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La planta resistente que tiene flores blancas, es más fácil de cuidar que la hortensia y aporta frescura a tu jardín

Se destaca por su abundante floración, su follaje verde y su capacidad de adaptarse a distintos espacios del hogar. Con algunos cuidados sencillos, puede mantenerse saludable y fresca.

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Planta de viburno
Planta de viburno Foto: Pinterest
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El jardín se puede transformar por completo con la incorporación de algunas plantas y arbustos de flores blancas. Entre las distintas alternativas que existen, el viburno aparece como una alternativa capaz de ser resistente, relativamente sencilla de mantener y con un valor ornamental alto para poner en cualquier rincón del hogar.

Cabe recordar que, por su aspecto, puede ser parecida a una hortensia, aunque sus necesidades de cultivo son altamente diferentes. Con una ubicación adecuada, un suelo bien preparado y un riego equilibrado, el viburno puede crecer con fuerza y convertirse en uno de los protagonistas del espacio exterior.

Planta de viburno Foto: Pinterest

Principales ventajas de cultivar el viburno en lugar de una hortensia

El viburno reúne varias características que lo convierten en una alternativa interesante para el jardín. Es un arbusto resistente, de follaje abundante y con una floración blanca que aporta luminosidad y sensación de frescura al espacio.

Una de sus principales ventajas es su capacidad de adaptación. Una vez establecido, puede tolerar distintas condiciones ambientales y no requiere una atención constante para mantenerse saludable.

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Cabe destacar que existen diferentes especies y variedades de viburno, por lo que su tamaño, forma y época de floración pueden variar. Esto permite elegir una opción acorde con las dimensiones del jardín en el que deseas plantar este particular ejemplar y el efecto ornamental que se busca conseguir.

Planta de viburno Foto: Pinterest

Claves y consejos de riego para mantener las flores blancas siempre frescas

Una de las cosas fundamentales a tener en cuenta a la hora de cuidar una flor blanca, es el riego durante la etapa de crecimiento y floración. El objetivo es mantener una humedad relativamente constante en el suelo, pero evitando que permanezca permanentemente empapada.

Durante los períodos cálidos y secos puede ser necesario aumentar la frecuencia, especialmente si el arbusto está recién plantado. En ejemplares establecidos, la necesidad de agua dependerá de las lluvias, la temperatura, el tipo de suelo y la exposición al sol.

Por otro lado, una buena práctica recomendada por los expertos en la jardinería consiste en comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar. Si los primeros centímetros todavía están húmedos, conviene esperar. También es recomendable aplicar el agua directamente sobre el suelo y evitar mojar de manera constante las flores y el follaje.

Requerimientos de luz y suelo para este arbusto de jardín

El viburno necesita buena iluminación para desarrollarse y producir una floración abundante. Puede crecer a pleno sol o en semisombra, aunque las condiciones ideales dependen de la especie y del clima.

En zonas de temperaturas elevadas, una ubicación con sol de la mañana y cierta protección durante las horas más intensas puede ayudar a evitar el estrés por calor.

En cuanto al suelo, lo más importante es que tenga buen drenaje. Un terreno que acumula agua puede favorecer problemas en las raíces. Por eso, si la tierra es muy compacta, puede ser conveniente mejorar su estructura antes de plantar.

También resulta beneficioso incorporar materia orgánica para favorecer la retención equilibrada de humedad y aportar nutrientes al arbusto.

Planta de viburno Foto: Pinterest

Cuidados básicos para garantizar una floración blanca abundante

Además del riego y la iluminación, el viburno necesita algunos cuidados sencillos para conservar su vigor. Durante la época de crecimiento puede utilizarse un fertilizante adecuado para arbustos ornamentales, siempre respetando las indicaciones del producto.

La poda debe realizarse con criterio y teniendo en cuenta la especie cultivada. Una intervención demasiado intensa puede afectar la floración siguiente, por lo que conviene retirar ramas secas, dañadas o mal ubicadas y evitar cortes innecesarios.

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