Tiene 38 años y es hijo de argentinos: el currículum de Juan Pablo Segura, el funcionario elegido por Trump conducir el vínculo de EEUU con América Latina

Fue designado por Trump para ser el encargado de Estados Unidos para América Latina. Foto: Noticias Venevisión

El gobierno de Donald Trump oficializó la designación de Juan Pablo Segura, un empresario de 38 años e hijo de inmigrantes argentinos, como nuevo subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el cargo diplomático de mayor jerarquía para América Latina. El nombramiento se produjo en un escenario estratégico marcado por el fuerte alineamiento entre Washington y la Argentina, en claro contraste con la escalada de tensión diplomática con Brasil tras la revocación de visados a embajadores.

Quién es Juan Pablo Segura, el encargado de Estados Unidos para América Latina designado por Trump

Nacido en Alexandria, Virginia, Juan Pablo Segura es hijo de inmigrantes argentinos y cuenta con una marcada trayectoria en el sector privado y tecnológico. Tras graduarse en la Universidad de Notre Dame como contador público, cofundó en 2014 la firma Babyscripts, una innovadora plataforma de tecnología médica orientada al monitoreo prenatal.

Su salto a la gestión pública se produjo cuando el gobernador republicano de Virginia lo nombró Secretario de Comercio e Internacional de ese estado. Durante su campaña para el Senado estatal en 2023, donde no logró la banca, el dirigente solía exhibir imágenes de Buenos Aires y expresarse en español ante la comunidad latina.

“Fue a través de los ojos de mis padres, que llegaron a este gran país con nada, que comprendí por primera vez el por qué de los Estados Unidos de América”, expresó Segura ante el Senado durante su audiencia de confirmación.

Doctrinas, seguridad y la estrategia para el hemisferio

Confirmado por el Senado a comienzos de agosto de 2026, el funcionario reemplazará a Michael Kozak al frente del organismo. Tras tomar posesión formal, Segura remarcó que impulsará la agenda de la Casa Blanca para consolidar un territorio seguro frente a los cárteles y fortalecer las fronteras estadounidenses.

En su presentación oficial, el diplomático trazó la visión estratégica para la zona basados en la Doctrina Monroe para contrarrestar la influencia de potencias extranjeras. En esa línea, resaltó tres iniciativas multilaterales a las que ya se sumó la administración de Javier Milei:

El Escudo de las Américas para reforzar la seguridad continental.

La Coalición Contra los Cárteles para combatir el crimen organizado.

La Conferencia de Minerales Críticos para el suministro de insumos estratégicos.

El alineamiento de la Argentina y el quiebre con Brasil: el trasfondo de la designación de Juan Pablo Segura

El desembarco de Segura coincide con el punto más alto de cercanía entre Buenos Aires y Washington en décadas. Como reflejo de este vínculo, la Argentina es sede esta semana de la 40ª Conferencia de la DEA, al tiempo que el presidente argentino planifica tres viajes a EE.UU. antes de fin de año para asistir a la ONU, una gala oficial y la cumbre del G20.

Este escenario contrasta fuertemente con la crisis diplomática con Brasil, donde la escalada bilateral escaló tras la decisión del Departamento de Estado de revocar el visado de la embajadora María Luiza Ribeiro Viotti. La medida representó una represalia directa ante la negativa del gobierno de Lula da Silva de otorgar el plácet al diplomático Daniel Pérez, consolidando un distanciamiento sin precedentes en la región.