Tienen hornos centenarios, guardan recetas inmigrantes y están en Buenos Aires: el mapa de las panaderías históricas con direcciones y precios

El recorrido puede dividirse en tres sectores: La Pompeya y La Ideal Foto: Instagram @negociosantiguosdebuenosaires

Buenos Aires puede conocerse a través de sus monumentos, avenidas y edificios. Sin embargo, existe otro recorrido capaz de revelar una parte menos evidente de la ciudad: el mapa de sus panaderías y confiterías históricas.

Algunas nacieron con las grandes corrientes inmigratorias. Otras se convirtieron en lugares de reunión para escritores, políticos y artistas. En varios casos, todavía conservan hornos construidos hace más de cien años, donde continúan elaborándose panes, facturas y especialidades europeas.

Estas son las direcciones que permiten realizar un verdadero viaje por la historia porteña. Los precios son orientativos y pueden modificarse, por lo que conviene consultar la carta antes de visitar cada establecimiento.

Las Violetas: el palacio de la merienda porteña

Barrio: Almagro

Dirección: avenida Rivadavia 3899

Especialidades: masas finas, medialunas, sándwiches de miga y tortas

Precio orientativo: merienda para dos, entre $22.000 y $28.000

Es uno de los Cafés Notables más emblemáticos de Buenos Aires Foto: Instagram @vivamosba

Inaugurada el 21 de septiembre de 1884, Las Violetas conserva vitrales franceses, mármoles italianos, boiserie de madera y antiguas arañas de bronce. La tradición señala que Carlos Pellegrini asistió a su inauguración en un tranvía especial.

Sus mesas también fueron frecuentadas por Alfonsina Storni, Roberto Arlt e Irineo Leguisamo. Después de cerrar en 1998, el edificio quedó bajo protección histórica y volvió a abrir en 2001.

La experiencia clásica consiste en compartir una merienda con café, té o submarino, acompañada por masas, medialunas, minitortas y sándwiches de miga.

La Ideal: una joya de 1912 en el Microcentro

Barrio: San Nicolás

Dirección: Suipacha 384

Especialidades: medialunas, palmeritas, macarons, alfajores y petit gâteaux

Precios: facturas desde $2.200; café con leche con dos medialunas, $9.500

Confitería La Ideal Foto: Instagram @confiterialaideal

Fundada en 1912 por el inmigrante español Manuel Rosendo Fernández, Confitería La Ideal es uno de los mayores símbolos de la Belle Époque porteña. Su edificio posee una cúpula compuesta por 60 paneles de vitrales, arañas originales y trabajos de dorado a la hoja.

Por sus salones pasaron Carlos Gardel, Jorge Luis Borges, Hipólito Yrigoyen y Arturo Frondizi. El establecimiento cerró en 2017 y volvió a recibir público en noviembre de 2022, después de una extensa restauración.

Entre los valores publicados aparecen medialunas desde $2.200, facturas desde $2.500, macarons a $6.500 y un desayuno criollo a $29.000.

La Pompeya: sabores de Nápoles en San Cristóbal

Barrio: San Cristóbal

Dirección: avenida Independencia 1912

Especialidades: cannoli, sfogliatelle, pasticciotti, taralli y panes italianos

Precio: rango económico a intermedio

En el fondo de la propiedad todavía se conserva su antiguo horno de ladrillos Foto: Instagram @lepiboulangerie

La historia de La Pompeya comenzó alrededor de 1920, cuando Luigi De Riso, un inmigrante procedente de Salerno, llevó al barrio sus recetas del sur de Italia.

En el fondo de la propiedad todavía se conserva su antiguo horno de ladrillos, originalmente alimentado con leña y posteriormente adaptado a gas. Entre sus productos más buscados aparecen los cannoli rellenados en el momento, una técnica que permite mantener la masa crocante.

También se destacan las sfogliatelle napolitanas, los pasticciotti, el tiramisú y los paninis preparados con fiambres italianos.

Artiaga: el horno de 1931 que sigue funcionando

Barrio: Saavedra

Direcciones: Zapiola 4782 y avenida Ricardo Balbín 4183

Especialidades: medialunas, paracaidistas, panettone y panes de masa madre

Precio: factura por unidad, $1.900; docena, $22.800

La panadería argentina elegida entre las mejores del mundo: tiene casi 100 años Foto: Instagram @panaderiaartiaga

El corazón de Artiaga es un horno italiano instalado en 1931, con base de ladrillo, barro refractario y aproximadamente 23 metros cuadrados de superficie de cocción.

Una de sus creaciones más curiosas es la paracaidista. Según la historia familiar, nació cuando un panadero cortó incorrectamente una masa para medialunas y decidió rellenarla con dulce de leche y cubrirla con crema pastelera.

En septiembre de 2026, una factura costaba $1.900 y la docena llegaba a $22.800. La casa también ofrece cremonas, chipá, budines, sándwiches de miga y panettones de fermentación prolongada.

L’épi: el horno francés construido en 1911

Barrio: Villa Ortúzar

Dirección histórica: Roseti 1769

Especialidades: baguette, brioche, pan de campo, croissant y pain au chocolat

El gran secreto de L’épi es su horno de piedra construido en 1911, una estructura de aproximadamente seis metros de diámetro que puede alcanzar unos 260 grados. Allí se cocinan panes de fermentación prolongada y piezas más delicadas, como el brioche.

La propuesta fue impulsada en 2005 por panaderos franceses Foto: Instagram @negociosantiguosdebuenosaires

La propuesta fue impulsada en 2005 por los panaderos franceses Bruno Gillot y Olivier Hanocq. Sus productos más conocidos son el pan de campo, la baguette, el croissant de almendras y el pain au chocolat.

Debido a que existe información contradictoria sobre algunas sucursales, se recomienda verificar horarios, precios y disponibilidad antes de viajar.

Una ruta para probar la historia de Buenos Aires

El recorrido puede dividirse en tres sectores: La Pompeya y La Ideal para un circuito por el centro y el sur; Las Violetas para descubrir el esplendor de Almagro; y L’épi junto con Artiaga para completar la ruta por el norte porteño.

Más allá de los precios, cada dirección conserva algo difícil de encontrar en los comercios modernos: recetas familiares, técnicas artesanales y hornos donde todavía se cocina una parte de la historia de Buenos Aires.