Detuvieron a un “viudo negro” en Merlo: le robó a tres mujeres una importante suma de dinero y objetos personales

Cayó un viudo negro Foto: Policía de la Ciudad

En los últimos meses, se ha registrado un notable aumento de denuncias por casos de “viudos y viudas negras”. Se trata de delincuentes que atrapan a sus víctimas a través de diferentes aplicaciones de citas con la promesa de tener un encuentro sexual. Sin embargo, los ladrones no solo terminan perpetrando una estafa emocional, además, roban importantes sumas de dinero y, en algunas ocasiones, han llegado a asesinar a sus objetivos. Un último caso tuvo lugar en el municipio bonaerense de Merlo.

Efectivos de Policía de la Ciudad confirmaron la detención de un “viudo negro”, acusado de robarle dinero y objetos personales a tres mujeres. Según los investigadores, el hecho ocurrió en un departamento del barrio porteño de Retiro, ubicado en la calle Suipacha al 900. El hombre había citado a las víctimas en ese establecimiento también vía una app de citas online.

El lugar en el que detuvieron al "viudo negro" en Merlo. Foto: Policía de la Ciudad

De acuerdo al testimonio de las mujeres, ni bien ingresaron al lugar, el sujeto las amenazó con un arma blanca y luego les robó sus pertenencias. Al cabo de unos minutos, el “viudo negro” huyó de la escena para darse a la fuga.

Cayó un “viudo negro” en Merlo: así fue la detención del delincuente

Tras el hecho, las mujeres realizaron la denuncia ante las fuerzas porteñas, que comenzaron a desplegar un operativo para dar con el paradero del delincuente. Los registros de las cámaras de seguridad -tanto públicas como privadas- de la zona fueron elementales para determinar la identidad del sujeto. A eso se le sumó la descripción brindada por las víctimas.

De esta manera, los efectivos a cargo de la investigación pudieron establecer que el ladrón tenía un domicilio en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en Merlo, zona oeste de la provincia de Buenos Aires.

El sujeto tenía domicilio en Mariano Acosta. Foto: Policía de la Ciudad

Así, personal de la División Investigaciones Comunales 1 Norte de Policía de la Ciudad se dirigió a ese sitio y con una orden del juez Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35, realizaron un allanamiento en el inmueble.

En el operativo, los oficiales secuestraron una campera que el individuo habría utilizado el día del robo a las tres mujeres. Finalmente, lograron detenerlo y lo trasladaron a una comisaría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Cómo es el modus operandi de los “viudos y viudas negras”

No existe una estadística oficial que indique que se hayan incrementado los casos de viudas y viudos negros en Argentina. Sin embargo, sí es cierto que cada vez se registran más denuncias de este delito en la Policía.

Este tipo de delincuente ejecuta su modalidad de robo a través del engaño y la seducción. Normalmente captan a sus víctimas en aplicaciones de citas, pero también en bares, boliches o redes sociales. Poco a poco, van construyendo un lazo de cercanía con mensajes e intercambios frecuentes hasta que finalmente proceden al encuentro presencial.

David Walter Aguirre, docente asesinado por un "viudo negro". Foto: Redes

Una vez en el lugar, suelen intoxicar a sus víctimas para robarles dinero, objetos personales, documentación, tarjetas, computadoras y teléfonos. Muchos, incluso, acuden al sitio del encuentro con cómplices armados. Uno de los últimos casos registrados terminó en un homicidio.

Se trata de David Walter Aguirre (55), un docente de Caballito, quien fue encontrado en su casa maniatado y con signos de violencia. Por el asesinato del docente universitario fueron arrestados dos delincuentes con domicilio en Tres de Febrero.