa Romina Calvo en su vivienda de Pedro Morán al 5200.

Femicidio en Villa Devoto
El femicidio ocurrió en una vivienda de Pedro Morán al 5200. Foto: Captura

El informe preliminar de la autopsia indicó que la mujer recibió un total de 40 puñaladas en el área del cuello, entre otras lesiones punzocortantes. Por otro lado, se supo que el macabro crimen habría ocurrido con su hija de ocho años como testigo. De hecho, fue la niña quien despertó a su hermano de 21 para decirle que “su padre había matado a su madre”.

El joven inmediatamente llamó al 911 para denunciar lo sucedido y, a los pocos minutos, una patrulla de Policía de la Ciudad llegó al lugar del crimen. Los oficiales hallaron el cuerpo de la mujer y, a solo 200 metros de la vivienda, interceptaron al asesino, quien intentaba huir. El sujeto presentaba graves heridas en el cuerpo, producidas presuntamente por él mismo. En este momento, se encuentra internado en el Hospital Vélez Sarsfield.

El caso está a cargo del Juzgado Nacional Criminal y Correccional 62 y el juez Bonanno, su titular, caratuló la causa como “femicidio y tentativa de suicidio”. Los hijos de la pareja se encuentran con asistencia psicológica y la declaración de la pequeña en cámara Gesell será clave para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Asimismo, el juez pidió secuestrar los dispositivos móviles tanto del asesino como de la víctima.

La carta del asesino y el vínculo de Romina Calvo con “Pitty, la numeróloga”

Durante la pesquisa realizada tras el femicidio de Romina, los agentes policiales hallaron una carta escrita por el asesino. En dicho escrito, Verón responsabilizaba a su mujer por los “problemas económicos” que tenían, pedía perdón y un dato sumamente llamativo es que nombraba a “Pitty, la numeróloga”, cuyo nombre real es Verónica Assad.

El sujeto decía que la mujer había “cambiado la personalidad de Romina” y que ahora quería dejarlo. “Estoy muy cansado de tanta injusticia. Esa Pity le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa”, manifestaba.

Y seguía: “A esta Romina no la aguanto más. Trabajé tanto por ella, mis hijos. Puse toda la plata y no vi ni un solo peso”.

“Pitty”, la numeróloga junto a Romina Calvo, víctima del femicidio en Villa Devoto.
“Pitty”, la numeróloga junto a Romina Calvo, víctima del femicidio en Villa Devoto. Foto: NA

Assad y Calvo tenían un vínculo laboral desde hacía tiempo. La víctima manejaba un local que vendía productos esotéricos y velas creados por las numeróloga. La misma Assad confesó que se habían conocido en una serie de talleres que había dado en el pasado y que desde entonces estaban en contacto. “Era una persona espectacular. Muy talentosa y trabajadora”, señaló.

Sobre la relación que tenía con su marido, Assad remarcó: “Yo no sabía que lo pasaba en esa familia puertas adentro”.

FemicidioVilla Devoto
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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