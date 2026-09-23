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La salud de Mirtha Legrand: se conoció un nuevo parte médico sobre su evolución

La célebre conductora, de 99 años, continúa internada desde el viernes 18 de septiembre por un cuadro de neumonía, sus familiares difundieron una actualización sobre su estado de salud. Los detalles.

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Mirtha Legrand. Foto: eltrece.
Mirtha Legrand. Foto: eltrece.
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La conductora Mirtha Legrand continúa mejorando de la “neumopatía” que motivó su internación en el Sanatorio Mater Dei “con buena evolución”, según señaló el parte médico difundido este miércoles en el cual se detalló que “permanecerá internada”.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución”, indicó el escrito firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del citado centro de salud.

Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

Asimismo, añadió: “Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand Foto: Redes sociales

“Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño”, expresó el escrito, a la vez que culminó: “De no mediar inconvenientes el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

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La rutina de Mirtha en la clínica

En las últimas horas, el periodista Adrián Pallares (Intrusos-América) reveló detalles de cómo transcurren los días de la diva durante su internación: “Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión, está de buen humor”, indicó.

El conductor contó también que “la familia está muy sorprendida porque la recuperación ha sido milagrosa”.

El fin de semana pasado, integrantes de la familia de la conductora llegaron al Mater Dei, ubicado sobre la calle San Martín de Tours. La visita incluyó a Ámbar de Benedictis, una de sus bisnietas y a sus nietos Juana y Nacho Viale, quienes también pasaron por el centro médico en diferentes horarios.

Mirtha LegrandParte médico
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