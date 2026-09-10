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Puede crecer hasta 90 centímetros, necesita agua cada 2 o 3 días y da flores de muchos colores: la planta que es ideal para balcones

Esta especie se destaca por su floración abundante, la variedad de tonos y su fácil adaptación a macetas y jardineras.

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La petunia es una planta muy colorida.
La petunia es una planta muy colorida. Foto: Gemini
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Con la llegada de la primavera, los balcones se transformaron en el espacio ideal para sumar plantas y flores. Entre las especies más elegidas aparece la petunia, que se destaca por su capacidad de florecer en abundancia y por la amplia gama de colores que ofrece.

Según la variedad, la petunia puede crecer de forma compacta o desarrollar tallos largos que caen por los bordes de la maceta. Las versiones extendidas alcanzaron entre 60 y 90 centímetros de largo, e incluso superaron esa medida, lo que las hace especialmente vistosas en jardineras y cestas colgantes.

Cuánto riego y cuánta luz necesita la petunia

El riego es clave para mantener la petunia saludable en un balcón. En macetas, el sustrato suele secarse más rápido que en el suelo, sobre todo si la planta recibe sol directo o está expuesta al viento.

Por lo general, una petunia en recipiente necesitó agua cada 2 o 3 días, aunque en días de mucho calor conviene revisar la tierra a diario. La recomendación es comprobar siempre la humedad del sustrato: debe estar húmedo, pero nunca encharcado, ya que el exceso de agua puede dañar las raíces.

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Petunias. Foto: Unsplash.
Petunias. Foto: Unsplash.

En cuanto a la luz, la petunia requiere al menos 5 o 6 horas de sol directo por día para lograr una floración abundante. Cuanto más sombra reciba, menor será la cantidad de flores. Por eso, un balcón soleado es el lugar ideal para esta especie.

Variedad de colores y tipos de petunia

Uno de los grandes atractivos de la petunia es la diversidad de colores que ofrece. Se pueden encontrar flores violetas, rosas, rojas, blancas y de distintas combinaciones, lo que permite elegirlas según el estilo del balcón.

Existen diferentes tipos de petunia: algunas forman plantas compactas, mientras que otras tienen un crecimiento rastrero o colgante, ideales para cestas y jardineras. Las variedades grandiflora producen flores grandes, mientras que las multiflora son más compactas y generan una gran cantidad de flores.

El cuidado que prolonga la floración

Además del riego y la luz, es importante retirar las flores marchitas, una práctica conocida como deadheading. Esto ayuda a prolongar la floración y mantiene la planta prolija, sobre todo cuando se cultiva en macetas.

Con una maceta de buen drenaje, varias horas de sol y un riego adaptado a la temperatura y al tamaño del recipiente, la petunia se convirtió en una de las opciones más vistosas para llenar de color cualquier balcón durante la primavera y el verano.

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