El archivo inédito de Ronald Reagan que revela la incómoda decisión de Estados Unidos durante la Guerra de Malvinas

Ronald Reagan, presidente de EEUU durante la guerra, y Thatcher Foto: Archivo

Las imágenes tienen más de cuatro décadas, pero conservan una enorme fuerza histórica. En la Oficina Oval de la Casa Blanca, rodeado de periodistas, Ronald Reagan intentaba explicar cuál sería la posición de Estados Unidos ante la Guerra de Malvinas.

El registro corresponde al 5 de abril de 1982, apenas tres días después del desembarco argentino en las islas. En ese momento, el Reino Unido ya preparaba el envío de una poderosa fuerza naval hacia el Atlántico Sur.

Reagan aseguró que Washington mantenía una relación amistosa con ambos países y que su prioridad era alcanzar una salida pacífica. Sin embargo, detrás de aquel discurso comenzaba a imponerse una realidad: la alianza de Estados Unidos con Gran Bretaña era mucho más profunda que su vínculo con la dictadura argentina.

El material, difundido en la Argentina por la cuenta de divulgación histórica @matehistorico, permite observar uno de los momentos más delicados de la diplomacia estadounidense durante la Guerra Fría.

Qué dijo Ronald Reagan sobre la Guerra de Malvinas

Durante el intercambio con los periodistas, Reagan calificó la situación como extremadamente difícil porque Estados Unidos era amigo de las dos naciones. También expresó su deseo de evitar el uso de la fuerza y respaldó la intervención de las Naciones Unidas.

Reagan habla sobre el apoyo durante la Guerra de Malvinas: @matehistorico

Cuando le preguntaron si estaba dispuesto a brindar asistencia militar al Reino Unido, el mandatario evitó responder directamente. Insistió en que Washington buscaba una negociación sin derramamiento de sangre.

No obstante, documentos internos muestran que la Casa Blanca ya evaluaba el costo político de abandonar a Londres. Un memorando enviado el 3 de abril de 1982 por el secretario de Estado Alexander Haig advertía que Estados Unidos necesitaba su estrecha relación con el Reino Unido para enfrentar numerosos asuntos internacionales.

La advertencia de Reagan que Galtieri no escuchó

Antes del desembarco, Reagan había intentado detener la operación argentina. Durante la noche del 1 de abril de 1982, mantuvo una conversación telefónica de alrededor de 40 minutos con Leopoldo Fortunato Galtieri.

Según documentos desclasificados, el presidente estadounidense le advirtió que una acción militar afectaría gravemente las relaciones entre ambos países. Incluso ofreció enviar al vicepresidente George H. W. Bush a Buenos Aires para intentar una mediación.

Soldados en la Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Galtieri respondió que el reclamo argentino llevaba 149 años sin resolverse y sostuvo que los acontecimientos ya habían avanzado demasiado. La conversación terminó sin ningún acuerdo y, horas después, las fuerzas argentinas desembarcaron en las islas.

El intercambio demuestra que Estados Unidos no había prometido acompañar militarmente a la Argentina. Por el contrario, Reagan había advertido que el Reino Unido respondería.

Por qué la dictadura esperaba el respaldo estadounidense

A comienzos de la década de 1980, la Argentina ocupaba un lugar importante dentro de la estrategia anticomunista estadounidense en América Latina.

La administración Reagan valoraba la colaboración del gobierno militar argentino, especialmente en América Central. Esa cercanía pudo haber alimentado una lectura equivocada dentro de la Junta Militar.

La cooperación contra el comunismo no significaba que Reagan estuviera dispuesto a colocar a la Argentina al mismo nivel que el Reino Unido. Los vínculos políticos, culturales, militares y de inteligencia entre Washington y Londres pesaron mucho más.

La resolución de la ONU que aumentó el aislamiento argentino

El 3 de abril de 1982, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 502. El documento reclamó el cese de las hostilidades, el retiro de las fuerzas argentinas y la búsqueda de una solución diplomática.

Margaret Thatcher y Ronald Reagan Foto: The Associated Press

La resolución fue aprobada por diez votos contra uno y cuatro abstenciones. Estados Unidos votó a favor, una señal adversa para la estrategia internacional de la Junta Militar.

A partir de ese momento, el histórico debate por la soberanía quedó desplazado por la discusión sobre el uso de la fuerza.

Cómo Estados Unidos terminó apoyando a Margaret Thatcher

Durante varias semanas, Alexander Haig viajó entre Londres y Buenos Aires para intentar alcanzar un acuerdo. La denominada “diplomacia del transbordador” buscaba evitar la guerra sin destruir los vínculos estadounidenses con ninguno de los protagonistas.

Las negociaciones fracasaron. El 30 de abril de 1982, la administración Reagan abandonó su posición de aparente equilibrio y confirmó su inclinación hacia el Reino Unido.

Estados Unidos impuso sanciones económicas y militares contra la Argentina y profundizó su cooperación estratégica con los británicos. En términos concretos, el respaldo estadounidense fortaleció de manera decisiva al gobierno de Margaret Thatcher.

El error de cálculo que cambió la historia

El video del 5 de abril retrata un instante clave. Reagan todavía hablaba de amistad con ambos países y confiaba públicamente en una salida negociada.

Pero la neutralidad tenía fecha de vencimiento. El mandatario debía elegir entre un gobierno militar latinoamericano útil para su política anticomunista y uno de los aliados históricos más importantes de Estados Unidos. La elección favoreció a Margaret Thatcher.

Para la conducción argentina, aquella definición dejó al descubierto uno de los mayores errores de cálculo de 1982: confundir una cooperación circunstancial con una alianza estratégica capaz de superar la histórica relación entre Washington y Londres.

El archivo no es solamente una curiosidad del pasado. Es el registro de un momento en el que las declaraciones públicas buscaban ganar tiempo, mientras las decisiones tomadas en la Casa Blanca comenzaban a definir el destino de la guerra.