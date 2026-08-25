Humillaciones, torturas, agresión extrema y abuso sexual en la cárcel de Magdalena: detuvieron a 15 penitenciarios

Cuatro reclusas de la cárcel de Magdalena denunciaron maltratos, abuso sexual y torturas. Foto: Servicio Penitenciario Bonaerense

El juez Juan Pablo Masi, a cargo del Juzgado de Garantías N°4, ordenó la detención de 15 penitenciarios que cumplían funciones en el Complejo Penitenciario de Magdalena, ubicado a 50 kilómetros del municipio bonaerense de La Plata, por perpetrar actos de torturas y abuso sexual contra las internas del establecimiento penal. Participaron del operativo de arresto, que se realizó en la madrugada de este martes, funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y Fiscalía.

En el mes de junio, cuatro reclusas de la Unidad N°51 del penal de Magdalena denunciaron numerosos malos tratos por parte de empleados penitenciarios de la cárcel, lo que dio comienzo a una investigación. Algunas semanas después, se pudo confirmar que dos mujeres habían sido abusadas sexualmente.

En sus declaraciones, las mujeres también aseguraron haber sido víctimas de episodios de violencia y agresión extrema como sumersión forzada, golpes y empujones, asfixia y la utilización de gas pimienta.

El hecho ocurrió en junio en la Unidad 51 de la cárcel de Magdalena. Foto: Servicio Penitenciario Bonaerense

A su vez, denunciaron humillaciones y hostigamiento por parte de los oficiales como “obligarlas a besar sus botas y calzado”, burlarse de ellas al tiempo que les exigían pedirles “perdón”. Los testimonios fueron ratificados por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) -ahora constituida como particular damnificado- y finalmente se realizó una denuncia ante la Justicia.

Quiénes son los penitenciarios detenidos por abuso, agresión y torturas en la cárcel de Magdalena

Luego de la denuncia penal, la Justicia ordenó suspender -en ese momento de manera preventiva- al personal denunciado hasta tanto la investigación avanzara. Ahora, con la detención, por supuesto, han sido apartados definitivamente.

Se trata de 15 penitenciarios: 8 mujeres y 7 hombres que efectuaban tareas de vigilancia, requisa, sanidad y tratamiento en la Unidad 51 de Magdalena. Entre el personal arrestado se encuentran una jefa y una subjefa del área de Vigilancia y Tratamiento, según detalló 0221. Asimismo, una de las detenidas se desempeñaba como coordinadora del Régimen Abierto.

La causa judicial contra los penitenciarios de Magdalena

En este momento, la causa está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y fue caratulada como “severidades, vejaciones y/o apremios ilegales a presos”. Los 15 detenidos no poseen las mismas acusaciones. Existen imputaciones por “tortura, abuso y agresiones perpetrados por fuerzas de seguridad”.

En este sentido, investigadores creen que la jefa de Tratamiento y Vigilancia, Daiana Balmaceda, sería autora material de las agresiones físicas y extremas hacia las cuatro denunciantes y, además, coautora de abuso sexual con acceso carnal hacia una de ellas.

Son 15 los penitenciarios detenidos: 8 mujeres y 7 varones. Foto: Servicio Penitenciario Bonaerense

Desde junio hasta agosto, la investigación por parte de las autoridades judiciales tuvo el objetivo de reconstruir lo ocurrido en la madrugada del 4 junio, fecha en la que fueron perpetrados los actos de tortura y abuso sexual.

Las testigos confirmaron que todo se produjo a raíz de un conflicto entre internas, pero que los empleados penitenciarios, en vez de contener la discusión, actuaron contra ellas con más violencia. En las denuncias, afirmaron que, además de las agresiones, las obligaron a permanecer más de 12 de horas sin alimentos ni acceso al agua con el objetivo de quebrantar su psiquis y debilitarlas físicamente.