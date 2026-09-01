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El emotivo y original video de la AFA para Lionel Messi tras su renuncia a la Selección argentina

El propio escudo le habla al capitán argentino y revive los mejores momentos durante los 21 años defendiendo la albiceleste. Miralo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La AFA publicó un video en sus redes sociales a modo de despedida para Lionel Messi luego del retiro de la Selección argentina.

Desde la entidad se buscó realizar una publicación emotiva, en la que un locutor personificó al escudo de la Asociación del Fútbol Argentino para hablarle al 10 en primera persona y valorarlo: “Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella”.

“Te quiero decir lo mucho que te vamos a extrañar” comienza el mensaje, ya que Messi fue “el que siempre defendió” al escudo llevándolo “con orgullo en el pecho” además de cambiarlo para siempre, a partir de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022, y su consecuente tercera medalla dorada.

Luego de afirmar que “los dos sabemos que merecíamos alguna más”, haciendo referencia a los dos subcampeonatos mundiales que protagonizó el futbolista en 2014 y 2026, el escudo comentó que “fueron más de 20 años” escuchando los latidos del capitán, que portó las camisetas “15”, “18” y “19” antes de hacerse con el icónico dorsal número “10”.

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Messi en la Selección argentina. Foto: EFE

“No hay foto en la que no estemos juntos, aunque en algún momento pensaste que no era para vos”, recuerda el video, que también destaca que Messi y el escudo se cayeron y levantaron juntos, para luego mencionar algunos de los momentos más trascendentales de su carrera internacional, como el triunfo en la final de la Copa América 2021, ante Brasil en el Maracaná, el último penal en Qatar 2022 y el triunfo semifinalista ante Inglaterra, en la última Copa del Mundo.

Por último, el escudo le dio mérito al “10” por la cantidad de gente que utiliza la camiseta argentina alrededor del mundo, y cerró: “Cada vez hay más chicos que se ponen la camiseta y dicen que cuando sean grandes quieren ser como vos. Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”.

La primera imagen de Messi besando la copa. Foto: X @SomosAnalistas_

Los números de Lionel Messi en la Selección Argentina

A lo largo de su carrera en la Selección Argentina, Lionel Messi ganó el Mundial de Qatar 2022; las Copa América de 2021 y 2024; la Finalissima 2022; la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008 y la Copa del Mundo Sub-20 2005.

También fue subcampéon del Mundo en Brasil 2014 y México, Canadá y EEUU 2026, mientras que obtuvo la medalla de plata en las Copa América 2007, 2014 y 2015.

Lionel Messi, Argentina vs Brasil, Copa América, NA
Lionel Messi, Argentina vs Brasil, Copa América, NA

En cuanto a números, Lionel Messi ostenta las siguientes estadísticas con Argentina:

  • 207 partidos jugados
  • 125 goles
  • 66 asistencias

Es el máximo goleador, asistidor y el jugador con más presencias en la historia de la Selección.

Lionel MessiAFASelección Argentina
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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