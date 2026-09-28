SpaceX puso por primera vez a la gigantesca Starship en órbita y amerizó frente a Chile

La nave despegó a las 8:49, hora de la costa este de Estados Unidos. Foto: EFE.

SpaceX logró este lunes 28 de septiembre poner por primera vez a Starship en órbita alrededor de la Tierra, durante la decimocuarta prueba de vuelo del sistema desarrollado por la compañía de Elon Musk. La nave despegó a las 8:49, hora de la costa este de Estados Unidos, 12:49 GMT y 9:49 de la Argentina, desde Starbase, en el extremo sur de Texas.

Cuál era el objetivo de la prueba de Starship

La misión estaba diseñada para alcanzar una altitud aproximada de 275 kilómetros y realizar cerca de seis vueltas alrededor del planeta durante un vuelo previsto inicialmente para casi 10 horas.

Starship completó con éxito la inserción orbital, uno de los principales objetivos de la prueba. Foto: EFE.

Los 13 vuelos integrados anteriores habían seguido deliberadamente trayectorias suborbitales. El vuelo 14 buscaba demostrar por primera vez que Starship podía alcanzar y mantenerse en órbita terrestre.

Qué consiguió SpaceX durante el vuelo

Starship completó con éxito la inserción orbital, uno de los principales objetivos de la prueba. Durante la misión también desplegó 26 satélites Starlink V3 en órbita, el primer lanzamiento de una carga útil operacional realizado por la nave.

SpaceX lanza el enorme Starship con la meta de su primer viaje orbital. Crédito: EFE.

SpaceX calificó el primer vuelo orbital como un “hito enorme”. La compañía busca que Starship se convierta en un sistema completamente reutilizable capaz de transportar grandes cargas y, en el futuro, tripulaciones.

Dónde terminó el primer vuelo orbital de Starship

Aunque el plan contemplaba casi 10 horas de vuelo, SpaceX decidió reducir la duración de la misión. Starship reingresó alrededor de las 11:58, hora de la costa este de Estados Unidos, unas tres horas después del despegue, y amerizó con éxito en el océano Pacífico frente a las costas de Chile.

SpaceX calificó el primer vuelo orbital como un “hito enorme”. Foto: EFE - SpaceX.

La compañía no informó públicamente cuántas vueltas alrededor de la Tierra llegó a completar antes del regreso. Tampoco detalló el motivo específico por el que decidió acortar una misión que inicialmente preveía aproximadamente seis órbitas.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.