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Trágico accidente en Vaca Muerta: un trabajador murió y otro resultó herido

Ocurrió en el bloque Rincón del Mangrullo, cerca de la localidad neuquina de Añelo. YPF lanzó un amplio y rápido operativo de emergencia para trasladar al sobreviviente.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Tragedia en Vaca Muerta.
Tragedia en Vaca Muerta. Foto: NA
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Un trabajador murió y otro quedó gravemente herido tras un incidente registrado este martes por la tarde en el bloque Rincón del Mangrullo, un área de Vaca Muerta operada por YPF en las cercanías de Añelo, Neuquén.

Las primeras versiones señalaban que se había producido una explosión. Sin embargo, con el correr de las horas surgió la hipótesis de que el episodio habría sido provocado por una fuerte descompresión en una planta separadora de gas. Por el momento, esa versión no fue confirmada oficialmente.

Cómo fue el accidente en Vaca Muerta

Por su parte, YPF informó mediante un comunicado que, tras conocerse lo ocurrido, desplegó sus equipos de emergencia y puso en marcha los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones.

“Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro está siendo trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia”, señalaron desde la petrolera.

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Un trabajador murió y otro resultó herido. Foto: NA/AFP

La empresa también comunicó que la situación fue controlada y anticipó que brindará nuevas precisiones a medida que avance la investigación y cuente con información confirmada.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la mecánica del incidente ni sobre las tareas que realizaban los trabajadores cuando ocurrió. Tampoco se informó si otras personas resultaron afectadas.

Mientras tanto, las causas deberán determinarse a partir de las pericias y de la investigación correspondiente.

Qué se sabe del trabajador herido

El operario sobreviviente recibió asistencia inicial dentro del yacimiento y fue evacuado en helicóptero hasta el Aeropuerto de Neuquén. Desde allí habría sido derivado al Policlínico Neuquén para recibir atención de mayor complejidad.

De acuerdo con información periodística todavía pendiente de un parte médico oficial, el trabajador habría sufrido un traumatismo de cráneo y una fractura en un brazo. No se difundió públicamente su identidad ni una actualización oficial sobre su evolución clínica.

El área es operada junto con Pampa Energía

Otro dato relevante es que Rincón del Mangrullo funciona bajo un esquema de participación conjunta entre YPF y Pampa Energía, con una distribución del 50% para cada compañía, aunque YPF se desempeña como operadora del bloque.

En el operativo posterior intervinieron equipos internos de la petrolera, personal médico y efectivos de la Policía de Neuquén. YPF informó que la situación fue controlada y que comunicaría nuevas precisiones cuando contara con información confirmada sobre las causas.

El sindicato ofreció asistencia

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa expresó su acompañamiento a los familiares del trabajador fallecido y puso a disposición su estructura sanitaria para colaborar con la atención del sobreviviente.

Por ahora, siguen sin conocerse oficialmente las identidades de los trabajadores, la tarea específica que estaban realizando y la causa técnica de la descompresión. Te recomiendo evitar afirmar que hubo una explosión o una maniobra incorrecta hasta que existan resultados periciales o un nuevo parte de la compañía.

Vaca MuertaAccidente
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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