Dónde comer los mejores sándwiches artesanales en Villa Devoto: la nueva propuesta con tradición francesa

Umbral, los mejores sándwiches artesanales en Villa Devoto. Foto: Instagram/umbralesquinasanguchera

Villa Devoto sumó una nueva opción gastronómica para quienes buscan comer algo rico, artesanal y con una vuelta de tuerca. Se trata de Umbral, un local que abrió sus puertas a fines de julio en la zona conocida como Las Seis Esquinas y que propone una carta centrada en sándwiches de inspiración francesa.

El proyecto nació de la mano de Verónica Camejo y su pareja, vecinos del barrio que decidieron transformar una idea propia en un espacio gastronómico. La propuesta combina recetas clásicas de la cocina francesa con una impronta cercana y pensada para distintos momentos del día.

Umbral, los mejores sándwiches artesanales en Villa Devoto. Foto: Instagram/umbralesquinasanguchera

Cuál es el nuevo local de sándwiches artesanales en Villa Devoto

Umbral busca diferenciarse desde su ambientación. En el exterior, el color bordó del frente se combina con mesas de metal y un jazmín que acompaña la entrada. El interior continúa con una estética cálida, donde predominan los tonos pistacho y borravino, la madera y una barra integrada al salón.

La decoración también juega con la identidad del barrio. Hay fotos de distintos rincones de Devoto y elementos vinculados con la gastronomía francesa, como baguettes y quesos. A eso se suma música francesa durante la jornada, que completa la atmósfera del lugar.

La idea es que el espacio pueda funcionar tanto para una comida como para una pausa durante el día. Por eso, la carta fue pensada para ofrecer alternativas desde el desayuno hasta la tarde y la noche.

Umbral, los mejores sándwiches artesanales en Villa Devoto. Foto: Instagram/umbralesquinasanguchera

Qué probar: la carta de sándwiches y otras especialidades con inspiración francesa

El eje de Umbral son los sándwiches. La propuesta está a cargo del chef ejecutivo Juan Manuel Mastriota y utiliza diferentes tipos de pan, fiambres, quesos, vegetales y aderezos para recrear sabores asociados a las sandwicheries francesas.

Entre las opciones aparecen combinaciones clásicas como el Brie-Jambon Moutarde, preparado con brie, jamón cocido y mostaza Dijon. También está el Chèvre-Miel, que suma queso de cabra, miel, nueces y rúcula.

Para quienes prefieren sabores más intensos, una de las alternativas es el Roast Beef-Roquette, con roast beef, champiñones, gruyere y mostaza a la antigua. Otra opción es el Ratatouille-Chèvre, que combina vegetales asados con queso de cabra.

El menú también incluye el tradicional Croque-Monsieur, con jamón, salsa bechamel y gruyere, y el Saumon Fumé, una alternativa más fresca a base de salmón ahumado, queso crema, eneldo, rúcula y limón. Además, los sándwiches cuentan con opción sin TACC.

Umbral, los mejores sándwiches artesanales en Villa Devoto. Foto: Instagram/umbralesquinasanguchera

La propuesta se completa con ensaladas inspiradas en algunos de los mismos ingredientes de la carta, como las versiones de pollo y gruyere, roast beef, una ensalada estilo Nicoise con atún, huevo, tomate y aceitunas, y otras preparaciones con vegetales, queso de cabra, nueces o salmón.

Para acompañar hay chips de papa y batata, mientras que quienes visiten el local por la mañana pueden elegir entre medialunas, budín de limón, tostadas con queso crema y mermelada o un sándwich caliente de jamón y gruyere.

La cafetería también ocupa un lugar importante. Hay espresso doppio, americano, latte, flat white y cappuccino, además de diferentes opciones dulces. Entre ellas aparecen cheesecakes de maracuyá, frutos rojos y dulce de leche. En la parte más ligada a la pastelería francesa se destacan el Pan au Chocolat, con chocolate semiamargo, y el Nutella-Banane aux Noix, que combina banana, queso crema y nueces.

Para tomar algo fresco, hay limonada con menta y jengibre y jugo de naranja con cúrcuma. Y para quienes prefieren una bebida para acompañar la salida, la carta suma vermut La Fuerza y cerveza Stella Artois.

Umbral, los mejores sándwiches artesanales en Villa Devoto. Foto: Instagram/umbralesquinasanguchera

Dónde queda y cómo llegar a Umbral

Umbral está ubicado en Vallejos 4312, en la zona de las seis esquinas de Villa Devoto, a pocas cuadras de Plaza Arenales, uno de los principales puntos de encuentro del barrio.

Por su ubicación, se puede llegar fácilmente desde distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires mediante transporte público o en vehículo particular. Desde Plaza Arenales, el recorrido puede hacerse caminando en pocos minutos.

La ubicación también permite combinar la visita al local con un paseo por las calles de Devoto, una zona conocida por sus espacios verdes, propuestas gastronómicas y movimiento comercial.