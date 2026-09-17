¿Argentina se muda para recibir a Burkina Faso?: la propuesta de la AFA para jugar en La Bombonera

La hinchada de la Selección Argentina en La Bombonera. Foto: REUTERS

Luego del anuncio de los amistosos en la próxima fecha FIFA, con despedida de Lionel Messi incluida, la Selección argentina podría tener un cambio de sede para el segundo de los amistosos.

Es que la AFA analiza que el partido ante Burkina Faso, previsto para el 3 de octubre, se dispute en La Bombonera y no en el Monumental, como estaba anunciado originalmente.

El equipo de Scaloni ganó 2 a 1. Foto: EFE

De confirmarse, el equipo de Lionel Scaloni volvería a ser local en la cancha de Boca, donde ya jugó dos partidos en marzo de 2026: venció 2 a 1 a Mauritania y goleó 5 a 0 a Zambia.

Desde Viamonte se comunicaron con el Xeneize para conocer cómo se encuentra el campo de juego luego del resembrado que hizo que Boca debiera cambiar de sede y, en caso de recibir una respuesta positiva, se anunciaría el cambio y la fecha de venta de entradas.

La hinchada de la Selección Argentina en La Bombonera. Foto: REUTERS

En detalle: los amistosos de la Selección Argentina para la fecha FIFA

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes

3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental o La Bombonera

6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental

Los convocados para la Fecha FIFA

Para la serie de tres amistosos, Lionel Scaloni convocó a los arqueros Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli y a los defensores Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

La última lista de convocados de la Selección Argentina con Lionel Messi. Foto: AFA

En tanto, llamó a los mediocampistas Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono; y a los delanteros Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Desde la cuenta de la Selección argentina informaron que Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, al igual que Messi, solo jugarán el partido del 6 de octubre.