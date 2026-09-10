Alarmante récord climático: según Copernicus, agosto se convirtió en el mes más caluroso registrado en la historia

Agosto se convirtió en el mes más caluroso registrado en la historia. Foto: European Union, Copernicus Climate Change Service Data

Los registros de temperatura internacional han demostrado que el pasado agosto fue el mes más cálido a nivel global desde que hay registros ya que la temperatura media del aire en superficie fue de 16,96°C. Representó además el mes más caluroso en Europa occidental, según Copernicus.

El récord absoluto lo mantenía hasta el momento el mes de julio del 2023 con 16,95°C alcanzados, según informó el componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo con sede en Bonn, Alemania.

Agosto fue el mes más caluroso en Europa occidental, según lo anunciado por Copernicus en su boletín mensual. Foto: EFE

¿Cuáles fueron las variaciones climáticas más significativas del mes de agosto?

El mes pasado se situó 0,85°C por encima de la media del periodo 1991–2020 y 1,65°C por encima de las estimaciones para el periodo preindustrial, con lo que se trata del primero que vuelve a superar la marca de 1,5ºC de calentamiento desde noviembre del año pasado.

Con agosto terminó también el verano más cálido hasta la fecha para Europa occidental, 2,54ºC por encima de la media, al batir el máximo anterior del año 2003, cuando la anomalía en la temperatura del aire en superficie fue de 1,98ºC.

A nivel de toda Europa, fue el tercer verano más caluroso, por detrás de los de 2022 y 2024.

En Europa este fue el tercer verano más caluroso detrás del de 2022 y 2024. Foto: imagen creada con Gemini para Canal 26.

El mes estuvo marcado por una serie de olas de calor que prolongaron un periodo de calor extremo que ya comenzó en mayo y que en muchas zonas del continente estuvo acompañado de una extendida sequía.

Esto llevó a que grandes ríos europeos, como el Rin, el Danubio o el Vístula, descendieran a niveles excepcionalmente bajos a lo largo de todo su curso.

¿Qué otros récords de temperatura rompió el mundo en agosto?

Durante el mes de agosto se batieron también otros récords negativos: así, se registró la temperatura diaria global más alta del agua en superficie jamás medida fuera de los océanos extrapolares, de 21,11ºC.

Con una media mensual de 21,07°C, la temperatura de la superficie de los océanos también batió su récord del mes de agosto y se situó a la par de marzo de 2024, hasta ahora el mes más caluroso en general este sentido.

La temperatura del agua además alcanzó máximas para agosto a lo largo de la costa atlántica y del Mediterráneo occidental, asociadas a potentes olas de calor marinas, y fue excepcionalmente elevada en el Pacífico tropical, donde el fenómeno meteorológico El Niño sigue cobrado fuerza.

Con una media mensual de 21,07°C, la temperatura de la superficie de los océanos también batió su récord del mes de agosto y se situó a la par de marzo de 2024, hasta ahora el mes más caluroso en general este sentido. Foto: Travel Wise

Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM, o ECMWF, en inglés) destacó que agosto fue “tanto el agosto más caluroso como el mes más caluroso jamás registrado”.

Los datos correspondientes “muestran cómo el cambio climático está impulsando extremos tanto en la atmósfera como en los océanos”, señaló y advirtió de que las poblaciones, economías y ecosistemas del mundo entero están sintiendo cada vez más el impacto de estas condiciones.