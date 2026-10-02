Robbie Williams regresó después de 20 años: el circuito de bodegones y restaurantes para comer en Villa Crespo tras el recital

Los Bohemios, bodegón histórico de Villa Crespo

La llegada de Robbie Williams a Buenos Aires marca uno de los regresos musicales más esperados. El artista británico se presenta los días 1, 2 y 4 de octubre de 2026 en el Arena de Villa Crespo, ubicado en Humboldt 450.

El espectáculo representa su reencuentro con el público argentino después de aproximadamente 20 años. Su visita anterior había sido en octubre de 2006, cuando ofreció dos conciertos multitudinarios en el estadio de River Plate durante la gira Close Encounters.

Sin embargo, la experiencia no termina cuando se encienden las luces del recinto. A pocas cuadras del Arena funciona un circuito gastronómico con bodegones, pizzerías, hamburgueserías y bares ideales para comer antes o después del show.

De Take That a una carrera solista inolvidable

La historia de Robbie Williams comenzó mucho antes de éxitos como “Angels”, “Feel”, “Rock DJ” y “Millennium”. Nacido en Inglaterra en 1974, ingresó a Take That durante su adolescencia y rápidamente se transformó en uno de sus integrantes más populares.

En 1995 abandonó la banda para iniciar una carrera solista. Dos años después publicó Life Thru a Lens, el álbum que incluyó “Angels”, la canción que cambió definitivamente su trayectoria.

Desde entonces, acumuló millones de discos vendidos, numerosos premios y conciertos históricos. Su regreso a la Argentina despierta nostalgia entre quienes crecieron escuchándolo, pero también atrae a nuevas generaciones.

Villa Crespo: inmigración, fábricas y tradición gastronómica

La diversidad gastronómica de Villa Crespo está relacionada con su historia. El barrio creció hacia finales del siglo XIX alrededor de la Fábrica Nacional de Calzados, instalada en 1888.

La llegada de trabajadores e inmigrantes impulsó la aparición de conventillos, cafés, comercios y asociaciones barriales. Familias italianas, españolas, judías y armenias dejaron una profunda huella cultural que todavía puede reconocerse en sus calles.

Comida asiática en Villa Crespo Foto: Instagram @xniniogordox

Esa identidad también permanece en la cocina. Pastas, pizzas, picadas, milanesas y recetas de Medio Oriente conviven actualmente con nuevas propuestas gastronómicas.

Otro símbolo fundamental es el Club Atlético Atlanta, fundado en 1904. La institución inauguró su primer estadio en el barrio el 30 de julio de 1922, sobre el terreno donde actualmente funciona el Arena de Villa Crespo. Aquella cancha era conocida como “el cajoncito” y fue la casa del equipo durante varias décadas.

Los Bohemios, un bodegón con espíritu futbolero

Entre las alternativas más cercanas se encuentra Los Bohemios, el restaurante vinculado al Club Atlético Atlanta. Su ambiente futbolero, las mesas amplias y las porciones para compartir lo convierten en una opción muy buscada durante las noches de recital.

Los Bohemios, bodegón histórico de Villa Crespo

La propuesta mantiene el espíritu de los tradicionales buffets de club. Entre sus platos aparecen milanesas, rabas, pastas, tortillas y flan casero.

Comer allí no significa solamente resolver la cena. También permite conocer una parte de la memoria social de Villa Crespo, atravesada por los colores azul y amarillo y por la relación histórica entre el club y sus vecinos.

Hamburguesas y sándwiches para comer antes del show

Quienes llegan con poco tiempo pueden elegir establecimientos cercanos con hamburguesas, papas fritas y sándwiches abundantes. Entre las opciones de la zona aparecen Mr Tasty y Sanguchito, dos alternativas informales para comer sin alejarse demasiado del estadio.

Burger Queso. Foto: Mr Tasty

Durante las jornadas de recital, es recomendable llegar con anticipación, ya que los locales suelen recibir una gran cantidad de público. También conviene consultar previamente los horarios y la disponibilidad de mesas.

Pizza y vermú para continuar la noche

Para una salida más tranquila después del concierto aparece El Bocadito, sobre Murillo, con pizzas, pequeñas raciones y vermú.

Otra posibilidad es Condarco, un neobodegón donde conviven la milanesa, la tortilla cremosa, las empanadas fritas y diferentes preparaciones de pescado.

Qué comer en Villa Crespo Foto: Instagram @condarco_

También se destacan Garito Loyola, instalado en un antiguo taller mecánico y especializado en pizzas a la piedra, y Sifón Sodería, que recupera las mesas de fórmica y la tradicional cultura porteña del vermú con soda.

Cómo llegar al Arena de Villa Crespo

El estadio posee ingresos por Humboldt 450 y avenida Corrientes 6094. Cada espectador deberá utilizar el acceso indicado en su entrada.

Las opciones de transporte público más próximas incluyen la estación Dorrego de la línea B, la estación Villa Crespo del tren San Martín y Federico Lacroze del tren Urquiza.

Entre canciones, fútbol y recetas heredadas, Villa Crespo demuestra que una noche con Robbie Williams puede comenzar antes del primer acorde y terminar mucho después de “Angels”.