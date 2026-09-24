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Impacto en el espacio exterior: hallaron un exoplaneta “rebelde” que desafía las leyes de la formación estelar

Se trata del exoplaneta GJ 3090 b, un hallazgo que fue calificado como un verdadero “enigma” debido a su comportamiento orbital atípico.

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Científicos confirmaron un evento de destrucción planetaria. Foto: X / @EsdeCiencia.
Científicos confirmaron un evento de destrucción planetaria. Foto: X / @EsdeCiencia.
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Un equipo internacional de astrónomos, liderado por la Universidad de Ginebra y con participación del Instituto de Astrofísica de Canarias, identificó un objeto celeste que está obligando a la comunidad científica a replantearse sus teorías sobre el nacimiento de los sistemas planetarios. Se trata del exoplaneta GJ 3090 b, un hallazgo que fue calificado como un verdadero “enigma” debido a su comportamiento orbital atípico.

Lo que diferencia a GJ 3090 b de la inmensa mayoría de los mundos conocidos es su órbita: el planeta se desplaza en sentido contrario a la rotación de su estrella, una enana roja llamada GJ 3090. Este movimiento retrógrado presenta un ángulo de 136º, una configuración que contradice la coreografía estándar de los sistemas planetarios, donde, por regla general, todos los cuerpos nacen de un mismo disco de gas y polvo girando en la misma dirección (0:26-0:47).

Los datos obtenidos mediante el instrumento Nirps, ubicado en el observatorio de La Silla en Chile, permitieron confirmar las dimensiones del exoplaneta:

  • Tipo: subneptuno, el tipo de planeta más común en nuestra galaxia.
  • Tamaño: 2,2 veces el radio terrestre.
  • Masa: 4,5 veces la masa de la Tierra.

Lo que vuelve esta situación aún más desconcertante para los expertos es la aparente soledad del planeta. Tras analizar el sistema en profundidad, no se hallaron compañeros masivos que pudieran haber ejercido una influencia gravitatoria lo suficientemente fuerte como para “patear” al planeta y revertir su órbita (1:15-1:28).

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Ante la falta de una explicación convencional, los astrónomos propusieron una hipótesis de vanguardia: la estrella GJ 3090 podría haber capturado una nube de material del espacio interestelar después de su formación original.

Esta nube, al poseer su propia rotación, habría dado origen a un segundo disco de materia girando en sentido inverso, funcionando como un “disco fantasma” donde finalmente nació este rebelde sistema planetario.

Este descubrimiento no solo es un hito por la singularidad del planeta, sino porque demuestra la capacidad de las estrellas para capturar material cósmico y crear mundos que, hasta ahora, eran considerados imposibles

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