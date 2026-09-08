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Prueba PISA: Argentina quedó octava en América Latina y el 76% de los alumnos no alcanza el nivel mínimo en matemática

Los resultados de la evaluación muestran un retroceso en las tres áreas analizadas. Además, el informe de Argentinos por la Educación advierte que seis de cada diez estudiantes no alcanzan los aprendizajes mínimos en Lectura y Ciencias.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Los resultados de las pruebas PISA 2025 mostraron un retroceso de Argentina en las tres áreas evaluadas.
Los resultados de las pruebas PISA 2025 mostraron un retroceso de Argentina en las tres áreas evaluadas.
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Los resultados de las pruebas PISA 2025 encendieron una nueva señal de alerta sobre el desempeño de los estudiantes argentinos. De acuerdo con un informe elaborado por la ONG Argentinos por la Educación, el país registró una caída en lectura, matemática y ciencias respecto de la edición realizada en 2022.

En la evaluación internacional, Argentina obtuvo 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. Los resultados no solo reflejan un retroceso frente a la medición anterior, sino que también muestran una situación preocupante en relación con los aprendizajes considerados mínimos.

Comunicado del Ministerio de Capital Humano sobre las pruebas PISA 2025. Foto: X / @SPettovelloOK.
Comunicado del Ministerio de Capital Humano sobre las pruebas PISA 2025. Foto: X / @SPettovelloOK.

Uno de los datos que más llama la atención es el de matemática: el 76% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel mínimo esperado. En lectura y ciencias, en tanto, la proporción fue del 59%.

Cómo le fue a Argentina en las pruebas PISA 2025

Según el informe, Argentina se ubicó en el puesto 62° en Lectura, 75° en Matemática y 71° en Ciencias, entre los 91 países y sistemas educativos que participaron de la evaluación.

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La situación tampoco resulta favorable al comparar los resultados exclusivamente con los países de América Latina. De los 13 sistemas educativos de la región que participaron, Argentina quedó en el octavo lugar en las tres áreas evaluadas.

Educación, escuela, alumno. Foto: Unsplash.
Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Foto: Unsplash.

En todas las disciplinas, además, el país quedó por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia.

Los puntajes obtenidos en 2025 también significaron una disminución respecto de 2022. En Ciencias la caída fue del 3,2%, mientras que en Lectura alcanzó el 3% y en Matemática, el 2,9%.

La tendencia también se observó entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque con variaciones diferentes: registraron una baja del 0,6% en Ciencias, 3,2% en Lectura y 1,9% en Matemática.

El preocupante nivel de aprendizaje de los estudiantes argentinos

Más allá de los puntajes promedio, uno de los indicadores centrales de PISA es la proporción de estudiantes que logra alcanzar los aprendizajes mínimos establecidos para cada área.

El 76% de los estudiantes argentinos no alcanzó los aprendizajes mínimos establecidos en Matemática. Foto: Foto generada con IA

En Argentina, el 76% de los alumnos quedó por debajo del nivel mínimo en Matemática. Esto significa que solo el 24% alcanzó al menos el nivel considerado básico en esta competencia.

En Lectura, el 59% no alcanzó los aprendizajes mínimos, mientras que en Ciencias ocurrió lo mismo con otro 59% de los estudiantes evaluados.

La prueba PISA no se limita a determinar cuánto contenido escolar recuerdan los alumnos. Su objetivo es evaluar cómo utilizan sus conocimientos y habilidades para resolver situaciones nuevas, tanto dentro como fuera del ámbito educativo.

Qué son las pruebas PISA y a quiénes evalúan

Las pruebas PISA son una evaluación internacional organizada por la OCDE que se realiza periódicamente desde el año 2000.

Estudios, enseñanza, escuela, colegio. Foto: Pexels.
La evaluación internacional analiza las habilidades de estudiantes de 15 años para aplicar sus conocimientos a situaciones nuevas. Foto: Pexels.

En la edición 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías. De ese total, 38 corresponden a países miembros de la OCDE y otros 53 son sistemas educativos asociados que no forman parte de la organización.

La evaluación está dirigida a estudiantes de 15 años y busca analizar conocimientos y capacidades considerados fundamentales para desenvolverse en las sociedades actuales.

En el caso argentino, la muestra fue representativa a nivel nacional e incluyó aproximadamente 412 escuelas y 11.093 estudiantes de todo el país.

Argentina participó de la edición 2025 junto con otros 12 países latinoamericanos: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Desde cuándo Argentina participa de las pruebas PISA

Argentina participa de las evaluaciones PISA desde hace más de 20 años. Al analizar la evolución histórica, el informe de Argentinos por la Educación advierte un deterioro en los resultados de Lectura y Matemática, mientras que en Ciencias no se observan grandes modificaciones.

En Lectura, Argentina pasó de obtener 418 puntos en el año 2000 a 389 en 2025. Es decir, registró una disminución de 29 puntos en 25 años.

En Matemática, la comparación es posible desde 2006. En ese período, el país pasó de 381 puntos a 367, una diferencia que el informe considera estadísticamente significativa.

En Ciencias, en cambio, los resultados muestran una relativa estabilidad: Argentina obtuvo 391 puntos en 2006 y 393 en 2025.

Los datos de la última edición vuelven a poner el foco en los desafíos que enfrenta el sistema educativo argentino, especialmente en matemática y comprensión lectora, dos áreas fundamentales para el desarrollo académico y la vida cotidiana de los estudiantes.

EducaciónPruebasPISAArgentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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