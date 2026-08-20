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Axel Kicillof se reunió con intendentes chaqueños, dirigentes gremiales y representantes del sector productivo local

El gobernador de la Provincia suscribió un convenio de cooperación con el municipio de Colonia Benítez; otros dos con la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional del Chaco Austral; y participó del acto de renovación de autoridades de la CGT regional.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Axel Kicillof en Chaco.
Axel Kicillof en Chaco. Foto: @Kicillofok
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó la provincia del Chaco, donde mantuvo encuentros de trabajo con intendentes, dirigentes sindicales, representantes de distintos sectores productivos y de las universidades.

En ese marco, se reunió con el jefe comunal de Colonia Benítez, Sergio Phipps, con quien firmó un convenio de cooperación y asistencia recíproca.

Al respecto, Kicillof afirmó: “Firmamos un convenio entre la provincia de Buenos Aires y el municipio de Colonia Benítez para articular en áreas prioritarias para nuestra gestión como son la salud, la educación y la seguridad”. “Impulsamos esta herramienta porque estamos en las antípodas de un Gobierno nacional que se desentiende por completo de sus obligaciones básicas y abandona a las provincias y a los distritos”, agregó.

Axel Kicillof en Chaco.

“Nuestro país se constituyó con una clara impronta federal y con un proyecto común de nación que hoy Javier Milei quiere disolver cuando propone la lógica del ‘sálvese quien pueda’, donde cada jurisdicción debe ver cómo hace para subsistir”, manifestó el Gobernador, y añadió: “Frente a este modelo egoísta, que excluye a los pueblos del interior, estamos dispuestos a seguir defendiendo la producción, el trabajo, el federalismo y la integración”.

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El acuerdo suscripto promueve la colaboración recíproca y la articulación de programas y acciones en materia de salud, educación, seguridad, ciencia y tecnología, conectividad y modernización de distintas áreas de gobierno.

Axel Kicillof en Chaco.
Axel Kicillof en Chaco. Foto: @Kicillofok

“Este convenio tiene un gran significado porque pone de manifiesto una forma de entender la gestión basada en la cooperación y el trabajo conjunto”, sostuvo el intendente Phipps, y agregó: “En un contexto nacional con muchas dificultades, que dos gobiernos puedan encontrarse, compartir experiencias y poner en común herramientas de gestión es un paso clave para la construcción de un mejor futuro”.

Posteriormente, el Gobernador encabezó un encuentro de trabajo junto a 40 intendentes e intendentas locales, legisladores y legisladoras provinciales y nacionales, y dirigentes de la región.

Reunión con sectores productivos y acto en la CGT local

Durante la jornada, Kicillof mantuvo una reunión con representantes de la Federación Económica del Chaco (FECHACO) en Resistencia; en la cual participaron referentes de diversas cámaras sectoriales de comercio, industria y servicios; empresarios pymes y emprendedores.

Axel Kicillof en Chaco.
Axel Kicillof en Chaco. Foto: @Kicillofok

Luego, el Gobernador suscribió convenios con las universidades nacionales del Nordeste (UNNE) y del Chaco Austral (UNCAUS) con el objetivo de establecer una relación de cooperación y asistencia técnica mutua para fortalecer proyectos académicos y de investigación.

Por la mañana, Kicillof participó junto al senador nacional Jorge Capitanich del acto de renovación de autoridades de la CGT Regional Chaco, con la presencia del secretario del Interior de la CGT nacional, Héctor Daer; y las actuales autoridades provinciales Adrián Bellomi e Isaías Alegre.

Axel Kicillof en Chaco.
Axel Kicillof en Chaco. Foto: @Kicillofok

“Lo que está ocurriendo en Chaco es lo mismo que vemos en todo el país: todos los días hay empresas que cierran, despidos, más precarización laboral y familias que no pueden llegar a fin de mes y necesitan endeudarse para pagar la comida, el alquiler y los remedios”, sostuvo el Gobernador y añadió: “La culpa no es de los argentinos. Este problema tiene nombre y apellido: Javier Milei, quien vino a pisar los salarios para garantizar las ganancias extraordinarias de los sectores más concentrados”.

Por último, Kicillof resaltó: “Milei propone un país injusto e inhumano, que destruye nuestro entramado productivo y va en contra de la soberanía nacional. Frente a ello, debemos dar una muestra de federalismo y, respetando las decisiones de cada provincia, trabajar juntos para reconstruir la Argentina y recuperar nuestro futuro”.

También estuvieron presentes en las actividades los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Trabajo, Walter Correa; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el senador bonaerense Pedro Borgini; el diputado provincial Sebastián Benítez Molas; el intendente de Empedrado (Corrientes), Fernando Echeverría; y el dirigente Juan Manuel Pedrini.

Axel KicillofChaco
Matias Greisert
Matias Greisert

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