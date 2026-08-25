comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Directo de Salta: el restaurante de Palermo que sirve la humita más reconfortante para el invierno y por un precio accesible

Tiene capacidad solo para 26 cubiertos. Hacen empanadas y tortillas al rescoldo. Qué incluye el menú y cuánto salen los platos, que se recomienda compartir.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Imperfecto, cocina salteña moderna.
El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

“De Salta me traje todas las especias para cocinar. Todo lo que comés en El Imperfecto está sazonado con especias de Cachi y de Molinos: pimentón, ají, comino principalmente”, revela Emilia Saravia, quien recibe a los comensales en su restaurante de la calle Gascón en Buenos Aires.

La historia del local, creado junto a su pareja Tatú Rizzi, se remonta a 2020, cuando eligieron una casa para poner su local inspirado en las tradiciones norteñas, y los agarró la pandemia. Ellos mismos rasquetearon las paredes y colocaron las cerámicas, esperando a que les llegada la habilitación para el gas. Finalmente decidieron hacer todo en una parrilla con leña y en un horno de barro. Por eso cuando uno entra, lo primero que siente es el olorcito característico de este tipo de cocción, un recibimiento muy cálido en invierno, junto con la sonrisa enorme de la anfitriona.

La otra cosa es que sólo tienen 26 cubiertos, incluida la barra, que se llenan siempre. Por eso conviene reservar. El motivo por el que tienen mucha clientela (del barrio y de otras zonas) es porque los platos son deliciosos y están apoyados en precios muy realistas.

“Tratamos de que todos puedan venir a nuestro restaurante. Acá puedes comer por muy poco, unas empanadas con una copa de vino o darte un banquete. Nos hicimos en pandemia, con la gente del barrio, y quiero que sigan viniendo. No me voy a hacer millonaria con este negocio, lo tengo clarísimo. Y le pongo todo el amor porque es lo que me gusta. Amo el servicio, recibir a la gente, cocinar en la previa, disfrutamos mucho de estar acá. Es un lugar que construimos con nuestras manos”, completa Emilia, dueña de una calidez que completa el cuadro de este local.

Contenido Recomendado

Encontraron muerto a José Eduardo Figueroa, condenado por el femicidio de su esposa, en una cárcel de Salta:qué dice la autopsia

Encontraron muerto a José Eduardo Figueroa, condenado por el femicidio de su esposa, en una cárcel de Salta: qué dice la autopsia

Escándalo por pensiones por discapacidad en Salta:imputaron a 15 personas y revelaron cómo operaba la presunta red

Escándalo por pensiones por discapacidad en Salta: imputaron a 15 personas y revelaron cómo operaba la presunta red
El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique
El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique
El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique

Qué comer en El Imperfecto

“Acá hacemos todo a la leña, desde las típicas empanaditas salteñas, fritas y al horno (entre $4000 y $4500 cada una)”, explica Emi, y asegura que en Salta los Saravia son muchos y que apenas tiene un parentesco lejano con Felicitas Pizarro, nieta del Chalchalero Juan Carlos Saravia.

Un clásico salteño los las tortillas al rescoldo, “un pan chato de harina de trigo y brasa que se hace en la parrilla. Una tiene encima unas mollejitas asadas y sale con pikles de ananá y una cebollita que es increíble. Y la otra, de sabor más norteño, de tapa de asado en cocción lenta de 6 horas en en el horno de barro, condimentada con ají jalapeño amarillo, sale con un salteadito de verduras y una mayo de morrón que está muy buena” ($17.000 cada una).

Pero hay dos platos estrella en al carta, que no pueden retirar del menú porque son los favoritos de los habitués: los buñuelos de verdura ($ 14.500) hechos con harina de garbanzo, crocantes y esponjosos a la vez y aptos para celíacos, y una humita espectacular ($20.000) que llega a la mesa calentísima, a la olla hecha a base de choclo asado, zapallo, un poquito de morrón, cebolla y condimentos.

El aspecto llama la atención porque está presentada en franjas: una con azúcar quemada, otra con queso brie... Resulta muy reconfortante en las noches de invierno.

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique
El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique

Pero además Emilia y Tatú innovan tanto en las presentaciones como en las preparaciones: por ejemplo sirven un matambrito de cerdo ($25.000) marinado con gochujang, el condimento coreano picante, y lo sirven con bastones de zanahoria en tempura ($14.500).

