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Murió a Ricardo Soulé: el alma de Vox Dei que llevó la Biblia al rock

El músico fue una de las grandes figuras de la música de nuestro país y transformó la forma de hacer canciones en la historia del rock.

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Murió Ricardo Soulé, el líder de Vox Dei
Murió Ricardo Soulé, el líder de Vox Dei Foto: Instagram
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El rock argentino perdió una figura importante con la partida de Ricardo Soulé, cantante, guitarrista y miembro fundador de Vox Dei. Su muerte fue confirmada este viernes 2 de octubre, a los 76 años.

Nacido en Quilmes el 15 de marzo de 1950, Soulé fue uno de los músicos más influyentes del rock nacional: gracias a su sensibilidad poética y su constante búsqueda artística, se convirtió en uno de los artistas que transformaron la forma de componer y explorar el género. Su nombre quedó asociado para siempre en Vox Dei, la banda que abrió un camino para otros artistas.

Murió Ricardo Soulé, el líder de Vox Dei
Murió Ricardo Soulé, el líder de Vox Dei Foto: Instagram

Su hija Vicky confirmó a los medios de comunicación su fallecimiento y expresó que el músico será velado en una ceremonia privada en la municipalidad de Quilmes, debido a que gran parte de su vida ocurrió en el sur de la provincia de Buenos Aires.

El último mensaje que Ricardo Soulé publicó en sus redes sociales

El 11 de septiembre, menos de un mes antes de su muerte, el músico había compartido un comunicado en sus redes sociales para informar sobre su estado de salud y anunciar que debía suspender temporalmente sus presentaciones en vivo y compromisos públicos.

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“ A todos mis amigos, colegas y seguidores que me acompañan siempre con tanto cariño e incondicionalidad y que hicieron de mi música parte de sus vidas durante estos últimos 59 años, quiero contarles que por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos”, expresó el artista.

En el mismo mensaje, Soulé manifestó su esperanza de poder regresar a los escenarios y pidió respeto por la intimidad de su familia durante ese período.

“Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios. En este tiempo que me tomo para afrontar con mi familia un nuevo reto de la vida, les ruego privacidad y comprensión”, agregó.

Quién era Ricardo Soulé

Ricardo Soulé fue una de las figuras fundamentales de los primeros años del rock argentino. Cantante, guitarrista y compositor, fundó Vox Dei a fines de la década del 60 y se convirtió en una de las principales voces creativas de la banda.

Su nombre quedó ligado a “La Biblia”, la obra conceptual de Vox Dei que en 1971 llevó al rock nacional a explorar una temática religiosa con una mirada poética y musical innovadora para aquella época. También fue autor de canciones emblemáticas como “Presente”, que con el paso de las décadas se transformó en un clásico de la música argentina.

Además de su recorrido con Vox Dei, Soulé desarrolló una extensa carrera solista y participó en distintos proyectos musicales. Su aporte trascendió las canciones: fue parte de una generación de artistas que ayudó a darle identidad y profundidad al rock argentino.

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