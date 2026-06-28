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Florencio Varela: el nuevo asfalto de Río Juramento fue habilitado al tránsito y generó una vía conectiva en Villa Vatteone

El intendente ,Andrés Watson, verificó la obra concluida a partir de un proyecto financiado con recursos municipales para favorecer el ingreso a diferentes instituciones del barrio.

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El nuevo asfalto de Río Juramento.
El nuevo asfalto de Río Juramento. Foto: Prensa
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El nuevo asfalto de Río Juramento fue habilitado al tránsito y generó una vía conectiva en Villa Vatteone, Florencio Varela. El intendente Andrés Watson verificó la obra concluida en la cuadra que unió a la calle 3 de Febrero con Montevideo a partir de un proyecto financiado con recursos municipales para favorecer el ingreso a diferentes instituciones del barrio, el viernes en la mañana.

“Quedó conformado un conectivo vial muy importante, con rampas, bocacalles, una arteria que cambió de tierra a hormigón”, explicó el Mandatario Comunal; a su vez, señaló “la conexión de asfaltos para el arribo a distintos establecimientos educativos o sanitarios”.

El nuevo asfalto de Río Juramento fue habilitado al tránsito y generó una vía conectiva en Villa Vatteone.

“Esta intervención fue realizada con el esfuerzo de los y las varelenses mediante el pago de sus tasas, en un contexto de abandono a nivel nacional, pero con la ayuda de la Provincia”, indicó Andrés Watson.

A la llegada del Alcalde, las y los frentistas aprovecharon para contarle en qué aspectos creían que iba a impactar la pavimentación en la cotidianeidad. Allí, Liliana Domínguez planteó “un beneficio directo en el acceso al hospital provincial, además de facilitar la movilidad en peatones o conductores”.

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“Fue una misión cumplida. Quedó maravilloso. Además, me pareció perfecto que el Intendente viniera a monitorear en persona y verificar que todo estuviera bien”, añadió la mujer.

El nuevo asfalto de Río Juramento. Foto: Prensa

Ruth Pana había confeccionado un cartel de agradecimiento. “Fue un día muy especial. Me sentí feliz. Acá había barro; ahora, quedó bárbaro. Muchos años habíamos esperado este momento”, sentenció.

Rubén Castaño observó “la ventaja en un sector con escuelas cerca: un alivio para el mediodía o cinco de la tarde, horarios con impresionante circulación”. Para concluir, sintió “tangible el aporte efectuado por la ciudadanía”.

Formó parte de la jornada el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, Diego Trejo.

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