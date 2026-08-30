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Desde transporte hasta prepagas, septiembre llega con una nueva batería de aumentos en los servicios

El noveno mes del año comienza con una nueva actualización de precios regulados y servicios esenciales que impactará en los presupuestos familiares. Los detalles.

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Desde transporte hasta prepagas, septiembre llega con una nueva batería de aumentos en los servicios.
Desde transporte hasta prepagas, septiembre llega con una nueva batería de aumentos en los servicios. Foto: NA (Martín Zabala)
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Desde el martes 1° de septiembre, comenzará a regir una nueva tanda de aumentos que impactará directamente sobre los gastos mensuales de las familias. Los ajustes alcanzarán a las cuotas de la medicina prepaga, el transporte público, los peajes y distintos servicios básicos.

Tras el dato de inflación de junio del 2,1%, las empresas y gobiernos ajustarán sus cuadros tarifarios para el noveno mes del año.

Uno por uno, todos los aumentos que se llegan en septiembre

Transporte

¿Cuánto costará viajar en colectivo en la provincia de Buenos Aires desde el mes de septiembre?

Las líneas numeradas en 200 en adelante percibirán los siguientes aumentos a partir del martes 1 de septiembre:

  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $1111,19 a $1158,97;
  • Tramo de 3 a 6 km: de $1250,08 a $1303,83;
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1448,71;
  • Viajes de 12 a 27 km: $1738,45.
  • Viajes de más de 27 km: $2043,84.
El boleto mínimo de las líneas numeradas del 200 en adelante pasará de $1111,19 a $1158,97. Foto: X @CiudadDeBondis

¿Cuánto costará viajar en colectivo en CABA a partir de septiembre?

Los cuadros tarifarios de las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151 se actualizan en un 4,1% más en el mes de septiembre y así quedan:

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  • El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subiría de $852,90 a $887,87.
  • Recorrido de 3 a 6 km: de $947,71 a $986,57.
  • Recorrido de 6 a 12 km: $1062,56.
  • Recorrido de 12 a 27 km: $1138,61.

¿Cuánto costará viajar en tren y subte a partir de septiembre?

El boleto mínimo en los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur pasará de $420 a $480 para el mes de septiembre para usuarios con SUBE registrada.

El boleto mínimo en los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur pasará de $420 a $480 para el mes de septiembre para usuarios con SUBE registrada. Foto: Trenes Argentinos

Mientras que los pasajes de subte en CABA se incrementarán en un 4,1% y pasará de $1684 a $1753,04.

Qué líneas de colectivos porteños mantienen la Red SUBE

La Red SUBE también continúa disponible en los servicios que dependen de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos se encuentran el subte, el Premetro y un grupo de líneas de colectivos porteños.

Las líneas incluidas dentro del esquema porteño son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. En estos casos, el descuento se aplica siempre que la combinación se realice dentro de los 120 minutos y con el mismo medio de pago.

Tarifa Social SUBE: quiénes pueden viajar con 55% de descuento

Además de los descuentos por combinación, sigue vigente la Tarifa Social Federal, que permite viajar con un 55% de descuento en el transporte público para determinados grupos. Entre los beneficiarios se encuentran jubilados y pensionados, titulares de AUH, AUE, estudiantes del programa Progresar, personal de trabajo doméstico, monotributistas sociales, veteranos de Malvinas, personas que cobran seguro por desempleo y beneficiarios de distintos programas sociales.

Beneficiarios de distintos programas sociales pueden acceder a la tarifa social federal en transporte. Foto: NA

Este beneficio puede combinarse con la Red SUBE, por lo que en algunos casos el ahorro final puede ser mayor. Para acceder, es necesario tener la tarjeta SUBE registrada y gestionar el beneficio desde los canales habilitados, como Mi ANSES o centros de atención correspondientes.

Prepagas

En el caso de las empresas de medicina prepaga, las cuotas de los planes de salud subirán hasta 3,11%. Las firmas ya cargaron estos datos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

De esta manera, OSDE tendrá un aumento que oscila entre 1,9% y 2,3%, dependiendo del plan. Avalian elevará su cuota 2,5%, el Hospital Italiano aumentará 2,1%, mientras que el Hospital Alemán confirmó un aumento del 2,36%. Por otro lado, Swiss Medical subirá 2,2% y Sancor Salud pautó un alza de entre 2,41% y 3,11%, dependiendo del plan y la región del país. Por su parte, Galeno aumentará entre 2,3% y 2,8% y Omint tendrá una suba que llegará hasta el 2,9%.

Luz y gas

Si bien los valores exactos aún no fueron publicados, las facturas de luz y gas también percibirán aumentos. Es importante destacar que en septiembre el tope de consumo subsidiado baja de 300 kWh a 150 kWh.

Alquileres

El INDEC informó una suba de precios del 2,1% mensual en julio, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año llegó al 19,3%.

Para los inquilinos que tienen contratos con ajustes atados al IPC, este porcentaje vuelve a ser una referencia clave. El monto final dependerá de la frecuencia de actualización que se haya acordado entre las partes y de los meses que deban tomarse para calcular el incremento.

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