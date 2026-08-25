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El fabuloso castillo francés de 1906 que se oculta entre los campos de Buenos Aires y recibió a un futuro rey inglés

Oculto entre árboles centenarios, este castillo francés guarda una historia sorprendente: recibió a un futuro rey británico y fue escenario de una inolvidable actuación de Carlos Gardel.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Castillo Huetel
Castillo Huetel Foto: Instagram @arg.en.fotos
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En medio de la llanura bonaerense se levanta el Palacio Huetel, una extraordinaria construcción de estilo francés que parece salida de un cuento. Fue residencia de una de las mujeres más ricas de la Argentina y recibió al príncipe de Gales que luego se convertiría en Eduardo VIII.

Entre caminos rurales y árboles centenarios, las torres de un imponente palacio sorprenden a quienes atraviesan el partido bonaerense de 25 de Mayo. Se trata del Castillo Huetel, una joya arquitectónica que combina lujo europeo, historia argentina y episodios dignos de una película.

Su construcción comenzó en 1906 por iniciativa de Concepción Unzué de Casares, integrante de una de las familias más poderosas de la época. El proyecto quedó en manos del arquitecto suizo Jacques Dunant, formado en la tradición académica francesa y también vinculado con obras como la Catedral de San Isidro.

Un castillo francés en plena provincia de Buenos Aires

El Palacio Huetel fue diseñado siguiendo el estilo Luis XIII, caracterizado por sus techos inclinados, mansardas, torres y elegantes fachadas. La residencia fue construida en varias etapas y posee más de 2.000 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas.

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Castillo Huetel
Castillo Huetel: el palacio francés de Buenos Aires que recibió a un futuro rey Foto: Instagram @arg.en.fotos

En su interior se destacan una escalera de mármol, revestimientos de madera, grandes salones, terrazas, balcones y numerosos dormitorios. Algunas reconstrucciones históricas aseguran que el edificio llegó a contar con más de 40 ambientes destinados al alojamiento.

La magnitud del palacio resulta todavía más llamativa porque Concepción Unzué era viuda y no tenía hijos. Su esposo, Carlos Casares, murió en 1907 y no alcanzó a ver finalizada la residencia.

La mujer que convirtió la pampa en un paisaje europeo

Concepción era hija de Saturnino Unzué, propietario de una enorme fortuna integrada por campos, acciones e inmuebles. Tras la muerte de su padre, se convirtió en una de las mujeres más acaudaladas de la sociedad argentina.

Sin embargo, su nombre no solo quedó relacionado con el lujo. También fue reconocida por su intensa actividad benéfica y por impulsar la construcción de escuelas, hospitales, iglesias y asilos.

Alrededor del castillo se creó un espectacular parque con aproximadamente 400.000 árboles, entre cedros, robles, pinos y magnolias. El paisaje también incorporó un lago, fuentes, estatuas y senderos ornamentales, que acentuaron su apariencia europea.

El nombre Huetel tendría origen indígena y haría referencia a la mulita, un animal característico de la región. La denominación autóctona contrasta con la refinada arquitectura francesa del edificio.

El futuro rey inglés que llegó en tren hasta Huetel

Uno de los episodios más importantes ocurrió en agosto de 1925, cuando el entonces príncipe Eduardo de Gales visitó la Argentina durante una gira oficial por Sudamérica.

Castillo Huetel
Conocé el Castillo Huetel, el palacio francés construido en 1906 Foto: Instagram @arg.en.fotos

El heredero de la Corona británica llegó a Huetel acompañado por diplomáticos, funcionarios y miembros de la alta sociedad. La estancia contaba con conexión ferroviaria y un andén propio, por lo que la comitiva pudo arribar en tren directamente hasta la propiedad.

Eduardo tenía 31 años. En 1936 se convertiría en Eduardo VIII del Reino Unido, aunque permanecería solamente 327 días en el trono. Su decisión de abdicar para casarse con Wallis Simpson transformó su vida en una de las historias más recordadas de la monarquía británica.

Según las crónicas, los invitados destacados de Huetel tenían la costumbre de plantar un árbol. El príncipe de Gales también habría dejado el suyo como recuerdo de aquella visita.

La increíble noche en que Gardel cantó para el príncipe

La recepción tuvo otro invitado extraordinario: Carlos Gardel. El músico llegó junto con José Razzano y sus guitarristas para ofrecer un espectáculo ante la comitiva real.

La visita del Príncipe de Gales a la Argentina
La visita del Príncipe de Gales a la Argentina Foto: Archivo General de la Nación

El príncipe quedó tan entusiasmado que habría sacado un ukelele comprado en Hawái para acompañar a los artistas. La escena reunió a un heredero británico, al mayor ícono del tango y a la aristocracia argentina dentro de un castillo francés perdido en la pampa.

¿Se puede visitar el Castillo Huetel?

Actualmente, el Palacio Huetel permanece en manos privadas y no está abierto regularmente al turismo. Sus interiores solo pueden ser conocidos por familiares e invitados autorizados.

El misterio que rodea al lugar aumenta su atractivo. Huetel es mucho más que una mansión lujosa: representa el poder de las familias terratenientes, el esplendor de la Argentina agroexportadora y una época en la que un rincón de la provincia podía recibir a reyes, presidentes y estrellas del tango.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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