La sugerencia es pedir para compartir y probar todo, porque aunque el menú no es muy extenso, todo en él es tentador.

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique
El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique
El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique

Acompañan con una carta de vinos norteños, de Salta y Jujuy, así como tragos bien argentos para maridar. Los postres son pocos: flan ($11.000), quesillo con miel de caña y nueces manzana asada ($ 8.500), cookies con helado y salsa de dulce de leche ($14.000) y tortas ($15.000)

Es un auténtico rincón de Salta en Buenos Aires, que además tiene cerca su casa de empanadas típicas (La Imperfecta, en Honduras 4416) y pronto abrirán un mercado para vender todos los productos que usan en la elaboración de sus platos. Y un mediodía de domingo con sol, la luz natural que entra en el rústico local lo hace aún más encantador, más perfecto.

El Imperfecto, cocina salteña moderna. Foto: Gastronomique
  • Dirección: Gascón 1417, CABA, Tel.: (011) 6580-1811
  • Horarios: miércoles a viernes de 20 a 23 sábados y domingos de 12.30 a 16.
  • Instagram: @elimperfectook
SaltaPalermo
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

Notas Más leídas

  1. Llega la fiesta del Encuentro del Carruaje y el Caballo:jineteadas, patrimonio argentino y tradiciones rurales para toda la familia

    Llega la fiesta del Encuentro del Carruaje y el Caballo: jineteadas, patrimonio argentino y tradiciones rurales para toda la familia

  2. El pueblito bonaerense con influencia francesa que cumple 126 años y lo festeja con desfile criollo, gastronomía y música en vivo

    El pueblito bonaerense con influencia francesa que cumple 126 años y lo festeja con desfile criollo, gastronomía y música en vivo

  3. Dónde comer barato durante la Fiesta del Salame Quintero:las mejores opciones para visitar en Mercedes

    Dónde comer barato durante la Fiesta del Salame Quintero: las mejores opciones para visitar en Mercedes

  4. El pueblo que nació por una prohibición, creció gracias al tren y hoy es un paraíso de pesca a dos horas de CABA

    El pueblo que nació por una prohibición, creció gracias al tren y hoy es un paraíso de pesca a dos horas de CABA

  5. El pueblito de nombre vasco-francés nacido en 1900 que alberga obras monumentales de Salamone y celebra sus 126 años a lo grande

    El pueblito de nombre vasco-francés nacido en 1900 que alberga obras monumentales de Salamone y celebra sus 126 años a lo grande
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En una semana clave en el Congreso, Javier Milei encabeza una reunión con los legisladores de LLA en Casa Rosada

En una semana clave en el Congreso, Javier Milei encabeza una reunión con los legisladores de LLA en Casa Rosada

El nuevo mapa de las rutas nacionales:la estrategia del Gobierno para ceder el mantenimiento a las provincias

Andrés Watson supervisó la renovación del parque lumínico en el barrio número N°68 de Florencio Varela

En la previa a una sesión clave en Diputados, Karina Milei lideró la mesa política y ordenó la actividad legislativa

Economía

Las reservas del Banco Central quedaron al borde de los USD 51.000 millones y marcaron un nuevo máximo en la era Milei

Las reservas del Banco Central quedaron al borde de los USD 51.000 millones y marcaron un nuevo máximo en la era Milei

ARCA prorrogó el Impuesto a las Ganancias:cuál es la nueva fecha y qué pasa si no se presenta la declaración jurada

Bono proporcional para jubilados:cómo saber cuánto paga ANSES desde el 25 de agosto

Los sectores invisibles que quedaron atrapados en el freno industrial:qué hay detrás del dato del INDEC

Internacionales

La misteriosa visita del jefe de la CIA a Moscú:qué se sabe del viaje relámpago de John Ratcliffe

La misteriosa visita del jefe de la CIA a Moscú: qué se sabe del viaje relámpago de John Ratcliffe

El verdadero Superman:el video viral de un joven de Indonesia combatiendo el fuego

Trump lanzó una dura amenaza contra Irán:“La crisis humanitaria debe detenerse ahora”

Brasil y Turquía refuerzan su alianza militar:drones, blindados y fortalecimiento de la industria de defensa