Tragedia en Salta: un panadero murió tras recibir una descarga mientras trabajaba con un horno eléctrico

El horno eléctrico había sido incorporado recientemente a la rutina laboral del panadero y quedó bajo análisis de los investigadores. Foto: Unsplash

Un panadero de 58 años murió durante la madrugada del martes 29 de septiembre mientras elaboraba pan en su vivienda de San José de Metán, en la provincia de Salta. Los primeros elementos reunidos apuntan a que habría recibido una descarga eléctrica cuando utilizaba un horno incorporado recientemente a su trabajo cotidiano.

El hecho se conoció alrededor de las 6.15, cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta sobre una persona que se encontraba tendida en el interior de una casa del barrio Nuevo Hogar. Efectivos de la Policía de Salta y una ambulancia del hospital local acudieron al domicilio, donde el personal médico constató que el trabajador ya no tenía signos vitales.

El horno eléctrico había sido incorporado recientemente

La víctima tenía experiencia en la elaboración de pan y desarrollaba parte de su jornada en un establecimiento comercial de la ciudad. Durante sus horas libres continuaba con la misma actividad en su vivienda, donde preparaba productos de manera casera.

Hasta poco tiempo antes, utilizaba hornos de leña para esa producción domiciliaria. Recientemente había conseguido un horno eléctrico y había comenzado a incorporarlo a sus tareas habituales. Ese artefacto quedó ahora bajo análisis debido a que la descarga podría haberse producido mientras el trabajador lo manipulaba o lo ponía en funcionamiento.

La comisaria mayor Karina Corbalán explicó públicamente que los primeros datos apuntaban hacia un accidente eléctrico. Sin embargo, esa hipótesis todavía debe ser confirmada mediante los peritajes sobre el horno, los cables, el tomacorriente y el resto de la instalación domiciliaria.

El horno eléctrico había sido incorporado recientemente a la rutina laboral del panadero y quedó bajo análisis de los investigadores.

Las pericias buscan establecer cómo ocurrió la descarga

El caso quedó bajo intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Personal especializado ingresó a la vivienda para inspeccionar el lugar, preservar los elementos relevantes y reconstruir la secuencia que habría derivado en la muerte del panadero.

Uno de los objetivos será determinar si el horno presentaba una falla interna o alguna fuga de corriente. También deberán revisar si el equipo estaba conectado de manera adecuada, si existía una puesta a tierra funcional y si el inmueble contaba con un interruptor diferencial capaz de interrumpir el suministro ante una descarga. Por ahora, ninguna de esas posibilidades fue confirmada oficialmente.

Los investigadores también tendrán que establecer las condiciones en las que se encontraba trabajando la víctima. El contacto con superficies húmedas, enchufes deteriorados, cables dañados o equipos defectuosos puede aumentar el riesgo, pero hasta que concluyan los estudios técnicos no es posible atribuir el accidente a una causa concreta.

Por disposición de las autoridades judiciales, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de San José de Metán. Allí quedó a disposición de la familia después de las actuaciones correspondientes.

Recomendaciones para prevenir accidentes eléctricos

Los organismos especializados recomiendan no utilizar electrodomésticos con cables pelados, enchufes flojos o señales de recalentamiento. Los equipos de alto consumo, como hornos eléctricos, deben conectarse a instalaciones preparadas para soportar su potencia y no a zapatillas, adaptadores múltiples o alargues improvisados.

También es fundamental evitar la manipulación de artefactos con las manos mojadas y desenchufarlos antes de limpiarlos, moverlos o revisar alguna falla. Ante descargas leves, olor a quemado, chispas o cortes recurrentes de energía, el equipo debe dejar de utilizarse hasta que sea revisado por personal capacitado.

En este caso, aún no se determinó si existía alguno de esos problemas. El horno y la instalación permanecerán bajo evaluación mientras la investigación establece si hubo una falla técnica y reconstruye las circunstancias de la descarga que terminó con la vida del trabajador.