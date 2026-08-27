Feriado del 28 de agosto: quiénes tendrán un fin de semana largo de tres días en la provincia de Buenos Aires

Feriado el 28 de agosto: quiénes tendrán un fin de semana largo de tres días. Foto: Freepik

Mientras gran parte de los argentinos atravesará una jornada laboral normal, el viernes 28 de agosto de 2026 será feriado para un grupo específico de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. La medida responde al aniversario fundacional de Merlo, una fecha histórica que se incorpora al calendario de feriados locales bonaerenses y permitirá un nuevo fin de semana largo para quienes estén alcanzados por el asueto.

La conmemoración recuerda la fundación de Merlo, ocurrida el 28 de agosto de 1755, cuando se estableció el asentamiento que dio origen a la actual ciudad del oeste del conurbano bonaerense. Como ocurre con otras celebraciones distritales, la fecha cuenta con un esquema especial de actividades y suspensión de tareas en determinados organismos públicos.

Feriado del 28 de agosto: quiénes tienen asueto en la provincia de Buenos Aires

El descanso alcanzará a quienes desempeñan tareas en el partido de Merlo, especialmente en el ámbito de la administración pública y en las entidades bancarias estatales que funcionan dentro del distrito.

La conmemoración recuerda la fundación de Merlo, ocurrida el 28 de agosto de 1755. Foto: Municipalidad de Merlo

De esta manera, los trabajadores comprendidos por la medida podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso al unir el viernes 28 con el sábado 29 y el domingo 30 de agosto.

Sin embargo, la situación es diferente para el sector privado. En estos casos, la jornada se considera no laborable de carácter optativo, por lo que la decisión de otorgar o no el día libre dependerá de cada empleador y de las condiciones particulares de la actividad.

Por qué es feriado en Merlo el viernes 28 de agosto

La fecha recuerda la fundación de Merlo, ocurrida el 28 de agosto de 1755, cuando se estableció el asentamiento que dio origen a la actual ciudad bonaerense.

Los trabajadores comprendidos por la medida podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso. Foto: Freepik

Cada año, el aniversario fundacional forma parte del calendario de celebraciones locales y puede derivar en jornadas de asueto para organismos públicos y otros sectores alcanzados por la disposición. Se trata de una medida de alcance distrital que busca conmemorar uno de los hechos históricos más importantes para la comunidad.

El feriado del 28 de agosto no es nacional: a quiénes alcanza

Este tipo de jornadas suele generar confusión porque aparecen junto a los feriados nacionales en calendarios y titulares. Sin embargo, el asueto del 28 de agosto no tiene alcance para todos los argentinos.

Se trata de un feriado local vinculado exclusivamente al aniversario de Merlo, por lo que su aplicación queda limitada al distrito bonaerense. En consecuencia, para el resto del país el viernes será una jornada laboral habitual.

Se trata de un feriado local vinculado al aniversario de Merlo, por lo que su aplicación queda limitada al distrito. Foto: Freepik

El calendario oficial nacional no contempla feriados para esa fecha. De hecho, el único feriado nacional de agosto fue el lunes 17, cuando se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina

Después del feriado nacional del 17 de agosto, el próximo descanso de alcance nacional será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Además, el calendario oficial prevé para noviembre el feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional y, en diciembre, un día no laborable con fines turísticos junto con el feriado nacional del 8 de diciembre.

De esta manera, aunque el viernes 28 de agosto traerá un nuevo fin de semana largo para parte de los habitantes de Merlo, el beneficio no se extenderá al resto del país, que deberá esperar hasta octubre para disfrutar del próximo feriado nacional.