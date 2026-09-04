Desaparición de Mariano Martínez: su madre espera poder reencontrarse con él tras ser visto en Córdoba

Estudiante de Arquitectura que apareció en Córdoba. Foto: Captura de video.

Alicia, la madre de Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura que fue visto en Córdoba, contó que las autoridades de seguridad montaron un operativo para encontrarlo y que espera poder reencontrarse con él.

“Es mi hijo”, dijo al referirse a la persona que aparece en las imágenes. “La verdad que me tranquilizaron enormemente”, completó.

Madre de Mariano Martinez, joven que apareció en Córdoba. Foto: Captura de video.

También habló de la posibilidad de que su hijo haya decidido viajar a Córdoba por iniciativa propia. Según contó, había conocido a profesores de la Universidad de Córdoba.

“Seguramente pensó que no lo íbamos a dejar, que no lo íbamos a apoyar”, explicó.

Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura desaparecido que es buscado intensamente por su familia Foto: X

“Si él se quiere mudar para allá, lo vamos a apoyar”, dijo Alicia, quien también expresó que viajará a buscarlo apenas las autoridades confirmen dónde está.

El curriculum que alertó a las autoridades

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la familia es que el currículum presentado tendría asociado un número telefónico que ya no está activo. Ese detalle resulta difícil de explicar para la familia y abre nuevos interrogantes sobre los movimientos de su hijo durante los últimos días.

La pista audiovisual que guia la investigación sobre Mariano Martinez Foto: X

La familia aseguró que durante la búsqueda recibió distintos datos y avisos que luego no pudieron ser confirmados, por lo que esperan que esta nueva pista pueda ser verificada por las autoridades.

Antes de finalizar una entrevista televisiva, el padre de Mariano volvió a enviarle un mensaje público. Expresó su deseo de que regrese a casa y remarcó que toda la familia continúa esperándolo mientras avanza la investigación.