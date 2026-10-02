comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tragedia en Salta: un panadero murió tras recibir una descarga mientras trabajaba con un horno eléctrico

El trabajador tenía 58 años y fue encontrado sin vida durante la madrugada en su vivienda de San José de Metán; peritos analizan el horno y la instalación eléctrica para establecer cómo ocurrió el accidente.

Canal 26 | Policiales
Por Canal 26 | Policiales
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El horno eléctrico había sido incorporado recientemente a la rutina laboral del panadero y quedó bajo análisis de los investigadores.
El horno eléctrico había sido incorporado recientemente a la rutina laboral del panadero y quedó bajo análisis de los investigadores. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un panadero de 58 años murió durante la madrugada del martes 29 de septiembre mientras elaboraba pan en su vivienda de San José de Metán, en la provincia de Salta. Los primeros elementos reunidos apuntan a que habría recibido una descarga eléctrica cuando utilizaba un horno incorporado recientemente a su trabajo cotidiano.

El hecho se conoció alrededor de las 6.15, cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta sobre una persona que se encontraba tendida en el interior de una casa del barrio Nuevo Hogar. Efectivos de la Policía de Salta y una ambulancia del hospital local acudieron al domicilio, donde el personal médico constató que el trabajador ya no tenía signos vitales.

El horno eléctrico había sido incorporado recientemente

La víctima tenía experiencia en la elaboración de pan y desarrollaba parte de su jornada en un establecimiento comercial de la ciudad. Durante sus horas libres continuaba con la misma actividad en su vivienda, donde preparaba productos de manera casera.

Hasta poco tiempo antes, utilizaba hornos de leña para esa producción domiciliaria. Recientemente había conseguido un horno eléctrico y había comenzado a incorporarlo a sus tareas habituales. Ese artefacto quedó ahora bajo análisis debido a que la descarga podría haberse producido mientras el trabajador lo manipulaba o lo ponía en funcionamiento.

Contenido Recomendado

Llegó a tener 3.500 habitantes, fue abandonado en 1979 y hoy su cementerio no deja de crecer

Llegó a tener 3.500 habitantes, fue abandonado en 1979 y hoy su cementerio no deja de crecer

Señor y la Virgen del Milagro:las imágenes de más de 400 años que sobrevivieron a un terremoto y recibieron a los reyes de Bélgica

Señor y la Virgen del Milagro: las imágenes de más de 400 años que sobrevivieron a un terremoto y recibieron a los reyes de Bélgica

La comisaria mayor Karina Corbalán explicó públicamente que los primeros datos apuntaban hacia un accidente eléctrico. Sin embargo, esa hipótesis todavía debe ser confirmada mediante los peritajes sobre el horno, los cables, el tomacorriente y el resto de la instalación domiciliaria.

Horno eléctrico. Foto: X
El horno eléctrico había sido incorporado recientemente a la rutina laboral del panadero y quedó bajo análisis de los investigadores.

Las pericias buscan establecer cómo ocurrió la descarga

El caso quedó bajo intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Personal especializado ingresó a la vivienda para inspeccionar el lugar, preservar los elementos relevantes y reconstruir la secuencia que habría derivado en la muerte del panadero.

Uno de los objetivos será determinar si el horno presentaba una falla interna o alguna fuga de corriente. También deberán revisar si el equipo estaba conectado de manera adecuada, si existía una puesta a tierra funcional y si el inmueble contaba con un interruptor diferencial capaz de interrumpir el suministro ante una descarga. Por ahora, ninguna de esas posibilidades fue confirmada oficialmente.

Los investigadores también tendrán que establecer las condiciones en las que se encontraba trabajando la víctima. El contacto con superficies húmedas, enchufes deteriorados, cables dañados o equipos defectuosos puede aumentar el riesgo, pero hasta que concluyan los estudios técnicos no es posible atribuir el accidente a una causa concreta.

Por disposición de las autoridades judiciales, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de San José de Metán. Allí quedó a disposición de la familia después de las actuaciones correspondientes.

Recomendaciones para prevenir accidentes eléctricos

Los organismos especializados recomiendan no utilizar electrodomésticos con cables pelados, enchufes flojos o señales de recalentamiento. Los equipos de alto consumo, como hornos eléctricos, deben conectarse a instalaciones preparadas para soportar su potencia y no a zapatillas, adaptadores múltiples o alargues improvisados.

También es fundamental evitar la manipulación de artefactos con las manos mojadas y desenchufarlos antes de limpiarlos, moverlos o revisar alguna falla. Ante descargas leves, olor a quemado, chispas o cortes recurrentes de energía, el equipo debe dejar de utilizarse hasta que sea revisado por personal capacitado.

En este caso, aún no se determinó si existía alguno de esos problemas. El horno y la instalación permanecerán bajo evaluación mientras la investigación establece si hubo una falla técnica y reconstruye las circunstancias de la descarga que terminó con la vida del trabajador.

SaltaPanMuerteNP2026
Canal 26 | Policiales
Canal 26 | Policiales

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte la información más precisa sobre el ámbito policial, la seguridad y el mundo judicial. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Detuvieron a Alejandro Sofía, el acusado por el femicidio de Aixa en Tigre

    Detuvieron a Alejandro Sofía, el acusado por el femicidio de Aixa en Tigre

  2. Horror en Berazategui:encontraron muerta a una nena de 11 años y su familia fue detenida

    Horror en Berazategui: encontraron muerta a una nena de 11 años y su familia fue detenida

  3. Fue a operarse la rodilla y terminó abusada por el anestesiólogo:el Hospital Italiano deberá indemnizar a la víctima con casi $100.000.000

    Fue a operarse la rodilla y terminó abusada por el anestesiólogo: el Hospital Italiano deberá indemnizar a la víctima con casi $100.000.000

  4. Video:entraron armados a una carnicería, amenazaron a los dueños y se robaron distintos cortes de carne

    Video: entraron armados a una carnicería, amenazaron a los dueños y se robaron distintos cortes de carne

  5. La nueva vida de Paola Miranda:se alejó de la fama, vivió un romance secreto con un Il Divo y ahora es empresaria

    La nueva vida de Paola Miranda: se alejó de la fama, vivió un romance secreto con un Il Divo y ahora es empresaria
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

Diputados:la oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras, discapacidad y endeudamiento familiar

Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo:cómo sigue la agenda del presidente en París

Economía

AySA:convocan a una audiencia pública para tratar aumentos en las tarifas del agua

AySA: convocan a una audiencia pública para tratar aumentos en las tarifas del agua

Fondo de Asistencia Laboral:cuánto deberán aportar las empresas al FAL desde noviembre de 2026

Plazo fijo en octubre 2026:cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

Cuánto plata gano si deposito $300.000 en un plazo fijo de 30 días durante octubre 2026

Internacionales

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Se buscan voluntarios para vivir en un hermoso camping portugués:ofrecen 3 comidas y solo piden 25 horas de trabajo semanales

Putin amenaza con usar armas nucleares:el análisis de Andrés Repetto sobre la tensión entre Rusia y la OTAN

Presunto abuso sexual grupal en una fraternidad de la Universidad Cornell:el crudo testimonio de la víctima y todo lo que se sabe hasta ahora