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Poner un clavo oxidado en el limonero: por qué muchos lo hacen y qué dicen los expertos sobre este truco

Aunque muchos lo usan para combatir el amarillamiento de las hojas, los especialistas advierten que no es una solución efectiva y explican por qué.

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Por qué algunos lo recomiendan.
Por qué algunos lo recomiendan. Foto: Gemini
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Entre quienes tienen limoneros u otros cítricos en casa, circula desde hace años un truco de jardinería: enterrar un clavo oxidado en la tierra o en el tronco para devolverle el color verde a las hojas. La creencia sostiene que el óxido aporta hierro y ayuda a combatir el amarillamiento, pero los expertos advierten que la realidad es más compleja.

La idea se basa en un problema frecuente: la deficiencia de hierro, conocida como clorosis férrica, que provoca que las hojas se tornen amarillas, sobre todo entre las nervaduras. En los cítricos, la falta de hierro puede afectar tanto el crecimiento como la producción de frutos.

Por qué se popularizó el uso del clavo oxidado en los limoneros

El razonamiento detrás del truco es simple: si el hierro es esencial para la planta y el clavo está hecho de hierro, al oxidarse debería liberar ese mineral en el suelo. Sin embargo, la presencia de hierro en la tierra no garantiza que el limonero pueda absorberlo.

El limonero sirve todo el año. Foto: Gemini

Según la Universidad Estatal de Utah, en ciertos suelos el hierro se transforma en compuestos sólidos que las raíces no pueden aprovechar. Por eso, la institución aclara que los clavos oxidados y las virutas de hierro no corrigen la deficiencia de hierro en las plantas.

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Qué recomiendan los especialistas ante las hojas amarillas

El verdadero problema está en la disponibilidad del hierro. Para que el limonero lo utilice, el mineral debe estar en una forma que las raíces puedan absorber. Cuando el suelo tiene un pH alto, las reacciones químicas hacen que el hierro se vuelva insoluble y deje de estar disponible para la planta.

Por eso, si el limonero muestra hojas amarillas, no siempre es por falta de hierro ni se soluciona con un clavo oxidado. El amarillamiento puede deberse a problemas de riego, enfermedades, plagas o deficiencias de otros nutrientes. Incluso la Universidad de California advierte que en los cítricos, las hojas amarillas no siempre indican falta de hierro.

Qué hacer si realmente falta hierro en el limonero

Cuando se confirma una deficiencia de hierro, los especialistas recomiendan utilizar formas del mineral que sean fácilmente absorbidas por la planta. Entre las alternativas más efectivas están los quelatos de hierro, que mantienen el mineral disponible para las raíces. También existen tratamientos foliares, aunque su uso depende del caso y de las características del suelo.

Así, el clavo oxidado quedó como uno de esos trucos caseros con lógica aparente, pero sin eficacia comprobada. Si el limonero tiene hojas amarillas, lo fundamental es identificar la causa antes de aplicar cualquier remedio.

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