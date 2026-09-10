El nuevo circuito de la Fórmula 1 que “da miedo”: así es Madring, donde correrá Franco Colapinto este domingo

El nuevo circuito de Madring, donde se llevará a cabo el Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Violeta Santos Moura)

El Gran Premio de España 2026 marcará el estreno de uno de los circuitos más llamativos y desafiantes de los últimos años en la Fórmula 1. El Madring, el nuevo trazado urbano de Madrid, todavía no recibió a la máxima categoría, pero ya se ganó una fama inquietante entre pilotos, equipos y organizadores tras una accidentada prueba de la Fórmula 3.

Un debut rodeado de advertencias

Las alarmas se encendieron durante un test oficial de F3 disputado el mes pasado, donde se registraron 19 banderas rojas y varios accidentes de consideración. El episodio expuso la complejidad de un circuito que combina calles urbanas con sectores de alta velocidad y escasas zonas de escape, una fórmula que anticipa un fin de semana cargado de incidentes cuando la Fórmula 1 desembarque en la capital española.

Diseñado por la firma italiana Dromo, el Madring se extiende a lo largo de 5,47 kilómetros y cuenta con 22 curvas. El trazado está ubicado entre el predio de IFEMA Madrid y Valdebebas, la zona donde el Real Madrid posee su complejo deportivo, y fue concebido para rendir homenaje a la historia y la identidad de la ciudad.

El principal embajador del proyecto, Carlos Sainz, no ocultó su preocupación por las características del circuito. El español aseguró que, por la ubicación de las barreras y la configuración del recorrido, será uno de los mayores desafíos que afrontará la Fórmula 1 en los últimos años. Incluso lo comparó con circuitos urbanos tan exigentes como Jeddah, Bakú y Macao.

La Monumental, la curva que promete ser un ícono

La gran joya del Madring será La Monumental, una curva peraltada inspirada en la plaza de toros de Las Ventas. Con 550 metros de extensión, una inclinación máxima del 24% y hasta seis trayectorias posibles, se perfila como uno de los sectores más espectaculares de todo el calendario.

La gran joya del Madring será La Monumental, una curva peraltada inspirada en la plaza de toros de Las Ventas. Foto: Reuters (Violeta Santos Moura)

En ese punto los monoplazas podrán alcanzar velocidades cercanas a los 300 km/h, mientras miles de espectadores tendrán una vista privilegiada de las maniobras. Sin embargo, el peligro no estará solo allí: las curvas previas y posteriores presentan muros que regresan hacia la pista y reducen al mínimo el margen de error.

Sainz anticipó que las interrupciones podrían convertirse en una constante durante el fin de semana debido a la proximidad de las barreras y la posibilidad de accidentes o incidentes por tráfico. Una opinión que también comparte Sergio “Checo” Pérez, quien aseguró que el trazado “da miedo” y reconoció que le recuerda al veloz y estrecho circuito de Jeddah.

Dónde estarán los sobrepasos y la acción

La carrera inaugural del Gran Premio de España se disputará a 57 vueltas y contará con varios puntos estratégicos para los adelantamientos. Entre ellos sobresalen la curva 1, la curva 5, donde se frena de 340 a 80 km/h, la curva 13, con una desaceleración de 300 a 140 km/h, y la curva 17, en la que los pilotos pasarán de 280 a 100 km/h en pocos metros.

El nuevo circuito de Madring incluye dos túneles, una recta principal de 523 metros y sectores muy exigentes. Foto: Reuters (Violeta Santos Moura)

El circuito también incluye dos túneles, una recta principal de 523 metros y sectores de gran exigencia técnica, como la Curva de Hortaleza y la Subida de las Cárcavas, que presenta una pendiente del 8,3%. En Valdebebas se encuentran las curvas más rápidas del recorrido y la denominada Grada Sainz, uno de los espacios que promete reunir a buena parte de la afición local.

Con capacidad inicial para 110.000 espectadores y planes para ampliarla a 140.000, el Madring aspira a convertirse en uno de los grandes escenarios de la Fórmula 1. Pero antes de consolidarse como un clásico, deberá superar su primera prueba de fuego: demostrar que puede ofrecer espectáculo sin convertir cada sesión en una batalla contra los muros.