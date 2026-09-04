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Tini Stoessel habló sobre el escándalo familiar y aseguró que tiene bloqueados a sus padres: “no estoy loca”

La cantante se refirió a la interna con Alejandro Stoessel y remarcó que seguirá adelante pese a que debe continuar los shows de Futttura sin ver un rédito económico.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Tini Stoessel seguirá dando sus shows en Futttura.
Tini Stoessel seguirá dando sus shows en Futttura.
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Después de varios días de estar envuelta en escándalos y sin pronunciarse al respecto. Tini Stoessel decidió hablar y continuar con su agenda laboral pese a que, probablemente, todavía no pueda acceder a su patrimonio. La cantante no brindó entrevistas al respecto, sino que decidió comunicarse con su círculo íntimo, el cual le hizo llegar su mensaje a Ángel De Brito.

En medio de las versiones sobre su relación con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, El conductor de LAM aseguró que la artista fue contundente al explicar cómo se encuentra y cuál es su postura frente a la situación. Según contó, se comunicó directamente con Tini y que ella se encargó de aclarar que no tiene relación con sus padres y que planea avanzar con la auditoría y las medidas que sean necesarias para recuperar su patrimonio.

Tini reapareció tras el escándalo con su padre Foto: Instagram

“Con la poca gente con la que habla, porque habla con muy poca gente, dice: ‘Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados’”, contó el periodista al aire de LAM.

En el mismo mensaje, Tini reconoció que atraviesa un momento complejo, aunque remarcó que mantiene firme su posición. “Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”, expresó.

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De Brito volvió a remarcar que no se trataba de una interpretación suya, sino de declaraciones que la propia cantante le había enviado. “Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí”, aclaró el conductor.

Alejandro Stoessel, Tini Stoessel. Foto: Instagram.

Ella dice que Futttura no es obra de Alejandro Stoessel, que ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video, y Futttura, sin embargo, está a nombre de Alejandro”, relató De Brito.

Qué contó Tini sobre el vínculo con sus padres

Además de estar enfrentada por una cuestión económica, el conflicto de Tini y sus padres va mucho más allá, ya que ellos ejercían un control constante sobre ella durante toda su vida.

Show de Tini en Tecnópolis
Tini Stoessel Foto: Captura de pantalla La Casa Streaming

Al respecto, De Brito fue claro: “Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres que decidían todo y se metían en todo”, afirmó.

Entre los ejemplos mencionados apareció incluso una situación relacionada con los automóviles y los acuerdos comerciales. “Tini nunca pudo tener un auto. Ellos todos tenían auto. Le metían un canje y ella decía que no quería agradecer autos en sus redes. La respuesta que recibía era: ‘pero si vos no estás nunca’”, contó De Brito.

Tini StoesselÁngel de Brito Show
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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