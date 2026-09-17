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El FMI visitará Argentina por tercera vez: la expectativa de Kristalina Georgieva sobre la actualidad del gobierno de Milei

Kristalina Georgieva visitará la Argentina el próximo lunes 21 de septiembre para hacer un balance sobre el plan económico argentino teniendo en cuenta el acuerdo de deuda que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina.
Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. Foto: FOTO NA - CLAUDIO FANCHI
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrá una visita en el país con una misión técnica: evaluar el programa económico que lleva a cabo el Gobierno argentino por tercera vez, en la previa de un importante vencimiento de deuda. El arribo del equipo técnico del organismo internacional tendrá correlación con el inicio de la primavera, el próximo lunes 21 de septiembre, y no contará con la presencia de Luis Caputo, ya que se encontrará en una misión hacia Nueva York para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) junto a Javier Milei.

Luis Caputo y Javier Milei.
Luis Caputo se encontrará en una misión hacia Nueva York para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) junto a Javier Milei. Foto: @JMilei

Los próximos vencimientos de deuda de la Argentina con el FMI

En paralelo a la llegada de la delegación técnica, el país enfrenta el viernes 25 de septiembre un vencimiento con el FMI por US$803 millones. Después quedarán un pago por US$840 millones para principios de noviembre y otro de US$344 millones para diciembre.

En la revisión se analizará el cumplimento de las metas por parte de la administración de Milei. En el plano cambiario, frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró por más de US$14.200 millones, generando un sobrecumplimiento superior a los US$4.200 millones respecto de lo pactado.

Asimismo, en lo respectivo al objetivo de acumulación neta de reservas para 2026, fijado en US$8.000 millones, estimaciones de la consultora Analytica indican que el BCRA se ubica por encima de la meta, alcanzando los US$9.000 millones.

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Estimaciones de la consultora Analytica indican que el BCRA se ubica por encima de la meta, alcanzando los US$9.000 millones. Foto: NA

A diferencia del desempeño cambiario, las cuentas públicas se presentan como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo. Para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI). Sin embargo, durante el primer semestre del año el Gobierno obtuvo un 0,6% del PBI, ubicándose apenas por debajo de la meta semestral del 0,7% del PBI.

Este desvío respondió a la postergación en la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, la caída generalizada de la recaudación derivada de la baja de tributos y el nivel de actividad económica.

Para intentar blindar el superávit, las autoridades asumieron compromisos durante la segunda revisión, tales como postergar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1 de noviembre, incrementar la recaudación por impuestos específicos y profundizar la focalización de subsidios al transporte.

Kristalina Georgieva y su visión sobre la Argentina

La visita técnica retoma las pautas marcadas a fines de julio por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en su paso por el país, donde instó a volcar el dinamismo de sectores clave como la minería, el petróleo y el gas hacia rubros relegados como la construcción, la logística y los servicios.

Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su útlima visita oficial a la Argentina. Foto: FOTO NA - CLAUDIO FANCHI

Además, la titular del organismo hizo hincapié en la necesidad de despejar trabas de infraestructura, abaratar y facilitar el acceso al crédito, y fortalecer el mercado de capitales en el país.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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