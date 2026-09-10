Milei junta a su tropa en la previa de una semana caliente en el Congreso: uno por uno, los ejes que busca ordenar

Javier Milei en La Derecha Fest. Foto: La Libertad Avanza

Javier Milei reunió a diputados y senadores de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia del oficialismo antes de una semana cargada en el Congreso. El encuentro será este lunes 14 de septiembre en la Casa Rosada en la previa del ingreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y de la presentación del Presupuesto 2026, mientras el Senado también avanzará con la discusión de la reforma electoral

El mandatario argentino suele convocar a la tropa legislativa cuando el Congreso se prepara para discutir proyectos importantes para la Casa Rosada. Esta vez, el encuentro tendrá lugar este lunes por la tarde en el Salón Héroes de Malvinas y llegará en un momento especialmente intenso para el oficialismo.

La reunión coincidirá con el envío a la Cámara de Diputados de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto para el que La Libertad Avanza cuenta con una base importante de apoyos en la Cámara Baja. Pero la agenda no termina ahí: el encuentro se producirá apenas un día antes de una de las principales citas legislativas del Gobierno: la presentación del Presupuesto, prevista para el miércoles 16 de septiembre en Diputados.

Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025. Foto: REUTERS

Como ocurrió durante los últimos años, en el Gobierno descartan que Milei participe de esa presentación y tampoco se espera la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. En principio, quien asistirá será el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Ese mismo miércoles, también habrá movimiento en el Senado. La Cámara Alta habilitará la discusión en comisión de la reforma electoral, por instrucción de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

En ese contexto, el encuentro convocado por Milei apunta a alinear posiciones y anticipar los principales debates que deberá afrontar el oficialismo en el Congreso. “La idea es que nos dé una charla conceptual sobre economía. Estilo similar a las últimas”, contó un legislador a la Agencia Noticias Argentinas.

Los antecedentes de la reunión de Milei con sus diputados y senadores

No será la primera vez que el Presidente convoque a los legisladores oficialistas para bajar lineamientos políticos y económicos. En el último encuentro, había detallado los cambios previstos en la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto de Inocencia Fiscal II.

Como cierre de aquella reunión, Milei tuvo un gesto particular con los legisladores: les regaló el libro La economía en una lección, del periodista y filósofo libertario Henry Hazlitt, con un prólogo escrito por el propio Presidente y Walter Block.

Para esta nueva convocatoria también está prevista la presencia de varios integrantes de la estructura política del Gobierno. Entre ellos estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el segundo del área, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

La funcionaria y hermana del presidente inauguró la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en Misiones Foto: La Libertad Avanza

La cena de Milei en San Telmo

La jornada tendrá una segunda parte fuera de la Casa Rosada. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, después de la reunión, el Gobierno organizó una cena en el local partidario de La Libertad Avanza bonaerense, ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

Sin embargo, la invitación no cayó del todo bien entre algunos legisladores. En estricta reserva, varios dirigentes manifestaron su malestar por el horario elegido para la cena, que se realizará justo al comienzo de una semana con una agenda parlamentaria especialmente exigente.

La seguidilla de reuniones y actividades forma parte de una nueva etapa en la estrategia de Milei, que busca recuperar protagonismo al frente de la gestión y mostrarse activo en distintos frentes políticos después de varias semanas con una presencia más acotada y recluido en la quinta de Olivos.