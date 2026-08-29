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Tragedia en La Plata: un joven acuchilló y mató a su vecino tras una discusión

Ocurrió en 35 y 139, y el asesino de 24 años fue arrestado en el lugar. Según la policía, ya tenía una causa abierta por robo.

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Patrullero policia Bonaerense
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Un hombre de 25 años fue asesinado a puñaladas este sábado en la ciudad de La Plata en medio de un supuesto conflicto vecinal, tras el cual detuvieron a un joven de 24 años como presunto autor del crimen.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de 35 y 139, en esta capital, donde Braian Lavezzi recibió varias puñaladas en el torso y la espalda por parte de Alessandro Medina, quien le ocasionó la muerte casi instantáneamente.

Policia Bonaerense
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Al parecer, los dos sujetos confrontaron por problemas de vieja data, volvieron a discutir y la disputa terminó en el homicidio de Lavezzi. Poco después intervino el personal policial, que procedió a detener al asesino, quien quedó a disposición de la justicia.

De acuerdo con los registros policiales, Medina ya contaba con antecedentes por robo: en junio de 2025 figuraba vinculado a una causa tramitada en La Plata, mientras que también registraba otras dos por hechos similares que había perpetrado en 2024 y 2022.

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Crimen en Villa Ballester: mataron a un hombre de 67 años
Crimen en Villa Ballester: mataron a un hombre de 67 años Foto: Google Maps

En tanto, la víctima fue identificada como Roque Ramón Vivas, de 67 años. Aún no fue establecido el móvil del brutal ataque, aunque se presume que podría haber sido un conflicto previo entre ambos. Esto será materia de la pesquisa que pondrá en marcha la Unidad Fiscal N°7 de San Martín.

Vecinos de esa zona de Villa Ballester llamaron al 911 luego de escuchar una fuerte discusión entre dos personas. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar se encontraron con el cuerpo de la víctima que había sido atacada con un arma blanca. Tras la realización de las primeras pericias se pudo determinar que la agresión se ejecutó con un cuchillo carnicero.

Una vez detenido se identificó al individuo con el nombre de Diego Damián Seguiem. El sujeto tenía lesiones en el cuello y un importante golpe en la cabeza, por lo que debió ser atendido por médicos antes de su arresto formal.

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