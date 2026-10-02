Morse, el pueblo que nació junto al ferrocarril en 1910: se convirtió en tierra de cosecheros y ahora celebra su gran fiesta nacional

Morse recibe la Fiesta Nacional del Cosechero 2026 Foto: Instagram @fiestanacionaldelcosechero

En el noroeste de la provincia de Buenos Aires existe un pueblo donde las cosechadoras forman parte del paisaje, la memoria y la identidad colectiva. Se trata de Morse, una localidad del partido de Junín que volverá a recibir a visitantes de distintos puntos de la región.

Durante tres jornadas habrá fogones, música en vivo, danzas, exposiciones, destrezas criollas y un tradicional desfile de maquinarias agrícolas. La celebración es organizada por la Asociación Civil Morse a Toda Máquina, junto con instituciones locales y el acompañamiento municipal.

Morse, el pueblo que creció alrededor del ferrocarril

La historia de Morse está vinculada con la expansión ferroviaria de comienzos del siglo XX. Su estación empezó a funcionar en 1909, sobre el ramal que unía Chacabuco con Germania.

El 8 de mayo de 1910 se realizó el primer remate de terrenos, fecha considerada como la fundación oficial de la localidad. Los lotes permitieron organizar las primeras manzanas y atraer a comerciantes, productores y familias dispuestas a establecerse en la zona.

Con fogones, música, danzas y un tradicional desfile de maquinarias agrícolas Foto: Instagram @rosachinadeco

El nombre del pueblo homenajea a Samuel Morse, inventor relacionado con el desarrollo del telégrafo. La elección no fue casual: durante aquellos años, el tren y las comunicaciones telegráficas resultaban fundamentales para conectar a las poblaciones rurales bonaerenses.

Con el crecimiento llegaron la escuela, el correo, el destacamento policial y los primeros comercios. Buena parte de estas obras surgieron gracias a la cooperación de los habitantes, una característica que todavía define a la comunidad.

Una identidad construida entre campos y cosechadoras

Rodeado por tierras productivas, Morse se convirtió en una localidad profundamente agropecuaria. La agricultura no solamente impulsó su economía, sino que también determinó su identidad cultural.

Conocé la historia del pueblo, cómo llegar y las principales actividades Foto: Instagram @rosachinadeco

Generaciones de cosecheros recorrieron los campos durante extensas campañas, trabajando entre motores, cereales y caminos rurales. Esa memoria permanece viva en el Museo Agropecuario de Morse, ubicado frente a la plaza principal, y en construcciones históricas como la antigua Casa Fernández, fundada como almacén de ramos generales en 1913.

La Fiesta del Cosechero nació para homenajear a esos trabajadores. Con el paso del tiempo, la celebración creció hasta alcanzar reconocimiento nacional y convertirse en una importante vidriera para el turismo rural, la gastronomía, los emprendedores y la producción regional.

Fiesta Nacional del Cosechero 2026: tres días de celebración

La 29ª Fiesta Nacional del Cosechero comenzará el viernes 2 de octubre, a las 18, con el encendido de los fogones y un brindis. Desde las 21 actuarán Los Gauchos de Hoy, Los Bagualeros y Pablo Vertullo, con entrada gratuita.

El sábado 3 habrá prueba de riendas, apertura de la exposición, agrupaciones de baile y espectáculos musicales. Por la noche se realizará la peña oficial y la Velada de Gala, con la elección de la representante cultural y las actuaciones de Toto Hidalgo y Jordana Battaglia.

Festivales gastronómicos y encuentros culturales Foto: Instagram @fiestanacionaldelcosechero

El domingo 4 comenzará con una exposición de autos y motos. A las 15.30 llegará uno de los momentos más esperados: el desfile de instituciones y maquinarias agrícolas por las calles del pueblo.

La jornada finalizará con música y un gran fogón, acompañado por Camperito y Reservao, Los Gurises y Suena mi Cumbia.

Dónde queda Morse y cómo llegar

Morse se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de Junín y su principal acceso es por la Ruta Provincial 46. La localidad conserva la tranquilidad característica de los pequeños pueblos del interior bonaerense.

Durante el fin de semana, sus calles volverán a llenarse de motores, guitarras, aromas de los fogones y familias. Pero detrás de cada actividad permanecerá el verdadero propósito de la fiesta: homenajear a quienes hicieron de la cosecha un oficio, una forma de vida y una tradición transmitida entre generaciones.