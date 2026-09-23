Franco Colapinto no corre este domingo en la Fórmula 1: el motivo detrás del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

Franco Colapinto no corre este domingo en la Fórmula 1. Foto: REUTERS

La Fórmula 1 romperá este fin de semana con una de sus tradiciones más arraigadas. El Gran Premio de Azerbaiyán no se disputará el domingo, sino el sábado 26 de septiembre, en una decisión inédita para la temporada que obligó a modificar por completo el cronograma habitual de la categoría.

Lejos de responder a cuestiones deportivas o logísticas, el cambio está vinculado a una fecha de enorme relevancia para Azerbaiyán. El 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo, establecido en homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, conflicto que comenzó en esa misma fecha en 2020.

Con el objetivo de respetar la jornada de conmemoración nacional, las autoridades locales y la organización de la Fórmula 1 acordaron adelantar todas las actividades oficiales un día. Así, el fin de semana de competencia comenzará el jueves y finalizará el sábado con la carrera principal en las calles de Bakú.

Las autoridades y la organización de la Fórmula 1 acordaron adelantar todas las actividades oficiales un día. Foto: X @AlpineF1Team

El cronograma especial y completo del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1 : 05:30 a 06:30 (hora argentina)

Práctica 2: 09:00 a 10:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3 : 05:30 a 06:30

Clasificación: 09:00 a 10:00

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 08:00

El antecedente que convirtió a Bakú en un circuito especial para Franco Colapinto

La cita azerí llega en un momento muy positivo para Franco Colapinto. El piloto argentino viene de completar una sólida actuación en Madrid, donde finalizó séptimo, y buscará extender su racha en una pista que guarda recuerdos imborrables en su trayectoria dentro de la máxima categoría.

Bakú fue escenario de uno de los primeros grandes hitos de su carrera. En 2024, cuando apenas disputaba su segunda competencia en Fórmula 1 con Williams, logró finalizar octavo y sumar sus primeros puntos en la categoría más importante del automovilismo mundial.

Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 y sumó 4 puntos. Foto: X @DiarioOle

Aquella actuación marcó un antes y un después para el pilarense, que hoy llega con mayor experiencia y protagonismo dentro de la grilla.

Colapinto quiere revancha tras su último paso por Azerbaiyán

No todas las experiencias recientes del argentino en Bakú fueron positivas. La temporada pasada, ya como piloto de Alpine, sufrió un fin de semana complejo y terminó en la 19° posición, lejos de la pelea por los puntos.

Por eso, el GP de Azerbaiyán aparece como una oportunidad ideal para tomar revancha y confirmar el crecimiento mostrado en las últimas fechas. Los resultados obtenidos en Monza y Madrid le devolvieron confianza y lo posicionan como uno de los pilotos en ascenso dentro del campeonato.

Franco Colapinto finalzó séptimo en el Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Un circuito impredecible que puede jugar a favor del argentino

Considerado uno de los trazados más desafiantes del calendario, Bakú combina rectas de alta velocidad con sectores extremadamente estrechos en pleno centro urbano. Esa mezcla suele generar carreras impredecibles, múltiples estrategias y oportunidades para quienes logran mantenerse lejos de los incidentes.

En ese contexto, Colapinto intentará capitalizar su buen momento para volver a ubicarse entre los protagonistas. Con un formato de fin de semana diferente, una carrera adelantada al sábado y un escenario que ya le permitió celebrar en el pasado, el argentino afrontará una nueva prueba con el objetivo de seguir sumando puntos y consolidar su crecimiento en la Fórmula 1.