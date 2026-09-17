Ley de Biocombustibles: los cambios que propone el Gobierno para el biodiésel y el bioetanol

Biocombustibles, biodisel, Foto Google

La Libertad Avanza buscará avanzar este jueves 17 de septiembre en el Senado con la reforma de la Ley de Biocombustibles, una iniciativa que plantea aumentar los porcentajes de corte obligatorio de biodiésel y bioetanol. El proyecto será tratado en una sesión que también tendrá en su temario la reforma de Inocencia Fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa sobre biocombustibles generó diferencias tanto dentro de La Libertad Avanza como entre los bloques aliados del Gobierno. En particular, persisten los cuestionamientos vinculados con la participación que tendrán las pequeñas y medianas empresas no integradas en el mercado de biodiésel.

Fuentes oficialistas señalaron que el Gobierno contaría con los votos necesarios para aprobar el proyecto, aunque todavía existían dudas respecto de la posición que podrían adoptar algunos senadores de La Pampa.

Qué cambia con la reforma de Biocombustibles

El proyecto propone elevar los porcentajes de corte obligatorio de los combustibles. Para el bioetanol, el incremento sería del actual 12% al 15%, mientras que para el biodiésel pasaría del 7% al 10%. Los nuevos porcentajes comenzarían a aplicarse un año después de la eventual aprobación de la ley.

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el esquema de participación de las empresas en el mercado de biodiésel. La propuesta diferencia entre compañías integradas, que pueden participar en distintas etapas de la cadena productiva, y empresas no integradas.

Las pymes no integradas buscan conservar una participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto establece una reducción progresiva de esa cuota hasta su desaparición en 2036.

Según el esquema planteado, una vez que el corte obligatorio de biodiésel alcance el 10%, las empresas no integradas concentrarían inicialmente el 6,5% del mercado total.

La participación se reduciría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. Desde 2032, el proyecto establece un nuevo esquema según el cual el 7% del mercado quedaría habilitado para ser comercializado por el conjunto de las empresas.

Biocombustibles, foto World Energy Trade

Cuál es el reclamo de las pymes

La distribución del mercado se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto durante el debate legislativo. Las pymes del sector reclaman mantener una cuota de participación que les permita continuar dentro del esquema de abastecimiento obligatorio.

El planteo también generó reparos entre bloques aliados del oficialismo vinculados con las provincias de la región Centro, que buscan que el texto garantice una participación específica para las pequeñas y medianas empresas.

Las diferencias deberán resolverse durante el tratamiento parlamentario, ya que el oficialismo busca conseguir la media sanción del proyecto en la sesión de este jueves.

Inocencia Fiscal II también estará en el temario del Senado

La iniciativa busca ampliar el régimen destinado a la formalización de dólares no declarados mediante modificaciones al sistema simplificado. Entre sus principales cambios, aparecen la eliminación de determinados topes y restricciones patrimoniales y la incorporación de grandes contribuyentes a esa modalidad. De esta manera, el proyecto forma parte de la agenda legislativa que el oficialismo pretende impulsar durante la sesión.

El recinto debate Inocencia Fiscal II y Ley de Biocombustibles. Foto: Noticias Argentinas

La reforma del Banco Central quedó afuera

La decisión se produjo después de los cuestionamientos del interbloque Popular a las explicaciones brindadas por el presidente del Banco Central , Santiago Bausili, respecto de la ubicación del oro argentino.

Además, ese espacio presentó un proyecto para volver a convocar a Bausili al Senado y una denuncia penal contra él, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

De esta manera, el oficialismo concentrará la sesión en la reforma de Biocombustibles y en Inocencia Fiscal II, mientras continúan las negociaciones con los distintos bloques para avanzar con los proyectos incluidos en la agenda legislativa.