Milei apuntó contra la ONU y la calificó de “inútil”: “Solo sirve para alimentar a una casta de parásitos”

El presidente argentino comenzó su discurso pasadas las 12 del mediodía de este miércoles 23 de septiembre. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

El presidente Javier Milei cuestionó con dureza a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su discurso ante la Asamblea General y calificó al organismo de “inútil”. En su tercera intervención ante el foro internacional, sostuvo que la institución perdió de vista sus objetivos originales y lanzó fuertes críticas contra la burocracia internacional, las políticas impulsadas desde el organismo y su actuación frente a distintos conflictos.

“Solo sirve para alimentar a una casta de parásitos disfrazados de burócratas bien intencionados”, disparó Milei al referirse a la ONU en uno de los pasajes centrales de una exposición que también tuvo como ejes el reclamo argentino por las Islas Malvinas, el posicionamiento internacional del país y el desarrollo de la inteligencia artificial.

El mandatario sostuvo que la organización tampoco cumplió, a su criterio, con su función de defender la soberanía territorial de sus integrantes. En ese punto, vinculó directamente su cuestionamiento con la posición argentina sobre las Malvinas y afirmó que el organismo “decidió mirar para otro lado” frente al reclamo argentino.

Milei renovó el reclamo por las Islas Malvinas

Otro de los principales tramos de la exposición estuvo dedicado a la cuestión Malvinas. Milei definió al archipiélago como una “causa nacional” y reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones sobre la soberanía.

Además, el Presidente cuestionó la situación vinculada con la explotación de recursos naturales en la zona y mencionó el proyecto petrolero Sea Lion. En ese contexto, defendió las medidas impulsadas por el Gobierno y sostuvo que el país no permanecerá a la espera de que la comunidad internacional adopte una determinada posición: “La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto”.

El planteo se produjo después de que el Gobierno anunciara medidas contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en áreas que Argentina considera bajo su soberanía. En septiembre, el Ejecutivo informó además el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Milei también vinculó el desarrollo de los recursos argentinos con la posibilidad de atraer inversiones, con una referencia particular a Vaca Muerta, aunque remarcó que el aprovechamiento de los recursos debe contemplar la posición argentina sobre los territorios en disputa.

El alineamiento internacional de Argentina

Durante su exposición, el Presidente también ratificó el posicionamiento internacional que viene adoptando su Gobierno. Señaló que la Argentina se alinea “sin ambigüedades con Occidente” y reivindicó los vínculos con Estados Unidos e Israel.

En ese marco, vinculó la política exterior con cuestiones de seguridad internacional, terrorismo y la situación de Medio Oriente. También planteó la necesidad de recuperar capacidades militares y sostuvo que la Argentina debe ocupar un lugar estratégico a partir de sus recursos y de su ubicación geográfica.

El presidente argentino profundizó en ejes como Malvinas y la inteligencia artificial. Foto: REUTERS

Críticas a la Agenda 2030 y a las políticas durante la pandemia: qué dijo Milei

Otro capítulo de la intervención estuvo relacionado con la agenda de organismos internacionales. Milei volvió a cuestionar la Agenda 2030 y habló de un “leviatán burocrático” para describir el funcionamiento que atribuye a determinadas estructuras internacionales.

El Presidente cuestionó particularmente las políticas vinculadas con género, ambiente e inmigración y también mencionó la denominada Agenda 2045. Su planteo fue que los organismos internacionales excedieron sus funciones y avanzaron sobre decisiones que, según su posición, corresponden a cada Estado.

En la misma línea, Milei volvió sobre las medidas adoptadas durante la pandemia de coronavirus iniciada en 2020: cuestionó las restricciones sanitarias y calificó aquellas políticas como un “experimento global de control social disfrazado de ciencia”. Más adelante, utilizó el término “genocidio” para referirse a ese período. Se trata de caracterizaciones formuladas por el Presidente durante su discurso.

La inteligencia artificial, otro de los ejes del discurso

La inteligencia artificial ocupó otro tramo relevante de la exposición. Milei planteó que la Argentina debe posicionarse como uno de los países que impulsen el desarrollo de esta tecnología y cuestionó la posibilidad de establecer regulaciones preventivas.

El jefe de Estado defendió un esquema basado en el desarrollo de la tecnología con menores restricciones iniciales, responsabilidad limitada para quienes participen de la actividad y beneficios impositivos destinados a favorecer inversiones. Su argumento fue que una regulación anticipada podría limitar la innovación y reducir la competitividad.

El planteo se dio en una Asamblea General en la que la inteligencia artificial ocupa uno de los principales debates internacionales. Un día antes, el secretario general de la ONU, António Guterres, había reclamado mecanismos de gobernanza internacional y supervisión de los riesgos asociados al desarrollo de estas tecnologías.

El presidente Javier Milei cuestionó con dureza al organismo durante su discurso ante la Asamblea General y calificó al organismo de “inútil”. Foto: REUTERS

El cierre del discurso de Milei en la ONU: una Argentina con mayor peso internacional

Hacia el final de su discurso, Milei presentó a la Argentina como un país con recursos naturales, energía, minerales, talento y una ubicación estratégica frente al Atlántico Sur y la Antártida.

El Presidente sostuvo que esos elementos pueden permitirle al país aumentar su peso internacional y cerró con una defensa de una Argentina “libre”, “próspera” y “soberana”. También llamó a mirar hacia el sur y a aprovechar las oportunidades vinculadas con los recursos y las capacidades del país.