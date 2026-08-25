Directo de Salta: el restaurante de Palermo que sirve la humita más reconfortante para el invierno y por un precio accesible

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique

“De Salta me traje todas las especias para cocinar. Todo lo que comés en El Imperfecto está sazonado con especias de Cachi y de Molinos: pimentón, ají, comino principalmente”, revela Emilia Saravia, quien recibe a los comensales en su restaurante de la calle Gascón en Buenos Aires.

La historia del local, creado junto a su pareja Tatú Rizzi, se remonta a 2020, cuando eligieron una casa para poner su local inspirado en las tradiciones norteñas, y los agarró la pandemia. Ellos mismos rasquetearon las paredes y colocaron las cerámicas, esperando a que les llegada la habilitación para el gas. Finalmente decidieron hacer todo en una parrilla con leña y en un horno de barro. Por eso cuando uno entra, lo primero que siente es el olorcito característico de este tipo de cocción, un recibimiento muy cálido en invierno, junto con la sonrisa enorme de la anfitriona.

La otra cosa es que sólo tienen 26 cubiertos, incluida la barra, que se llenan siempre. Por eso conviene reservar. El motivo por el que tienen mucha clientela (del barrio y de otras zonas) es porque los platos son deliciosos y están apoyados en precios muy realistas.

“Tratamos de que todos puedan venir a nuestro restaurante. Acá puedes comer por muy poco, unas empanadas con una copa de vino o darte un banquete. Nos hicimos en pandemia, con la gente del barrio, y quiero que sigan viniendo. No me voy a hacer millonaria con este negocio, lo tengo clarísimo. Y le pongo todo el amor porque es lo que me gusta. Amo el servicio, recibir a la gente, cocinar en la previa, disfrutamos mucho de estar acá. Es un lugar que construimos con nuestras manos”, completa Emilia, dueña de una calidez que completa el cuadro de este local.

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique

Qué comer en El Imperfecto

“Acá hacemos todo a la leña, desde las típicas empanaditas salteñas, fritas y al horno (entre $4000 y $4500 cada una)”, explica Emi, y asegura que en Salta los Saravia son muchos y que apenas tiene un parentesco lejano con Felicitas Pizarro, nieta del Chalchalero Juan Carlos Saravia.

Un clásico salteño los las tortillas al rescoldo, “un pan chato de harina de trigo y brasa que se hace en la parrilla. Una tiene encima unas mollejitas asadas y sale con pikles de ananá y una cebollita que es increíble. Y la otra, de sabor más norteño, de tapa de asado en cocción lenta de 6 horas en en el horno de barro, condimentada con ají jalapeño amarillo, sale con un salteadito de verduras y una mayo de morrón que está muy buena” ($17.000 cada una).

Pero hay dos platos estrella en al carta, que no pueden retirar del menú porque son los favoritos de los habitués: los buñuelos de verdura ($ 14.500) hechos con harina de garbanzo, crocantes y esponjosos a la vez y aptos para celíacos, y una humita espectacular ($20.000) que llega a la mesa calentísima, a la olla hecha a base de choclo asado, zapallo, un poquito de morrón, cebolla y condimentos.

El aspecto llama la atención porque está presentada en franjas: una con azúcar quemada, otra con queso brie... Resulta muy reconfortante en las noches de invierno.

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique

Pero además Emilia y Tatú innovan tanto en las presentaciones como en las preparaciones: por ejemplo sirven un matambrito de cerdo ($25.000) marinado con gochujang, el condimento coreano picante, y lo sirven con bastones de zanahoria en tempura ($14.500).

La sugerencia es pedir para compartir y probar todo, porque aunque el menú no es muy extenso, todo en él es tentador.

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique

Acompañan con una carta de vinos norteños, de Salta y Jujuy, así como tragos bien argentos para maridar. Los postres son pocos: flan ($11.000), quesillo con miel de caña y nueces manzana asada ($ 8.500), cookies con helado y salsa de dulce de leche ($14.000) y tortas ($15.000)

Es un auténtico rincón de Salta en Buenos Aires, que además tiene cerca su casa de empanadas típicas (La Imperfecta, en Honduras 4416) y pronto abrirán un mercado para vender todos los productos que usan en la elaboración de sus platos. Y un mediodía de domingo con sol, la luz natural que entra en el rústico local lo hace aún más encantador, más perfecto.

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique