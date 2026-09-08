¿Hay riesgo bélico? Qué dijo Adrián Ravier sobre Malvinas tras asegurar que la base naval será “100% argentina”

El vocero presidencial habló tras el anuncio de Milei por la causa Malvinas hecho en cadena nacional. Foto: Prensa Gobierno

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó cualquier hipótesis de conflicto bélico por las Islas Malvinas. En esta misma línea, aseguró que la base naval que el Gobierno proyecta construir en Tierra del Fuego será “100% argentina” sin financiamiento ni participación material de Estados Unidos.

“Es un anuncio diplomático, pacífico y no militar. No existe ninguna hipótesis de conflicto bélico en este sentido”, afirmó Ravier durante su habitual conferencia de prensa de los martes en Casa Rosada.

Ante la consulta de un periodista, el funcionario rechazó tajantemente las comparaciones entre la política anunciada por el presidente Javier Milei sobre Malvinas y la adoptada durante la dictadura por Leopoldo Galtieri. “Cualquier relación que se quiera establecer nos parece equivocada”. Y remarcó: “Claramente, el reclamo que todos pudieron escuchar en la cadena nacional es pacífico y diplomático, no militar. Es totalmente distinto. Además, este es un Gobierno democrático”.

Más adelante, el vocero negó de manera categórica que exista un pacto con el gobierno de Donald Trump para levantar la nueva instalación militar en Ushuaia. “La base será ciento por ciento argentina. No existe colaboración material de Estados Unidos para construirla”, sostuvo.

Además, reveló que el presidente Milei le solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, la incorporación de las partidas necesarias dentro del proyecto de Presupuesto 2027 para garantizar su financiamiento bajo el argumento que la ubicación geográfica posee un valor estratégico que trasciende la disputa soberana y apunta directamente hacia la Antártida.

“Nosotros creemos que el Reino Unido es el pasado y que la Argentina es el futuro”, sentenció Ravier, quien destacó a su vez que la iniciativa sobrepasa incluso los plazos de un eventual segundo mandato libertario. En paralelo, aclaró que tampoco existió un pedido de intermediación a Donald Trump ante la Corona británica.

Medidas contra las empresas petroleras en Malvinas: qué dijo Ravier

En el plano económico y geopolítico, el vocero profundizó sobre las medidas punitivas contra las firmas que operan de forma irregular en las aguas que circundan las Islas. “Cualquier empresa o proveedor asociado con la exploración o explotación en la zona de Malvinas no podrá celebrar acuerdos con el Gobierno argentino, adherir al RIGI, recibir incentivos fiscales ni participar, por ejemplo, de la explotación de Vaca Muerta”, dijo.

Ravier precisó que el andamiaje responde a la Ley 26.659 y advirtió que “al menos tres de las mayores empresas de la industria petrolera” ya se desvincularon del proyecto Sea Lion.

En relación a Chile, afirmó que la administración de José Antonio Kast ratificó su respaldo al reclamo soberano y se comprometió a no brindar asistencia logística a los buques británicos.

Cadena nacional de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas. Foto: Captura

Por último, consultado sobre una posible visita de Milei al Reino Unido, el vocero indicó que el viaje se encuentra entre las alternativas analizadas por la diplomacia nacional, aunque aclaró: “Por el momento, no está confirmada la presencia del Presidente en Londres. No tengo fechas ni confirmación del viaje, aunque sé que está entre las posibilidades”.