Stray Kids en Argentina hoy: cuándo son los shows, dónde se presentan y quiénes acompañan al grupo

Cuándo y dónde se presenta Stray Kids en Argentina. Foto: X / @Stray_Kids.

Stray Kids se presenta por primera vez en Argentina este lunes 14 y martes 15 de septiembre de 2026, con dos shows consecutivos en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires. Las presentaciones forman parte de STRAYCITY LATIN AMERICA y tienen como artistas de soporte a NEXZ, K4OS y Cocho.

Cuándo y dónde se presenta Stray Kids en Argentina

La primera presentación de Stray Kids en Argentina está programada para este lunes 14 de septiembre y la segunda para el martes 15. Ambas tienen como escenario el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Avenida Márquez 504.

Originalmente se había anunciado una sola fecha. La función del 15 de septiembre fue agregada después de que se agotaran las entradas para el primer concierto.

Stray Kids con dos shows en la Argentina. Foto: DF Entertainment.

Quiénes acompañan a Stray Kids en Buenos Aires

La programación oficial señala a NEXZ, K4OS y Cocho como artistas de soporte para las presentaciones en Buenos Aires.

Stray Kids está integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Dentro del grupo, Bang Chan, Changbin y Han forman 3RACHA, el trío que participa en la composición y producción de buena parte de su catálogo.

El dato de Billboard antes de los recitales en Buenos Aires

ocho números uno consecutivos en el Billboard 200 . La llegada a la Argentina se produce después de que Stray Kids alcanzara

Además, el grupo se convirtió en el primero en debutar en el número uno con sus primeras seis entradas en el Billboard 200 , una marca que alcanzó en 2024.

Después de las fechas de Buenos Aires, STRAYCITY LATIN AMERICA continuará su recorrido por la región con presentaciones en Ciudad de México.

Texto editado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.